Как определить максимальную/минимальную РАЗРЕШЕННУЮ цену сессии? - страница 3
Интересно, дельта получается 500 пунктов примерно (с учетом минуса дельты фортс-спот) - может это константа.
Нет, не константа
а вопрос не то чтобы хороший, а очень хороший
для справки - смотри интервал СМЕ
всего 10 уровней цены отслеживается, с интервалом в 50 пунктов
итак, константа?
ответ надеюсь очевиден
однако, для разных инструментов интервал может быть разным
но в основном - 50
а интервал - мин/мах ???
проверяйте: опен дня + / - 250
в течении дня мин/мах может быть скорректирован(сдвинут) на 1 уровень и т.д., в зависимости от ОИ
уж миллион раз на этом форуме говорил - смотрите - грааль на изнанку вывернут, это СМЕ, изучайте
разберетесь в механизме работы и поймете - все и везде один в один (FX,MOEX,CME и т.д.), плюшки только разные
;)
Не нужно никуда смотреть и что-то фантазировать!
Есть формулы расчета фьючерсов от СПОТа.
(формула расчета теоретической цены фьючерсов на акции)
F = S * (1 + r * n/365) - DIV
F - торетическая цена фьючерса
S - Цена СПОТ
r - Ставка ЦБ
n - кол-во дней до экспирации
DIV - Дивиденты
В этой формуле есть такая составляющая как "ДНЕЙ ДО ЭКСПИРАЦИИ" - это не константа, следовательно
цены на фьючерс не могут быть константой от СПОТа
фьюч на биткоин разместили на СМЕ и чо стало?
нарубил бабла?
...
то то же ...
Продолжайте фантазировать дальше...
ага, посчитайте спот и где будет эта формула?
правильно - в топке
т.к. спот получится const
Вы, к сожалению, настолько далеки от Биржевой торговли, что
объяснять что-то Вам не имеет никакого смысла (СПОТ не считается).
Добавлено
Внизу методичка CME по ценообразованию фьючерсов валютных пар.
Начните с этого
спасибо, прочитал счас
обычный букварь букварем
плюшка от СМЕ для того чтобы народ верил и бабосы вкатывал
а само СМЕ таких книголюбов будет на бабки разводить
только удачи
вникните в мой пост повыше, продолжим
;)
Советую Вам поискать Грааль, по известной формуле Грааля
Грааль = БЦ = ТЦ - ИК;
где
БЦ- будущая цена
ТЦ - текущая цена
ИК - ИЗВЕСТНЫЙ (ВАМ) Коэффициент (в валюте актива)
УДАЧИ!
да, у мну почти что такое и есть:
Грааль = БЦ && (И!) БО
БО - будущий объем
и как видно ниже - картина на рынке меняется не за 365 дней, а практически моментально
;)
а update такое:
биржевики блин...