Ерунда полная. Любая ТС эксплуатирует особенности инструмента. Если ТС работает на любой паре, на любом ТФ и с одинаковыми настройками - бегите от нее, это тестерный грааль.
Здрасте, мой скальпер работает на всех вменяемых инструментах. Такого от вас не ожидал
Извини, но это просто слова.
Ну зачем так активно показывать свою глупость?...
По Вашей логике любая универсальная торговая стратегия - это зло...
Может Вы - "Казачок" от ДЦ...?
А что , очень похоже!!! Против Любой прибыльной стратегии, да еще, которая подтверждает свою эффективность на нескольких парах...
Да, такого идиотизма я давно не встречал...
В зеркало надо смотреться уважаемый, в зеркало.
Уважаемые Лудоманы, все кто здесь заявляет, что у него есть стабильно зарабатывающая система на всех ТФ и инструментах, прикрепляйте к такому заявлению мониторинг счета, - после изучения принесу свои публичные извинения перед вами. Пока мониторинга нет - п**де что хотите, бумага все стерпит.
Тут даже бумага не нужна. Вообще полная экономия
На счет "всех ТФ" это не правда. Все те системы которые работают на тиках, или анализируют тик в каждую секунду, то для них ТФ не существует.
Я не раз говорил, что на вход МТ5/4 подается тик и ТФ тут не причем.
А на счет того чтобы советник показал стабильные результаты даже на всех валютных парах, это миф. Такого не бывает.
Даже один и тот же символ на разных серверах показывает разные результаты.
Вот и я об этом. Какая хрена разница скальперу, на чем он торгует? Важно только определять скорость и ускорение цен, определять канал, плюс различные плюшки по ММ. Если не рассматривать неттинг, на хедже все почти однозначно
Ерунда полная. Любая ТС эксплуатирует особенности инструмента. Если ТС работает на любой паре, на любом ТФ и с одинаковыми настройками - бегите от нее, это тестерный грааль.
АБСОЛЮТНО В ДЫРОЧКУ!!! :-)
В том посте - опять бред абсолютный... - тут без шуток.