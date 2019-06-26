Вопрос есть. Создал свой индикатор-oscillator. Очень хорошо показывает развороты, тренды, разглаживает мелкие колебания("шум") рынка, и => - страница 2
Картинка может выглядеть хорошо на истории. Но что бы проверить достоверность этой картинки необходимо проверить этот индикатор пошагово в визуальном режиме. Я видел множество индикаторов красиво рисующих точки разворотов если смотреть прошлые данные, но в реальном режиме времени они нагло перерисовывались.
это верно,
надо проверить на реальной торговле.
это верно,
надо проверить на реальной торговле.
Добрый день!
И как сделать, чтобы мой индикатор попал в технические индикаторы метатрейдера4-5 ?
Хочется, чтобы имя мое осталось в истории.
Что нужно для этого?
Или сначала обязательно стал мультимиллионером? Как и Элдер, Эллиот, Демарк, Билл Вильямс и другие.
п.с. Всех с шаббатом и Воскресными днеми!)
Юсуф в этом вопросе шарит
а где он?
что-то в последнее время исчез.
Что проверить, то что цена движется за индикатором?
во во, как раз это хотел написать ))
пробовал на Биткоине. М1
Рисунок с истории чуть другой, какой то квадратный. Но уровни-разломы одинаковы.
Хорош тем что сглаживает шум цены.
а где он?
что-то в последнее время исчез.
во во, как раз это хотел написать ))
Хорош тем что сглаживает шум цены.
вопрос в перерисовке и в запаздывании, а так все индикаторы хороши, но на истории )))
надо проверить на реальной торговле.
почему нельзя проверить в тестере стратегий и не заниматься самообманом или как минимум не трать время? ;)
немного порисовал на скрине ТС, пока ничего нового, обычный трендовый индикатор, где то попал в тренд, где то нет,
но все равно чтобы увидеть что может индикатор - достаточно сделать эксперта с фиксированным ТП. СЛ и лотом и прогнать за последний год
Вот так выглядит. GBPJPY M30
Очень хорошо сглаживает. Не отвлекает на мелкий шум.
Сигналы на "острых кончиках" или на пробитии уровней.
как минимум:
1. при просчитывании индикатора встрой функцию моделирования открытия и закрытия ордеров по сигналам которые Ты тут показываешь, с учетом вычета свопов, комиссии и спреда (на истории не менее 2-3 лет)
2. так же после закрытия смоделированных сделок поставь счетчик прибыльных и убыточных ордеров, соответственно в конце примени простую формулу подсчета вероятности прибыльного ордера
PRP = (n_profit / (n_loss+n_profit)) * 100;
3.так же после закрытия сделок поставь счетчик подсчета пунктов прибыли или убытков.Пускай просто суммирует полученные значения
4. если все сделаешь верно не занимаясь самообманом в самом лучшем случае получишь вероятность около 60-65% прибыльных сделок.
5. критерии оценки сигналов индикатора :
55% <= PRP <= 60% - весьма посредственный индикатор как и те же ZigZag или любой другой стандартный индикатор
60% <= PRP <= 70% - индикатор очень хорош и позволит как минимум держать убытки и прибыль в нуле
PRP >= 70% - индикатор уникален и очень эффективен, но стоит поискать первым делом ошибки в программном коде прежде чем делать какие-то выводы.
PS: все это я тебе рекомендую сделать чтобы не тратить кучу времени на тестирование, закинул индюка и сразу увидел что он не работает или работает.
