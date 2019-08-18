Как определить максимальную/минимальную РАЗРЕШЕННУЮ цену сессии? - страница 2
Не уверен, что это рацо, и своевременно. Пока эта цена подойдёт к рыночной, ситуация может в корне поменяться. А дёргаться с заявками тоже не рацо.
Не важно, в общем то, для какой цели это нужно, важно то, что если есть ограничения должна быть возможность о них узнать! И узнать не только реджектом, а программно!
Еще раз прошу разработчиков обратить внимание на проблему!
Возник вопрос как определить максимальную и минимальную допустимые цены сессии. Пробовал через SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX и SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN. Функции возвращают нули. Есть еще варианты?
Может быть, ее можно как-то рассчитать?
Добавлено:
Проблема в том, что для фьючерсов эти значения можно найти указанным выше способом, а вот для ВАЛЮТ возвращаются нули. А нужно именно для ВАЛЮТ (EURUSD_TOM/USDRUB_TOM)!
Пока будут решать проблему, пройдет много времени.
Можно сделать костыль, если есть стакан.
Брать минимальную и максимальную цену в стакане и считать их пределами.
Да, эти значения как-то рассчитываются биржей. Для фьючерсов - отображаются, а для валют - нет.
Форс-мажор, не форс-мажор - это не важно. Не должно быть ограничений, препятствующих выставлению лимиток! А если уж они есть, то нужно о них знать! А сейчас о них неизвестно! О каком алготрейдинге тогда вообще может идти речь?
В описанном мной случае от цены до лимитки расстояние было меньше 2р! 2р за сессию - это не форс-мажор.
Для начала хотелось бы увидеть хоть какую-нибудь реакцию на сообщение! НИКАКОЙ РЕАКЦИИ ОТ РАЗРАБОТЧИКОВ СЕЙЧАС!
Костыль не сделать со стаканом: стакан - 20 значений. Это, примерно, 10-20 копеек. А нужно поставить лимитку более, чем на рубль от текущей цены.
Почему нельзя взять с фьючерса лимиты (поделив на 1000 и убрав дельту между БО и фьючерсом)?
Как вариант, но хотелось бы, чтобы разработчики обратили внимание на проблему.
А в квик смотрели? Совпадает с фьючами?
Добавлено
К сожалению, не совпадают :(
Интересно, дельта получается 500 пунктов примерно (с учетом минуса дельты фортс-спот) - может это константа.
Нет, не константа