Вопрос есть. Создал свой индикатор-oscillator. Очень хорошо показывает развороты, тренды, разглаживает мелкие колебания("шум") рынка, и =>
Вопрос есть. Создал свой индикатор-oscillator. Очень хорошо показывает развороты, тренды, разглаживает мелкие колебания("шум") рынка
Это что? Предпродажная реклама?
Вот так выглядит. GBPJPY M30
Очень хорошо сглаживает. Не отвлекает на мелкий шум.
Сигналы на "острых кончиках" или на пробитии уровней.
все уже рождено до нас:
особо не подбирал для полной аутентичности, так что просьба не пинать.
пробовал на Биткоине. М1
Рисунок с истории чуть другой, какой то квадратный. Но уровни-разломы одинаковы.
Хорош тем что сглаживает шум цены.
Это для этой ветки - Скальпинг - путь к благосостоянию Трейдера...?...!...? (скальпинг внутри спреда).
[шучу]
[просто шутка]
Добрый день!
И как сделать, чтобы мой индикатор попал в технические индикаторы метатрейдера4-5 ?
Хочется, чтобы имя мое осталось в истории.
Что нужно для этого?
Или сначала обязательно стал мультимиллионером? Как и Элдер, Эллиот, Демарк, Билл Вильямс и другие.
п.с. Всех с шаббатом и Воскреснымипоказывают ра
Тебе-ж сказали, хочется имя увековечить. Какая-то МАшка увековечила.
И какой-то польский трейдер Стохастик.
:-)
И кроме этого в защиту автора, что почему индикатор обязательно ДОЛЖЕН выдавать сигналы в плюс/минус по направлению сделок в принципе?
Ведь можно же его рассматривать, например, как оценочный характеристик движений цены или как у Элдера, типа его РАВИ (разность две МА) + МАСД, что типа это не система игры, но система цензуры, т.е. когда типа он растет - нельзя продавать, когда падает, то нельзя покупать... и т.д. тут много можно привести примеров...
Да та же терминальная вшитая МА - не гарантирует никакой прибыли, она сообщает и информирует о средней цене за н- баров, так и здесь авторский стохастик сообщает и информирует о том-то и том-то - тем более он написал, что прекрасно фильтрует шумы!!!
Давайте ГОЛОСОВАЛКУ!!! Автора - в топы!!!
Так что автор - ЖГИ! Двигай тему, патентуй (создай прецедент)!
Скоро все тут в ВЕКАХ УВЕКОВЕЧИМСЯ со своими показулками!!! ПС похоже в настоящее время можете рассчитывать с ним только на маркет, статью, кодебазу.
:-)
ПС похоже в настоящее время можете рассчитывать с ним только на маркет, статью, кодебазу.
Там такой уже имеется.
А в нижнем подокне фиолетовый как называется? Что-то знакомое, но названия вот не помню...
Schaff trend https://www.mql5.com/ru/code/8348 https://www.mql5.com/ru/code/7356 и т.д. (осциллятор от осциллятора, + добавить использовать варианты машки - вариантов море)