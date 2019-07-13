Вышло обновление Windows 10 May 2019 Update (version 1903) - добавлены активации для купленных продуктов из Маркета - страница 4

Alexey Viktorov:

Поставь семёрку с нуля и забудь проблемы.

У меня 10-ка лицензионная и в прошлый век возвращаться нет желания.
Artyom Trishkin:
Да не буду я выковыривать батарейку рабочую.........

Жесть. После трёх часов установки при помощи Update Assistant такая вот радость:


Уже и не знаю что делать. Есть кто знающий?

 

Артем, писали про Windows 10 LTSC.

Ссылка https://www.white-windows.ru/windows-10-ltsc-2019-besplatnaya-os-na-360-dnej-bez-uwp-funktsionala/

почитай, прикинь.

А про подстаканники я ничего не знаю ))

Aleksei Mikhanoshin:

Эхх. Спасибо конечно... Но. Вот все предлагают прибить то что есть, ради того, что может быть и не нужно.

Мне нужно исправить ошибки, а не бросить всё. Я упёртый...

 

Я понимаю ((. 

Сам-то на 8.1. с изначально наглухо обрубленными обновлениями.

Ну я бы позвал "кантика". Молодой человек неопределенного возраста за 1000 - 1500 руб. может творить чудеса.

У кантиков общее сознание. База знаний колоссальная

 
Артём, а откатить систему на точку восстановления не пытался? Есть такая примочка в win10 или уже считают лишним?
 
Artyom Trishkin:

Жесть. После трёх часов установки при помощи Update Assistant такая вот радость:
Уже и не знаю что делать. Есть кто знающий?


Вы подготовку перед запуском Update Assistant проводили?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вышло обновление Windows 10 May 2019 Update (version 1903) - добавлены активации для купленных продуктов из Маркета

Sergey Dzyublik, 2019.07.09 10:15

На личном опыте самым действенным оказался следующий способ обновления Windows:

- включить все сервисы;
- отключить файрволы;
- отключить hosts;
- обновиться на новую версию Windows с помощью Update Assistant;
- выключить все, что было ранее включено...

 
Artyom Trishkin:

Я где-то видел предупреждение: при установке ничего не должно быть в USB портах (ни флешек, ни гаджетов).

И ещё было сообщение: если с первого раза ошибка, то никаких восстановлений проводить не нужно - просто запустить установку второй раз.

Может сама обнова глюковата? Сегодня при первом запуске компа словил синий экран... 
