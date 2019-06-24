Покупают ли "советников" для МТ4 и МТ5? - страница 8

Alexey Volchanskiy:

Блин, какая разница скальперу, будет он измерять скорость и ускорение по разным инструментам? Вот честно, я все оптимизировал по евробаксу, но с тем же успехом работает и по другим парам. Ведь математика она и в Африке математика ))

Нет в природе скальперов или других ЕА , работающих на всех таймфреймах и всех парах. Не несите с Никитиным пургу
 
Vladimir Baskakov:
Нет в природе скальперов или других ЕА , работающих на всех таймфреймах и всех парах. Не несите с Никитиным пургу

Это ПОКА нет, но ОБЯЗАТЕЛЬНО будут... Арифметика и в Африке арифметика! И ТРЕНДЫ - источники профита - тоже!

aleger:

Это ПОКА нет, но ОБЯЗАТЕЛЬНО будут... Арифметика и в Африке арифметика! И ТРЕНДЫ - источники профита - тоже!

Скажите ещё, тренд твой друг, попахивае нафталином
 
Vladimir Baskakov:
Скажите ещё, тренд твой друг, попахивае нафталином
Не "друг", а источник профита!  
 
Vladimir Baskakov:
Скажите ещё, тренд твой друг, попахивае нафталином
Скажу, тренд твой друг. Если в него попадешь. Дык, нужно стремиться, а не сидеть и гадать, или ждать.
Я, так не жду, и не гадаю. Мне плевать.
 
Yuriy Asaulenko:
Врешь! Все разное.

Смысл мне врать-то здесь? Я же ничего не продаю. Вот прямо сейчас скалтпер фигачит на евро, фунте, иене и киви с одинаковыми настройками. Единственно, настройки я сделал не в убогих пунктах, а в долларах на лот, то есть они универсальны

 
Gainmaker:

Есть несколько зарабатывающих методов.

Торгую только одним. Остальные могу в виде советников могу выложить на продажу.

Есть ли смысл тратить время на написание советников для продажи?

Покупают ли "советников" для МТ4 и МТ5 или они просто выставлены на витрине без движения?

Просматривайте фриланс время от времени. Там часто ищут прибыльных советников. Бюджет от 10 дол.!!! Нужно поторопиться, пока есть покупатель.


 
Vasiliy Pushkaryov:

Просматривайте фриланс время от времени. Там часто ищут прибыльных советников. Бюджет от 10 дол.!!! Нужно поторопиться, пока есть покупатель.


да... тож ужос какой-то... :-)

Совсем обнаглели! :-)

 
Dmitiry Ananiev:

При этом Волчанский жалуется на то что у него отключили горячую воду на 2 недели. Так блин! Что это за скальпер, если он на бойлер не заработал.
У меня кстати тоже отключили. Но мне летом горячая вода ни к чему. Да и летом я как то больше на морях провожу. Хотя скальпер у меня не тиковый а обычный ночной скальпер. 
Наврено в слове работает отсутствует понятие зарабатывает! 

Дмитрий ну скромнее надо быть....вот скрин ваших сигналов. С такими только до Азовского моря доедите.

Gainmaker:

Есть ли смысл тратить время на написание советников для продажи?

Покупают ли "советников" для МТ4 и МТ5 или они просто выставлены на витрине без движения?



C таким отношением к своим "будущим" пользователям, много прибыли Вы не получите, и получите ли вообще?. 


Думаю, что 90% тех, кто до сих пор в маркете, не работают где либо еще!

Соответственно, часть прибыли с своих "методов и стратегий" и остальное от продаж своих разработок! 


Здесь на сайте много статей о том, как подать свой продукт, чтобы он продавался. 

