Вопрос есть. Создал свой индикатор-oscillator. Очень хорошо показывает развороты, тренды, разглаживает мелкие колебания("шум") рынка, и =>
Интересно посмотреть на сие изделие до того, как оно попадет в терминал.
Без сарказма, просто многое сначала кажется граальным.
Скоро покажу. Пока немного в хозяйстве поработаю, скоро приду.
Добрый день!
И как сделать, чтобы мой индикатор попал в технические индикаторы метатрейдера4-5 ?
Хочется, чтобы имя мое осталось в истории.
Что нужно для этого?
Или сначала обязательно стал мультимиллионером? Как и Элдер, Эллиот, Демарк, Билл Вильямс и другие.
п.с. Всех с шаббатом и Воскресными днеми!)
Для начала разместите код в базе кодов. Напишите и издайте книгу про торговлю в которой описывается торговые системы с применением данного индикатора. Тогда возможно народ его оценит и вас будут ждать лавры Элдера, Эллиота, Демарка, Билла Вильямса и других. :)
Я думаю достаточно статьи на mql5. Ведь ZigZag и Heiken_Ashi попали в стандартный набор, хоть и в качестве пользовательских.
Это понятно, но лично я (и возможно даже многие из трейдеров) ни чего не знают об авторе ZigZag и Heiken_Ashi. А топик стартер хочет обрести известность как Элдер и прочие выше названые. :)
вот поэтому сперва надо стать мульти-миллионером походу (рублевым для начала) ...
Вот так выглядит. GBPJPY M30
Очень хорошо сглаживает. Не отвлекает на мелкий шум.
Сигналы на "острых кончиках" или на пробитии уровней.
Картинка может выглядеть хорошо на истории. Но что бы проверить достоверность этой картинки необходимо проверить этот индикатор пошагово в визуальном режиме. Я видел множество индикаторов красиво рисующих точки разворотов если смотреть прошлые данные, но в реальном режиме времени они нагло перерисовывались.
Этим страдает другой член общества трейдеров.
