Вышло обновление Windows 10 May 2019 Update (version 1903) - добавлены активации для купленных продуктов из Маркета

Чаще всего на 1903 не обновляется из-за наличия какого-то старого драйвера одного из устройств.

В лога файле инсталлера явно указывается какой драйвер блокирует установку. Достаточно отключить временно это устройство в диспетчере устройств, чтобы апдейт заработал.

У меня лично на одном из компьютеров именно так и было.

 
ниасилил ))

Значит-таки было чем заняться кроме кнопкодавства.

 
Читал логи. Не нашёл. Там ооочень много записей было. И были такие, которые просто сообщали о неудачном обновлении. Но к сожалению, я не увидел в них отсылки на какое именно обновление не встало (рассчитывал найти запись о нём, где в названии "KB" присутствует).

И, да, отключал вообще всё не связанное с MS, и запускался в режиме отладки с минимальной конфигурацией. Ничего не помогло - становилось только хуже, пока вообще система не слетела. На обоих (!) дисках - SSD (как основная) и HDD (как аварийная) - обе умерли.

 
Не KB, а именно конкретный драйвер надо искать.

Да, это непросто, но найти можно.

 
Не хватило времени и терпения - переустановил пока на HDD. Работу доделаю, вставшую из-за поломки, и буду чистую на SSD ставить. И придётся хранить все нужные данные в облаке. Благо коды можно прям из редактора в хранилище складывать.

 
Igor Makanu:

ЗЫ: сегодня новый SSD на ноут поеду забирать и Вин10 чистую поставлю

при чистой установке Вин10 сразу 1903 установится, все бы ничего.... камера на скайпе не работает, по каким то причинам в конфиденциальность на скайп был запрет использования камеры, снял запрет.... а все равно не работает!!!! Я люблю тебя Майкрософт!.... а ты меня ((((

ЗЫ: а везде на новых приложениях запрет использования камеры по умолчанию снят и все работает, даже в хроме после установки.... офигенная конфиденциальность!

 

А я учавствую в программе Windows insider preview и у меня вот такая вот такая версия

Друзья, я бы потестировал, но по причине бедности нет купленных продуктов. Пойду лучше вотки куплю

