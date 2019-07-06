Сетка, грааль
Вторая неделя сетки, и тут такое сотворил я. МИНУС 90%
Грааль нужно доделать до идеала
Определенно нужно роллировать позу
Роллировать? Как это?
Если у нас есть две сетки бай и селл с неравным объемом, мы кроем самые прибыльные ордера той ноги которая имеет перекос. Грубо говоря кроем самый прибыльный бай либо селл смотря куда есть перекос.
вот есть два лонга, где стрелка, кроем нижний бай, верхний оставляем, если есть основание для шорта открываем шорт и так далее
а зачем новые темы создавать?
+100500
Да, вот тут еще две от топикстартера на ту же тему (и тоже без кодов и безничего) -
