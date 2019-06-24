Покупают ли "советников" для МТ4 и МТ5? - страница 5
Несколько сотен, не надо выдумывать. И не грааль, всего-то несколько % в день, еле на жизнь хватает. С голоду пухну.
Бамбарбия, Керкуду!
Керза! Уже началась тяпница, че ли? ))
Вот и началась ))))
Есть несколько зарабатывающих методов.
Торгую только одним. Остальные могу в виде советников могу выложить на продажу.
Есть ли смысл тратить время на написание советников для продажи?
Покупают ли "советников" для МТ4 и МТ5 или они просто выставлены на витрине без движения?
Если у Вас действительно есть зарабатывающая стратегия, причем на длительном периоде, например около года и более, лучше замониторьте такой счет в Сигналах. Это будет намного выгоднее. Например, 100 подписчиков по 30 дол. - это 2400 в месяц (за вычетом комиссии). Причем каждый месяц. И есть возможность наращивать подписантов, если и дальше будут хорошие результаты. На советниках столько не заработаете. Либо это нужно хорошую рекламную кампанию развернуть.
У меня в прошлом году летом получилось быть на первой страничке с сигналами. Сразу стали интересоваться советником, мол это он или не он торгует. Так что сигнал, это еще и очень хорошая реклама для советника.
Смотри, чтобы не было, как у Варвары ))
Подгонка - это когда стратегия на оптимизированных параметрах работает на периоде тестирования.
А ПРАВИЛЬНАЯ оптимизация ( на тех же настройках ) работает и на других парах, и на других периодах...
Это как же "правильная оптимизация" может работать на других парах-периодах ???
Хрен там. Трендовый советник - никогда не сможет работать на флетовой паре, и наоборот.
Это Жорж создал миф, а я тут ни при чем )) Летописец-фантазер блин
Дооооо..... Фантазер...
Ты, Лёха, по своим темам-то погляди. Я даже не помню, чтобы тема от тебя не упоминала бы о твоих любовных похождениях... Говоришь, "создал миф" ???
Если кто и "создавал миф" - то это ты сам ! А я - лишь "сочувствующий" (ну или завистник - как кому нравится).
Я уже не помню, когда про подруг писал именно на этом форуме
И ваще
Это как же "правильная оптимизация" может работать на других парах-периодах ???
Хрен там. Трендовый советник - никогда не сможет работать на флетовой паре, и наоборот.
Строго говоря, флеты это совокупность восходящих и нисходящих трендов (ценовых диапазонов)
относительно малой продолжительности и доходности, и к ним вполне могут быть применены те же приёмы
и способы, что и к "обычным" трендам, но с гораздо меньшей эффективностью.
Подгонка - это когда стратегия на оптимизированных параметрах работает на периоде тестирования.
А ПРАВИЛЬНАЯ оптимизация ( на тех же настройках ) работает и на других парах, и на других периодах...
Ерунда полная. Любая ТС эксплуатирует особенности инструмента. Если ТС работает на любой паре, на любом ТФ и с одинаковыми настройками - бегите от нее, это тестерный грааль.