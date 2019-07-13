Вышло обновление Windows 10 May 2019 Update (version 1903) - добавлены активации для купленных продуктов из Маркета - страница 5
Вы подготовку перед запуском Update Assistant проводили?
Выполняю все шаги, описанные в техподдержке.
Есть некоторые подвижки, но пока не ставится - долго всё - каждый раз обнова закачивается заново и устанавливается.
Я где-то видел предупреждение: при установке ничего не должно быть в USB портах (ни флешек, ни гаджетов).
И ещё было сообщение: если с первого раза ошибка, то никаких восстановлений проводить не нужно - просто запустить установку второй раз.
К сожалению, я не могу избавиться от подключения USB-мышки к USB порту - для работы нужна. На крайний случай уже отрублю всё, и уйду на время обновления в монастырь... Но пока приходится совмещать.
Ошибка при обновлении Windows часто возникает из-за сложных зависимостей в работе сервисов,
и если какой-то абсолютно ненужный, а местами "вредный" в обычной работе ПК сервис окажется выключен во время обновления Windows, то установка обновления может тупо прекратиться с непонятной ошибкой и откатиться к старой версии.
Установил 1903 без каких либо проблем по предоставленному выше плану, заняло все 1:45
Хорошо, поясните вот эти пункты пожалуйста:
- включить все сервисы;
- отключить файрволы;
- отключить hosts;
Не каждый участник обсуждения может слёту понять о чём речь. Я, к моему стыду, не понимаю - не сильно продвинутый по части потрохов виндовс.
Причём по первому пункту Microsoft наоборот рекомендуют отключить все сервиси кроме родных от MS, а вы предлагаете их наоборот включить. Непонятно...
Установил LTSC и сплю спокойно ))))))))
Рад за вас. А по делу есть что?
Приведенный ниже код предназначен для выполнения в "разблокированном" powershell, запущенном с правами администратора.
- включить все сервисы
1. Сбор общей информации о используемых сервисах, в частности о тех, которые выключены, результат сохраняется в файл на рабочем столе (заменить имя пользователя UserName на корректный для вашей системы):
2. Перевести в Manual state сервисы из файла "services_disabled.csv".
где: $service_end - соответствует общему "суффиксу" в именовании последних сервисов из файла "services_disabled.csv", например (BluetoothUserService_50151, CaptureService_50151, cbdhsvc_50151, ...),
$service_register_end - соответствует общему "суффиксу" в именовании тех же сервисов но уже в реестре Windows, "regedit": Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\BluetoothUserService_50151
service_register_end может изменять свое значение после перезагрузки ПК, перед выполнением скрипта его нужно перепроверить.
Перед выполнением убедитесь в корректности значений переменных "service_end", "service_register_end", а так же "UserName" для вашей системы.
3. Перезагрузить ПК.
- выключить ранее включенные сервисы
1. Перевести в Disabled state сервисы из файла "services_disabled.csv".
где: $service_end - соответствует общему "суффиксу" в именовании последних сервисов из файла "services_disabled.csv", например (BluetoothUserService_50151, CaptureService_50151, cbdhsvc_50151, ...),
$service_register_end - соответствует общему "суффиксу" в именовании тех же сервисов но уже в реестре Windows, "regedit": Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\BluetoothUserService_2ad902
service_register_end может изменять свое значение после перезагрузки ПК, перед выполнением скрипта его нужно перепроверить.
Перед выполнением убедитесь в корректности значений переменных "service_end", "service_register_end", а так же "UserName" для вашей системы.
2. Перезагрузить ПК.
Относительно - отключить файрволы; - отключить hosts; можно и погуглить.
В качестве примера мой список ненужных сервисов находится во вложении. Это не означает, что для корректной работы они вам тоже не нужны.
Приведенный ниже код предназначен для выполнения в "разблокированном" powershell, запущенном с правами администратора.
Жесть :))
Вы подготовку перед запуском Update Assistant проводили?
обновился на ПК до 1903, долго ждать почти 2,5 часа,
ничего никогда не изменял в настройках Вин10, установил в янв. сг на ПК (обновлял с Вин7 с сайта Майкрософт)
чет лень там ковыряться, вроде все и так работает и обновляется, по моему не факт, что нужно дополнительные действия производить
ЗЫ: на ноуте запустил обновление, но думаю тож должно встать - там Вин10 таким же способом получена как и на ПК
ЗЫЗЫ: и на ноуте обновился, причем на ноуте ситуация с диском С плачевная, свободно 20 Гб, после обновления осталось свободно 8Гб, после очистки диска С: восстановил опять до 20Гб
в общем, все может и обновиться до 1903 и "без танцев с бубном", кому как повезет, у меня и на ноуте и на ПК настройки Вин10 дефолтные - от слова совсем по дефолту все стоит