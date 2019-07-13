Вышло обновление Windows 10 May 2019 Update (version 1903) - добавлены активации для купленных продуктов из Маркета - страница 5

Новый комментарий
 
Sergey Dzyublik:


Вы подготовку перед запуском Update Assistant проводили?

Выполняю все шаги, описанные в техподдержке.

Есть некоторые подвижки, но пока не ставится - долго всё - каждый раз обнова закачивается заново и устанавливается.

 
Vladimir Karputov:

Я где-то видел предупреждение: при установке ничего не должно быть в USB портах (ни флешек, ни гаджетов).

И ещё было сообщение: если с первого раза ошибка, то никаких восстановлений проводить не нужно - просто запустить установку второй раз.

К сожалению, я не могу избавиться от подключения USB-мышки к USB порту - для работы нужна. На крайний случай уже отрублю всё, и уйду на время обновления в монастырь... Но пока приходится совмещать.

 
Я тоже не могу обновления поставить. Постоянно ошибки, придется на чистый комп ставить. Может решусь на выходных.
 
Установил 1903 без каких либо проблем по предоставленному выше плану, заняло все 1:45

Ошибка при обновлении Windows часто возникает из-за сложных зависимостей в работе сервисов,
и если какой-то абсолютно ненужный, а местами "вредный" в обычной работе ПК сервис окажется выключен во время обновления Windows, то установка обновления может тупо прекратиться с непонятной ошибкой и откатиться к старой версии.
 
Sergey Dzyublik:
Установил 1903 без каких либо проблем по предоставленному выше плану, заняло все 1:45

Ошибка при обновлении Windows часто возникает из-за сложных зависимостей в работе сервисов,
и если какой-то абсолютно ненужный, а местами "вредный" в обычной работе ПК сервис окажется выключен во время обновления Windows, то установка обновления может тупо прекратиться с непонятной ошибкой и откатиться к старой версии.

Хорошо, поясните вот эти пункты пожалуйста:

- включить все сервисы;
- отключить файрволы;
- отключить hosts;

Не каждый участник обсуждения может слёту понять о чём речь. Я, к моему стыду, не понимаю - не сильно продвинутый по части потрохов виндовс.

Причём по первому пункту Microsoft наоборот рекомендуют отключить все сервиси кроме родных от MS, а вы предлагаете их наоборот включить. Непонятно...

 
Установил LTSC и сплю спокойно ))))))))
 
Uladzimir Kirychenka:
Установил LTSC и сплю спокойно ))))))))

Рад за вас. А по делу есть что?

 
Artyom Trishkin:

Хорошо, поясните вот эти пункты пожалуйста:

Не каждый участник обсуждения может слёту понять о чём речь. Я, к моему стыду, не понимаю - не сильно продвинутый по части потрохов виндовс.

Приведенный ниже код предназначен для выполнения в "разблокированном" powershell, запущенном с правами администратора.


- включить все сервисы

1. Сбор общей информации о используемых сервисах, в частности о тех, которые выключены, результат сохраняется в файл на рабочем столе (заменить имя пользователя  UserName на корректный для вашей системы):

Get-WmiObject win32_service | select Name, DisplayName, State, StartMode, PathName | Export-Csv -path "C:\Users\UserName\Desktop\services_new.csv"
Get-WmiObject win32_service | where StartMode -Match Disabled | select -ExpandProperty Name | Out-File  "C:\Users\UserName\Desktop\services_disabled.csv"

2. Перевести в Manual state сервисы из файла "services_disabled.csv".
где: $service_end - соответствует общему "суффиксу" в именовании последних сервисов из файла "services_disabled.csv", например (BluetoothUserService_50151, CaptureService_50151, cbdhsvc_50151, ...),
$service_register_end - соответствует общему "суффиксу" в именовании тех же сервисов но уже в реестре Windows, "regedit": Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\BluetoothUserService_50151
service_register_end может изменять свое значение после перезагрузки ПК, перед выполнением скрипта его нужно перепроверить.

