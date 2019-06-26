Клуб трейдеров в Москве... - страница 2
Странное понимание общения. У вас такой опыт или вы это всё выдумываете?
Почему если общаются два человека (в вашей трактовке) два трейдера -- то обязательно один у другого что-то будет просить?
Общение трейдеров -- это общение попрошаек?
Пример привел реальный.
А "странное понимание" пришло от множества подобных веток, часть из который выливалась в то, чтобы обменяться чем-то, или закодировать что-то (бесплатно, естественно).
Кстати, самый лучший клуб - это форум (этот форум).
Конечно, если МетаКвотес организует клуб (а мотивация у МК будет одна - популяризация бесплатного Метатрейдера) - то может что-то и получится.
Есть там... только клуб закрытый и малоизвестный. Тусуются по вечерам в ресторане Бистрот. Вот только в какой день недели неизвестно. Но если приходить каждый день в течение недели, и если вы им понравитесь, они сами подойдут :) Не благодарите за совет)))
Шутка конечно. Но все и сами должны понимать, что быть такого не может.
не мотивация а тема, но она интересна для кодеров.
Автор вопрос некорректно задал, ему надо уточнить, какая тема форекс его интересует? Потому по разным темам и разные форумы есть, где любители таких тем в большинстве трутся.
Всем привет, добрался в Москву уже как две недели. Вапрос... Есть ли клуб трейдеров или что-то типа кафэтерии где собираются трейдеры и можно обсудить всё касательно Трейдинга...
Спасибо за ответ
Всех кого интересует трейдинг, трутся на форумах, они вообщем-то известны, потому как мало осталось. А кафетерий... в нем не трейдеры собираются, а любители выпить.
Есть ли клуб трейдеров или что-то типа кафэтерии где собираются трейдеры и можно обсудить всё касательно Трейдинга...
А в мире вообще есть такие кафе?
Я так понимаю, все трейдеры возле мониторов и днём и ночью...
https://www.mql5.com/ru/code/903
Я на основе этого с ТП/СЛ пытаюсь обучить свою систему. Но в лучшем случае выходит 50/50.
Можно не по ТП/СЛ а свой алгоритм торговли аналогично закодировать.
Ближайший зоопарк. Быки, медведи, овцы и свиньи.
Совы, лоси и за всеми дядя Коля следит
Совы, лоси и за всеми дядя Коля следит
Насколько я видел, то такого рода общение превращается в платные курсы, где гуру с умным видом водят указкой по доске, рисуют псевдостратегии и пошло шутят
Понял: - псевдокурсы, псевдогуру, псевдостратегии, псевдошутки. Но деньги настоящие.)