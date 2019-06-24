Покупают ли "советников" для МТ4 и МТ5? - страница 8
Блин, какая разница скальперу, будет он измерять скорость и ускорение по разным инструментам? Вот честно, я все оптимизировал по евробаксу, но с тем же успехом работает и по другим парам. Ведь математика она и в Африке математика ))
Нет в природе скальперов или других ЕА , работающих на всех таймфреймах и всех парах. Не несите с Никитиным пургу
Это ПОКА нет, но ОБЯЗАТЕЛЬНО будут... Арифметика и в Африке арифметика! И ТРЕНДЫ - источники профита - тоже!
Скажите ещё, тренд твой друг, попахивае нафталином
Врешь! Все разное.
Смысл мне врать-то здесь? Я же ничего не продаю. Вот прямо сейчас скалтпер фигачит на евро, фунте, иене и киви с одинаковыми настройками. Единственно, настройки я сделал не в убогих пунктах, а в долларах на лот, то есть они универсальны
Есть несколько зарабатывающих методов.
Торгую только одним. Остальные могу в виде советников могу выложить на продажу.
Есть ли смысл тратить время на написание советников для продажи?
Покупают ли "советников" для МТ4 и МТ5 или они просто выставлены на витрине без движения?
Просматривайте фриланс время от времени. Там часто ищут прибыльных советников. Бюджет от 10 дол.!!! Нужно поторопиться, пока есть покупатель.
Просматривайте фриланс время от времени. Там часто ищут прибыльных советников. Бюджет от 10 дол.!!! Нужно поторопиться, пока есть покупатель.
да... тож ужос какой-то... :-)
Совсем обнаглели! :-)
При этом Волчанский жалуется на то что у него отключили горячую воду на 2 недели. Так блин! Что это за скальпер, если он на бойлер не заработал.
У меня кстати тоже отключили. Но мне летом горячая вода ни к чему. Да и летом я как то больше на морях провожу. Хотя скальпер у меня не тиковый а обычный ночной скальпер.
Наврено в слове работает отсутствует понятие зарабатывает!
Дмитрий ну скромнее надо быть....вот скрин ваших сигналов. С такими только до Азовского моря доедите.
Gainmaker, 2019.06.20 13:21
Может, Вы подскажете, как заманить толпы лудоманов на мои продукты?
C таким отношением к своим "будущим" пользователям, много прибыли Вы не получите, и получите ли вообще?.
Думаю, что 90% тех, кто до сих пор в маркете, не работают где либо еще!
Соответственно, часть прибыли с своих "методов и стратегий" и остальное от продаж своих разработок!
