Как определить максимальную/минимальную РАЗРЕШЕННУЮ цену сессии? - страница 3

Aleksey Vyazmikin:

Интересно, дельта получается 500 пунктов примерно (с учетом минуса дельты фортс-спот) - может это константа.

prostotrader:

Нет, не константа

а вопрос не то чтобы хороший, а очень хороший

для справки - смотри интервал СМЕ

всего 10 уровней цены отслеживается, с интервалом в 50 пунктов

итак, константа?

ответ надеюсь очевиден

однако, для разных инструментов интервал может быть разным

но в основном - 50

а интервал - мин/мах ???

проверяйте: опен дня + / - 250

в течении дня мин/мах может быть скорректирован(сдвинут) на 1 уровень и т.д., в зависимости от ОИ

уж миллион раз на этом форуме говорил - смотрите - грааль на изнанку вывернут, это СМЕ, изучайте

разберетесь в механизме работы и поймете - все и везде один в один (FX,MOEX,CME и т.д.), плюшки только разные

;)

 
Не нужно никуда смотреть и что-то фантазировать!

Есть формулы расчета фьючерсов от СПОТа.

(формула расчета теоретической цены фьючерсов на акции)

          F = S * (1 + r * n/365) - DIV

          F   - торетическая цена фьючерса

          S   - Цена СПОТ

          r   - Ставка ЦБ

          n   - кол-во дней до экспирации

          DIV -   Дивиденты

В этой формуле есть такая составляющая как "ДНЕЙ ДО ЭКСПИРАЦИИ" - это не константа, следовательно

цены на фьючерс не могут быть константой от СПОТа

 
prostotrader:

Не нужно никуда смотреть и что-то фантазировать!

Есть формулы расчета фьючерсов от СПОТа.

В этой формуле есть такая составляющая как "ДНЕЙ ДО ЭКСПИРАЦИИ" - это не константа, следовательно

цены на фьючерс не могут быть константой от СПОТа

фьюч на биткоин разместили на СМЕ и чо стало?

нарубил бабла?

...

то то же ...

 
Renat Akhtyamov:

фьюч на биткоин разместили на СМЕ и чо стало?

нарубил бабла?

...

то то же ...

Продолжайте фантазировать дальше...

 
prostotrader:

Продолжайте фантазировать дальше...

ага, посчитайте спот и где будет эта формула?

правильно - в топке

т.к. спот получится const

 
Renat Akhtyamov:

ага, посчитайте спот и где будет эта формула?

правильно - в топке

Вы, к сожалению, настолько далеки от Биржевой торговли, что

объяснять что-то Вам не имеет никакого смысла (СПОТ не считается). 

Добавлено

Внизу методичка CME по ценообразованию фьючерсов валютных пар.

Начните с этого

Файлы:
Currency_futures.zip  403 kb
 
prostotrader:

Вы, к сожалению, настолько далеки от Биржевой торговли, что

объяснять что-то Вам не имеет никакого смысла (СПОТ не считается). 

ну ну ....
 
prostotrader:

Вы, к сожалению, настолько далеки от Биржевой торговли, что

объяснять что-то Вам не имеет никакого смысла (СПОТ не считается). 

Добавлено

Внизу методичка CME по ценообразованию фьючерсов валютных пар.

Начните с этого

спасибо, прочитал счас

обычный букварь букварем

плюшка от СМЕ для того чтобы народ верил и бабосы вкатывал

а само СМЕ таких книголюбов будет на бабки разводить

только удачи

вникните в мой пост повыше, продолжим

;)

 
Renat Akhtyamov:

спасибо, прочитал счас

обычный букварь букварем

плюшка от СМЕ для того чтобы народ верил и бабосы вкатывал

а само СМЕ таких книголюбов будет на бабосы разваодить

только удачи

вникните в мой пост повыше, продолжим

;)

Советую Вам поискать Грааль, по известной формуле Грааля

Грааль = БЦ = ТЦ - ИК;

где

БЦ- будущая цена

ТЦ - текущая цена

ИК - ИЗВЕСТНЫЙ (ВАМ) Коэффициент (в валюте актива)

УДАЧИ!

 
prostotrader:

Советую Вам поискать Грааль, по известной формуле Грааля

Грааль = БЦ = ТЦ - ИК;

где

БЦ- будущая цена

ТЦ - текущая цена

ИК - ИЗВЕСТНЫЙ (ВАМ) Коэффициент (в валюте актива)

УДАЧИ!

да, у мну почти что такое и есть:

Грааль = БЦ  && (И!) БО

БО - будущий объем

и как видно ниже - картина на рынке меняется не за 365 дней, а практически моментально

;)

а update такое:

биржевики блин...

