Oleg Mamchenko:

Дмитрий ну скромнее надо быть....вот скрин ваших сигналов. С такими только до Азовского моря доедите.

Трейдеры очень похожи рыбакам, которые все время руками показывают какую рыбу поймали.

И вот некоторые афоризмы о рыбаках :)

Чем длиннее руки у рыболова, тем меньше веры его рассказам.

- Да знаю я рыбные места! просто рыба их не знает.

- Настоящий рыбак – это не тот, кто много рыбы поймал, а тот, кто аргументировано доказал - в этот раз рыбу поймать не было никакой возможности.



Petros Shatakhtsyan:

Тама ещё на мухобуке йесть мониторинг
 
Vladimir Baskakov:
Нет в природе скальперов или других ЕА , работающих на всех таймфреймах и всех парах. Не несите с Никитиным пургу

Можно поподробней о пурге
P.S. Выражайте свои мысли поконкретней...

Konstantin Nikitin:

Можно поподробней о пурге
P.S. Выражайте свои мысли поконкретней...

Это к Сергею, не к вам
 
Vasiliy Pushkaryov:

Просматривайте фриланс время от времени. Там часто ищут прибыльных советников. Бюджет от 10 дол.!!! Нужно поторопиться, пока есть покупатель.


По моему мнению эти два предложения от потенциальных покупателей несерьёзные.

За 10$ хотят купить заработок намного больший, чем 10$.

А желание купить за 30$ советника с открытым кодом с подтвержденной реальной прибыльностью 15%-25% на реальном счете - это просто шедевр.

Проще просто разместить товар на витрине и спокойно ждать покупателей на своих условиях.

 
Gainmaker:

По моему мнению эти два предложения от потенциальных покупателей несерьёзные.

За 10$ хотят купить заработок намного больший, чем 10$.

А желание купить за 30$ советника с открытым кодом с подтвержденной реальной прибыльностью 15%-25% на реальном счете - это просто шедевр.

Проще просто разместить товар на витрине и спокойно ждать покупателей на своих условиях.


Все просто. Все хотят купить дёшево и иметь максимум. Это нормально. 

Это просто инструмент. 
 
Vladislav Andruschenko:

Все просто. Все хотят купить дёшево и иметь максимум. Это нормально. 

Это просто инструмент. 

Это явно нереальные хотелки и попытки найти гениальных лошат, которые нашли Грааль и которых распирает от желания поведать миру о своей гениальности и которые готовы за 10$ + спасибо отдать свой Грааль в "хорошие руки".

 
Gainmaker:

Это явно нереальные хотелки и попытки найти гениальных лошат, которые нашли Грааль и которых распирает от желания поведать миру о своей гениальности и которые готовы за 10$ + спасибо отдать свой Грааль в "хорошие руки".

Ну за 10$ только аренда возможна, при нынешнем минимуме в ценах. А вообще каждый сам решает, сколько стоит его труд.

 
Konstantin Nikitin:

Ну за 10$ только аренда возможна, при нынешнем минимуме в ценах. А вообще каждый сам решает, сколько стоит его труд.

Можно продать 1 продукт за 1000 долл и окупить затраты на его программирование. 
Или 20 раз по 50 долл. 
