Вышло обновление Windows 10 May 2019 Update (version 1903) - добавлены активации для купленных продуктов из Маркета - страница 2

Artyom Trishkin:

Что за "Update Assistant" ?


Качается официальный помощник по обновлению:


 
Vladimir Karputov:

Качается официальный помощник по обновлению:


Можешь ссылку на него дать? Чесслово - уже устал поисками заниматься - в глазах рябит от открытых вкладок с советами, ни один из которых не помогает ... :(

 
Artyom Trishkin:

Можешь ссылку на него дать? Чесслово - уже устал поисками заниматься - в глазах рябит от открытых вкладок с советами, ни один из которых не помогает ... :(

Неа. Не помню, поэтому только дал картинку с названием. Но качается только с официального microsoft сайта.

 
Vladimir Karputov:

Неа. Не помню, поэтому только дал картинку с названием. Но качается только с официального microsoft сайта.

Ясно.

ЗЫ. Нашёл

Artyom Trishkin:

Ясно.

ЗЫ. Нашёл

У меня с первого раза тоже ничего не стало. Во второй раз включил и забыл. Часа на 3, наверное. И вуа-ля. Всё встало )))

 
Сергей Таболин:

У меня с первого раза тоже ничего не стало. Во второй раз включил и забыл. Часа на 3, наверное. И вуа-ля. Всё встало )))

У меня и с двадцать первого не устанавливается. Уже перепробовал все предлагаемые официальные средства устранения неполадок. А все равно засада.
Осталось два варианта - помощник по установке и переустановка вообще
Artyom Trishkin:
У меня и с двадцать первого не устанавливается. Уже перепробовал все предлагаемые официальные средства устранения неполадок. А все равно засада.
Осталось два варианта - помощник по установке и переустановка вообще

У меня было так: скачано 100% - установка. А установка не шевелилась а ни как... Вот и бросил это дело, тыкнул и забыл, благо было чем заняться. Может тоже забей на это? На шашлыки съездЮй? ))))

 
Сергей Таболин:

У меня было так: скачано 100% - установка. А установка не шевелилась а ни как... Вот и бросил это дело, тыкнул и забыл, благо было чем заняться. Может тоже забей на это? На шашлыки съездЮй? ))))

У меня всё устанавливается, ноут перезагружается и ... опять 1803. Иду в средство исправления ошибок, ошибки устраняются, обновление загружается, перезапускается ноут и ... 1803.
Artyom Trishkin:
У меня всё устанавливается, ноут перезагружается и ... опять 1803. Иду в средство исправления ошибок, ошибки устраняются, обновление загружается, перезапускается ноут и ... 1803.

Я, конечно, не спец, но, по опыту, нужно смотреть РАМ. Похоже издох....

 
Сергей Таболин:

Я, конечно, не спец, но, по опыту, нужно смотреть РАМ. Похоже издох....

Нет. Есть одно из старых обновлений, которое не встало. И пишет, что хранилище было перенесено на новое место и найти его не может. К слову - не переносил никуда отдельно от системы. Всю систему перенёс на ssd
