Вопрос есть. Создал свой индикатор-oscillator. Очень хорошо показывает развороты, тренды, разглаживает мелкие колебания("шум") рынка, и => - страница 3

Alexander Ivanov:
Вопрос есть. Создал свой индикатор-oscillator. Очень хорошо показывает развороты, тренды, разглаживает мелкие колебания("шум") рынка

Это что? Предпродажная реклама?

 
Alexander Ivanov:

Вот так выглядит. GBPJPY M30

Очень хорошо сглаживает. Не отвлекает на мелкий шум.

Сигналы на "острых кончиках" или на пробитии уровней.


все уже рождено до нас:

GBPJPYM30_vsedonas

особо не подбирал для полной аутентичности, так что просьба не пинать.

 
Alexander Ivanov:

пробовал на Биткоине. М1

Рисунок с истории чуть другой, какой то квадратный. Но уровни-разломы одинаковы. 

Хорош тем что сглаживает шум цены.


Это для этой ветки - Скальпинг - путь к благосостоянию Трейдера...?...!...? (скальпинг внутри спреда).
[шучу]
[просто шутка]

 
khorosh:

Это что? Предпродажная реклама?

Тебе-ж сказали, хочется имя увековечить. Какая-то МАшка увековечила.
Alexander Ivanov:

Добрый день!

И как сделать, чтобы мой индикатор попал в технические индикаторы метатрейдера4-5 ?

Хочется, чтобы имя мое осталось в истории.

Что нужно для этого? 

Или сначала обязательно стал мультимиллионером? Как и Элдер,  Эллиот, Демарк, Билл Вильямс и другие.


п.с. Всех с шаббатом и Воскреснымипоказывают ра

RSI, MACd, CCI , Stochastic, тоже хорошо показывают развороты, тренды... В чем изюминка вашего?
 
Yuriy Asaulenko:
Тебе-ж сказали, хочется имя увековечить. Какая-то МАшка увековечила.
И какой-то польский трейдер Стохастик.
 
prom18:
И какой-то польский трейдер Стохастик.

:-)

И кроме этого в защиту автора, что почему индикатор обязательно ДОЛЖЕН выдавать сигналы в плюс/минус по направлению сделок в принципе?

Ведь можно же его рассматривать, например, как оценочный характеристик движений цены или как у Элдера, типа его РАВИ (разность две МА) + МАСД, что типа это не система игры, но система цензуры, т.е. когда типа он растет - нельзя продавать, когда падает, то нельзя покупать... и т.д. тут много можно привести примеров...

Да та же терминальная вшитая МА - не гарантирует никакой прибыли, она сообщает и информирует о средней цене за н- баров, так и здесь авторский стохастик сообщает  и информирует о том-то и том-то - тем более он написал, что прекрасно фильтрует шумы!!!

Давайте ГОЛОСОВАЛКУ!!! Автора - в топы!!!

Так что автор - ЖГИ! Двигай тему, патентуй (создай прецедент)!

Скоро все тут в ВЕКАХ УВЕКОВЕЧИМСЯ со своими показулками!!!  ПС похоже в настоящее время можете рассчитывать с ним  только на маркет, статью, кодебазу.

 
Roman Shiredchenko:

:-)

ПС похоже в настоящее время можете рассчитывать с ним  только на маркет, статью, кодебазу.

Там такой уже имеется.

 
Unicornis:

все уже рождено до нас:

А в нижнем подокне фиолетовый как называется? Что-то знакомое, но названия вот не помню...

 
Vitalie Postolache:

А в нижнем подокне фиолетовый как называется? Что-то знакомое, но названия вот не помню...

Schaff trend https://www.mql5.com/ru/code/8348 https://www.mql5.com/ru/code/7356 и т.д. (осциллятор от осциллятора, + добавить использовать варианты машки - вариантов море)