Перед выполнением убедитесь в корректности значений переменных "service_end", "service_register_end", а так же "UserName" для вашей системы.

$service_end = '_50151'
$service_register_end = '_50151'

$services = Get-Content "C:\Users\UserName\Desktop\services_disabled.csv" #Get the list of services(one service per line)
foreach ($service in $services){
If ($service.Contains($service_end)){
$reg_path_0 = "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\" + $service.Substring(0,$service.Length - $service_end.Length)
$reg_path_1 = $reg_path_0 + $service_register_end 
reg add $reg_path_0 /v "Start" /t REG_DWORD /d 3 /f
reg add $reg_path_1 /v "Start" /t REG_DWORD /d 3 /f
Write-Host $service
}
Else{
Set-Service -Name $service -StartupType Manual #Set service to Disabled startup mode
Write-Host $service
}
}

3. Перезагрузить ПК.


- выключить ранее включенные сервисы

1. Перевести в Disabled state сервисы из файла "services_disabled.csv".
где: $service_end - соответствует общему "суффиксу" в именовании последних сервисов из файла "services_disabled.csv", например (BluetoothUserService_50151, CaptureService_50151, cbdhsvc_50151, ...),
$service_register_end - соответствует общему "суффиксу" в именовании тех же сервисов но уже в реестре Windows, "regedit": Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\BluetoothUserService_2ad902
service_register_end может изменять свое значение после перезагрузки ПК, перед выполнением скрипта его нужно перепроверить.


Перед выполнением убедитесь в корректности значений переменных "service_end", "service_register_end", а так же "UserName" для вашей системы.

$service_end = '_50151'
$service_register_end = '_2ad902'

$services = Get-Content "C:\Users\UserName\Desktop\services_disabled.csv" #Get the list of services(one service per line)
foreach ($service in $services){
If ($service.Contains($service_end)){
$reg_path_0 = "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\" + $service.Substring(0,$service.Length - $service_end.Length)
$reg_path_1 = $reg_path_0 + $service_register_end 
reg add $reg_path_0 /v "Start" /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add $reg_path_1 /v "Start" /t REG_DWORD /d 4 /f
Write-Host $service
}
Else{
Set-Service -Name $service -StartupType Disabled #Set service to Disabled startup mode
Stop-Service -Name $service –Force #Stop service, ignore dependencies
Write-Host $service
}
}

2. Перезагрузить ПК.



Относительно - отключить файрволы; - отключить hosts; можно и погуглить.
В качестве примера мой список ненужных сервисов находится во вложении. Это не означает, что для корректной работы они вам тоже не нужны.

Файлы:
services_disabled.txt  3 kb
 
Sergey Dzyublik:

Приведенный ниже код предназначен для выполнения в "разблокированном" powershell, запущенном с правами администратора.

Жесть :))

 
Sergey Dzyublik:


Вы подготовку перед запуском Update Assistant проводили?

обновился на ПК до 1903, долго ждать почти 2,5 часа,

ничего никогда не изменял в настройках Вин10, установил в янв. сг на ПК (обновлял с Вин7 с сайта Майкрософт)  

 чет лень там ковыряться, вроде все и так работает и обновляется, по моему не факт, что нужно дополнительные действия производить



ЗЫ:  на ноуте запустил обновление, но думаю тож должно встать - там Вин10 таким же способом получена как и на ПК 


ЗЫЗЫ: и на ноуте обновился, причем на ноуте ситуация с диском С плачевная, свободно 20 Гб, после обновления осталось свободно 8Гб, после очистки диска С: восстановил опять до 20Гб

в общем, все может и обновиться до 1903 и "без танцев с бубном", кому как повезет, у меня и на ноуте и на ПК настройки Вин10 дефолтные - от слова совсем по дефолту все стоит

12345678
Новый комментарий