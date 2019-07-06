Сетка, грааль

Вторая неделя сетки, и тут такое сотворил я. МИНУС 90%


Грааль нужно доделать до идеала

Определенно нужно роллировать позу

 
Роллировать? Как это?
 
Evgeniy Zhdan:
Роллировать? Как это?

Если у нас есть две сетки бай и селл с неравным объемом, мы кроем самые прибыльные ордера той ноги которая имеет перекос. Грубо говоря кроем самый прибыльный бай либо селл смотря куда есть перекос.

 

роллирование

вот есть два лонга, где стрелка, кроем нижний бай, верхний оставляем, если есть основание для шорта открываем шорт и так далее

 
После того как накосячил, стал роллировать, но тут уже конец недели, особо не разгуляться, уже на следующей неделе 
 
Забыл я этот прием, а видимо зря
 
а зачем новые темы создавать? 
 
Да, вот тут еще две от топикстартера на ту же тему (и тоже без кодов и безничего) - 

 

dannn777:

вот есть два лонга, где стрелка, кроем нижний бай, верхний оставляем, если есть основание для шорта открываем шорт и так далее

Ты же в курсе, что деньги - это "средства", а не "баланс"?))
Без разницы что ты там закроешь-откроешь, по средствам если в(_*_), то там и останешься))
