Вышло обновление Windows 10 May 2019 Update (version 1903) - добавлены активации для купленных продуктов из Маркета - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чаще всего на 1903 не обновляется из-за наличия какого-то старого драйвера одного из устройств.
В лога файле инсталлера явно указывается какой драйвер блокирует установку. Достаточно отключить временно это устройство в диспетчере устройств, чтобы апдейт заработал.
У меня лично на одном из компьютеров именно так и было.
ниасилил ))
Значит-таки было чем заняться кроме кнопкодавства.
Чаще всего на 1903 не обновляется из-за наличия какого-то старого драйвера одного из устройств.
В лога файле инсталлера явно указывается какой драйвер блокирует установку. Достаточно отключить временно это устройство в диспетчере устройств, чтобы апдейт заработал.
У меня лично на одном из компьютеров именно так и было.
Читал логи. Не нашёл. Там ооочень много записей было. И были такие, которые просто сообщали о неудачном обновлении. Но к сожалению, я не увидел в них отсылки на какое именно обновление не встало (рассчитывал найти запись о нём, где в названии "KB" присутствует).
И, да, отключал вообще всё не связанное с MS, и запускался в режиме отладки с минимальной конфигурацией. Ничего не помогло - становилось только хуже, пока вообще система не слетела. На обоих (!) дисках - SSD (как основная) и HDD (как аварийная) - обе умерли.
Читал логи. Не нашёл. Там ооочень много записей было. И были такие, которые просто сообщали о неудачном обновлении. Но к сожалению, я не увидел в них отсылки на какое именно обновление не встало (рассчитывал найти запись о нём, где в названии "KB" присутствует).
И, да, отключал вообще всё не связанное с MS, и запускался в режиме отладки с минимальной конфигурацией. Ничего не помогло - становилось только хуже, пока вообще система не слетела. На обоих (!) дисках - SSD (как основная) и HDD (как аварийная) - обе умерли.
Не KB, а именно конкретный драйвер надо искать.
Да, это непросто, но найти можно.
Не KB, а именно конкретный драйвер надо искать.
Да, это непросто, но найти можно.
Не хватило времени и терпения - переустановил пока на HDD. Работу доделаю, вставшую из-за поломки, и буду чистую на SSD ставить. И придётся хранить все нужные данные в облаке. Благо коды можно прям из редактора в хранилище складывать.
ЗЫ: сегодня новый SSD на ноут поеду забирать и Вин10 чистую поставлю
при чистой установке Вин10 сразу 1903 установится, все бы ничего.... камера на скайпе не работает, по каким то причинам в конфиденциальность на скайп был запрет использования камеры, снял запрет.... а все равно не работает!!!! Я люблю тебя Майкрософт!.... а ты меня ((((
ЗЫ: а везде на новых приложениях запрет использования камеры по умолчанию снят и все работает, даже в хроме после установки.... офигенная конфиденциальность!
А я учавствую в программе Windows insider preview и у меня вот такая вот такая версия
Друзья, я бы потестировал, но по причине бедности нет купленных продуктов. Пойду лучше вотки куплю