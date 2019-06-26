Вопрос есть. Создал свой индикатор-oscillator. Очень хорошо показывает развороты, тренды, разглаживает мелкие колебания("шум") рынка, и => - страница 2

Vitalii Ananev:

Картинка может выглядеть хорошо на истории. Но что бы проверить достоверность этой картинки необходимо проверить этот индикатор пошагово в визуальном режиме. Я видел множество индикаторов красиво рисующих точки разворотов если смотреть прошлые данные, но в реальном режиме времени они нагло перерисовывались.

это верно,

надо проверить на реальной торговле.

 
Alexander Ivanov:

Что проверить, то что цена движется за индикатором?
Alexander Ivanov:

Добрый день!

И как сделать, чтобы мой индикатор попал в технические индикаторы метатрейдера4-5 ?

Хочется, чтобы имя мое осталось в истории.

Что нужно для этого? 

Или сначала обязательно стал мультимиллионером? Как и Элдер,  Эллиот, Демарк, Билл Вильямс и другие.


п.с. Всех с шаббатом и Воскресными днеми!)

Юсуф в этом вопросе шарит
 
а где он?

что-то в последнее время исчез.

Vladimir Tkach:
Что проверить, то что цена движется за индикатором?

во во, как раз это хотел написать ))

 

пробовал на Биткоине. М1

Рисунок с истории чуть другой, какой то квадратный. Но уровни-разломы одинаковы. 

Хорош тем что сглаживает шум цены.


во во, как раз это хотел написать ))

Наверно на Гавайях, отпуск
 
вопрос в перерисовке и в запаздывании, а так все индикаторы хороши, но на истории )))

Alexander Ivanov:

надо проверить на реальной торговле.

почему нельзя проверить в тестере стратегий и не заниматься самообманом или как минимум не трать время?  ;)

немного порисовал на скрине ТС, пока ничего нового, обычный трендовый индикатор, где то попал в тренд, где то нет,

но все равно чтобы увидеть что может индикатор - достаточно сделать эксперта с фиксированным ТП. СЛ и лотом и прогнать за последний год

 
Alexander Ivanov:

Вот так выглядит. GBPJPY M30

Очень хорошо сглаживает. Не отвлекает на мелкий шум.

Сигналы на "острых кончиках" или на пробитии уровней.


как минимум:

1. при просчитывании индикатора встрой функцию моделирования открытия и закрытия ордеров по сигналам которые Ты тут показываешь, с учетом вычета свопов, комиссии и спреда (на истории не менее 2-3 лет)

2. так же после закрытия смоделированных сделок поставь счетчик прибыльных и убыточных ордеров, соответственно в конце примени простую формулу подсчета вероятности прибыльного ордера

PRP = (n_profit / (n_loss+n_profit)) * 100;

3.так же после закрытия сделок поставь счетчик подсчета пунктов прибыли или убытков.Пускай просто суммирует полученные значения 

4. если все сделаешь верно не занимаясь самообманом в самом лучшем случае получишь вероятность около 60-65% прибыльных сделок.

5. критерии оценки сигналов индикатора :

55% <= PRP <= 60% - весьма посредственный индикатор как и те же ZigZag или любой другой стандартный индикатор

60% <= PRP <= 70% - индикатор очень хорош и позволит как минимум держать убытки и прибыль в нуле

PRP >= 70% - индикатор уникален и очень эффективен, но стоит поискать первым делом ошибки в программном коде прежде чем делать какие-то выводы.

PS: все это я тебе рекомендую сделать чтобы не тратить кучу времени на тестирование, закинул индюка и сразу увидел что он не работает или работает.

 
Понял.
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

5. критерии оценки сигналов индикатора :

55% <= PRP <= 60% - весьма посредственный индикатор как и те же ZigZag или любой другой стандартный индикатор

60% <= PRP <= 70% - индикатор очень хорош и позволит как минимум держать убытки и прибыль в нуле

PRP >= 70% - индикатор уникален и очень эффективен, но стоит поискать первым делом ошибки в программном коде прежде чем делать какие-то выводы.

Любые МАшки и пр. при правильной настройке и использовании уникальны.
Пока неизвестен физ смысл предложенного индикатора, говорить не о чем.
