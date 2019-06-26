Клуб трейдеров в Москве... - страница 2

Andrey F. Zelinsky:

Странное понимание общения. У вас такой опыт или вы это всё выдумываете?

Почему если общаются два человека (в вашей трактовке) два трейдера -- то обязательно один у другого что-то будет просить?

Общение трейдеров -- это общение попрошаек?

Насколько я видел, то такого рода общение превращается в платные курсы, где гуру с умным видом водят указкой по доске, рисуют псевдостратегии и пошло шутят
 
Пример привел реальный.
А "странное понимание" пришло от множества подобных веток, часть из который выливалась в то, чтобы обменяться чем-то, или закодировать что-то (бесплатно, естественно).

Кстати, самый лучший клуб - это форум (этот форум).

Конечно, если МетаКвотес организует клуб (а мотивация у МК будет одна - популяризация бесплатного Метатрейдера) - то может что-то и получится.

 

Есть там... только клуб закрытый и малоизвестный. Тусуются по вечерам в ресторане Бистрот. Вот только в какой день недели неизвестно. Но если приходить каждый день в течение недели, и если вы им понравитесь, они сами подойдут :) Не благодарите за совет)))

Шутка конечно. Но все и сами должны понимать, что быть такого не может.

 
не мотивация а тема, но она интересна для кодеров.

Автор вопрос некорректно задал, ему надо уточнить, какая тема форекс его интересует? Потому по разным темам и разные форумы есть, где любители таких тем в большинстве трутся.

 
Yevheniy Kopanitskyy:

Всем привет, добрался в Москву уже как две недели. Вапрос... Есть ли клуб трейдеров или что-то типа кафэтерии где собираются трейдеры и можно обсудить всё касательно Трейдинга...

Спасибо за ответ

Всех кого интересует трейдинг, трутся на форумах, они вообщем-то известны, потому как мало осталось. А кафетерий... в нем не трейдеры собираются, а любители выпить.

 
Yevheniy Kopanitskyy:

Есть ли клуб трейдеров или что-то типа кафэтерии где собираются трейдеры и можно обсудить всё касательно Трейдинга...

А в мире вообще есть такие кафе?

Я так понимаю, все трейдеры возле мониторов и днём и ночью...

 

Ivan Butko:
Ближайший зоопарк. Быки, медведи, овцы и свиньи.

Совы, лоси и за всеми дядя Коля следит

 
Konstantin Nikitin:

Совы, лоси и за всеми дядя Коля следит

И Стёпа Аутов - генеральный во всей этой богадельне.
 
Vladimir Baskakov:
Насколько я видел, то такого рода общение превращается в платные курсы, где гуру с умным видом водят указкой по доске, рисуют псевдостратегии и пошло шутят

Понял: - псевдокурсы, псевдогуру, псевдостратегии, псевдошутки. Но деньги настоящие.)

