Покупают ли "советников" для МТ4 и МТ5? - страница 6

Vasiliy Sokolov:

Ерунда полная. Любая ТС эксплуатирует особенности инструмента. Если ТС работает на любой паре, на любом ТФ и с одинаковыми настройками - бегите от нее, это тестерный грааль.

Здрасте, мой скальпер работает на всех вменяемых инструментах. Такого от вас не ожидал

 
Alexey Volchanskiy:

Здрасте, мой скальпер работает на всех вменяемых инструментах. Такого от вас не ожидал

Извини, но это просто слова.

 
Vasiliy Sokolov:

Ну зачем так активно показывать свою глупость?...

По Вашей логике любая  универсальная торговая стратегия - это зло...

Может Вы - "Казачок" от ДЦ...?

А что , очень похоже!!!   Против Любой прибыльной стратегии, да еще, которая подтверждает свою эффективность на нескольких парах...


Да, такого идиотизма я давно не встречал...

 
Serqey Nikitin:

Да, такого идиотизма я давно не встречал...

В зеркало надо смотреться уважаемый, в зеркало.

 
Уважаемые Лудоманы, все кто здесь заявляет, что у него есть стабильно зарабатывающая система на всех ТФ и инструментах, прикрепляйте к такому заявлению мониторинг счета, - после изучения принесу свои публичные извинения перед вами. Пока мониторинга нет - п**де что хотите, бумага все стерпит.
 
Vasiliy Sokolov:
Тут даже бумага не нужна. Вообще полная экономия

 
Vasiliy Sokolov:
На счет "всех ТФ" это не правда. Все те системы которые работают на тиках, или анализируют тик в каждую секунду, то для них ТФ не существует.

Я не раз говорил, что на вход МТ5/4 подается тик и ТФ тут не причем.

А на счет того чтобы советник показал стабильные результаты даже на всех валютных парах, это миф. Такого не бывает.

Даже один и тот же символ на разных серверах показывает разные результаты. 

 
Petros Shatakhtsyan:

На счет "всех ТФ" это не правда. Все те системы которые работают на тиках, или анализируют тик в каждую секунду, то для них ТФ не существует.

Я не раз говорил, что на вход МТ5/4 подается тик и ТФ тут не причем.


Вот и я об этом. Какая хрена разница скальперу, на чем он торгует? Важно только определять скорость и ускорение цен, определять канал, плюс различные плюшки по ММ. Если не рассматривать неттинг, на хедже все почти однозначно

 
Вот гадство. Со злости выставил руками ордер по фунту на пол-лота. Скальпер вежливо его закрыл с профитом 86 руб. И сказа при этом - Леш, ты же обещал не баловаться правой рукой ))
 
Vasiliy Sokolov:

Ерунда полная. Любая ТС эксплуатирует особенности инструмента. Если ТС работает на любой паре, на любом ТФ и с одинаковыми настройками - бегите от нее, это тестерный грааль.

АБСОЛЮТНО В ДЫРОЧКУ!!! :-)

В том посте - опять бред абсолютный... - тут без шуток.

