Yuriy Asaulenko:
Не уверен, что это рацо, и своевременно. Пока эта цена подойдёт к рыночной, ситуация может в корне поменяться. А дёргаться с заявками тоже не рацо.

Не важно, в общем то, для какой цели это нужно, важно то, что если есть ограничения должна быть возможность о них узнать! И узнать не только реджектом, а программно!

Еще раз прошу разработчиков обратить внимание на проблему!

 

А на истории этих значений все равно нет, правильно?

Наверное, они должны быть достаточно далеко, чтобы срабатывать только при форс-мажоре. Но как тогда этот форс-мажор правильно протестировать?..

 
Alexey Kozitsyn:

Возник вопрос как определить максимальную и минимальную допустимые цены сессии. Пробовал через SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX и SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN. Функции возвращают нули. Есть еще варианты?

Может быть, ее можно как-то рассчитать?

Добавлено:

Проблема в том, что для фьючерсов эти значения можно найти указанным выше способом, а вот для ВАЛЮТ возвращаются нули. А нужно именно для ВАЛЮТ (EURUSD_TOM/USDRUB_TOM)!

Пока будут решать проблему, пройдет много времени.

Можно сделать костыль, если есть стакан.

Брать минимальную и максимальную цену в стакане и считать их пределами.

Andrey Khatimlianskii:

Да, эти значения как-то рассчитываются биржей. Для фьючерсов - отображаются, а для валют - нет.

Форс-мажор, не форс-мажор - это не важно. Не должно быть ограничений, препятствующих выставлению лимиток! А если уж они есть, то нужно о них знать! А сейчас о них неизвестно! О каком алготрейдинге тогда вообще может идти речь?

В описанном мной случае от цены до лимитки расстояние было меньше 2р! 2р за сессию - это не форс-мажор.

prostotrader:

Для начала хотелось бы увидеть хоть какую-нибудь реакцию на сообщение! НИКАКОЙ РЕАКЦИИ ОТ РАЗРАБОТЧИКОВ СЕЙЧАС!

Костыль не сделать со стаканом: стакан - 20 значений. Это, примерно, 10-20 копеек. А нужно поставить лимитку более, чем на рубль от текущей цены.

 
Почему нельзя взять с фьючерса лимиты (поделив на 1000 и убрав дельту между БО и фьючерсом)?
Aleksey Vyazmikin:
Как вариант, но хотелось бы, чтобы разработчики обратили внимание на проблему.

 
Aleksey Vyazmikin:
Очень хороший костыль, но нет гарантии, что мин. и мах. совпадут.

А в квик смотрели? Совпадает с фьючами?

Добавлено

К сожалению, не совпадают :(


 
prostotrader:

Добавлено

Интересно, дельта получается 500 пунктов примерно (с учетом минуса дельты фортс-спот) - может это константа.

 
Aleksey Vyazmikin:

Интересно, дельта получается 500 пунктов примерно (с учетом минуса дельты фортс-спот) - может это константа.

Нет, не константа

