Вышло обновление Windows 10 May 2019 Update (version 1903) - добавлены активации для купленных продуктов из Маркета - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поставь семёрку с нуля и забудь проблемы.
Да не буду я выковыривать батарейку рабочую.........
Хозяин - барин.
Жесть. После трёх часов установки при помощи Update Assistant такая вот радость:
Уже и не знаю что делать. Есть кто знающий?
Артем, писали про Windows 10 LTSC.
Ссылка https://www.white-windows.ru/windows-10-ltsc-2019-besplatnaya-os-na-360-dnej-bez-uwp-funktsionala/
почитай, прикинь.
А про подстаканники я ничего не знаю ))
Артем, писали про Windows 10 LTSC.
Ссылка https://www.white-windows.ru/windows-10-ltsc-2019-besplatnaya-os-na-360-dnej-bez-uwp-funktsionala/
почитай, прикинь.
А про подстаканники я ничего не знаю ))
Эхх. Спасибо конечно... Но. Вот все предлагают прибить то что есть, ради того, что может быть и не нужно.
Мне нужно исправить ошибки, а не бросить всё. Я упёртый...
Я понимаю ((.
Сам-то на 8.1. с изначально наглухо обрубленными обновлениями.
Ну я бы позвал "кантика". Молодой человек неопределенного возраста за 1000 - 1500 руб. может творить чудеса.
У кантиков общее сознание. База знаний колоссальная
Жесть. После трёх часов установки при помощи Update Assistant такая вот радость:
Уже и не знаю что делать. Есть кто знающий?
Вы подготовку перед запуском Update Assistant проводили?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вышло обновление Windows 10 May 2019 Update (version 1903) - добавлены активации для купленных продуктов из Маркета
Sergey Dzyublik, 2019.07.09 10:15
На личном опыте самым действенным оказался следующий способ обновления Windows:
Я где-то видел предупреждение: при установке ничего не должно быть в USB портах (ни флешек, ни гаджетов).
И ещё было сообщение: если с первого раза ошибка, то никаких восстановлений проводить не нужно - просто запустить установку второй раз.