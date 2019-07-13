Вышло обновление Windows 10 May 2019 Update (version 1903) - добавлены активации для купленных продуктов из Маркета - страница 2
Что за "Update Assistant" ?
Качается официальный помощник по обновлению:
Можешь ссылку на него дать? Чесслово - уже устал поисками заниматься - в глазах рябит от открытых вкладок с советами, ни один из которых не помогает ... :(
Неа. Не помню, поэтому только дал картинку с названием. Но качается только с официального microsoft сайта.
Ясно.
ЗЫ. Нашёл
У меня с первого раза тоже ничего не стало. Во второй раз включил и забыл. Часа на 3, наверное. И вуа-ля. Всё встало )))
У меня и с двадцать первого не устанавливается. Уже перепробовал все предлагаемые официальные средства устранения неполадок. А все равно засада.
У меня было так: скачано 100% - установка. А установка не шевелилась а ни как... Вот и бросил это дело, тыкнул и забыл, благо было чем заняться. Может тоже забей на это? На шашлыки съездЮй? ))))
У меня всё устанавливается, ноут перезагружается и ... опять 1803. Иду в средство исправления ошибок, ошибки устраняются, обновление загружается, перезапускается ноут и ... 1803.
Я, конечно, не спец, но, по опыту, нужно смотреть РАМ. Похоже издох....
