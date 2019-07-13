Вышло обновление Windows 10 May 2019 Update (version 1903) - добавлены активации для купленных продуктов из Маркета - страница 7
Издревле всегда был способ:
Вообще вся система слетела. Было два диска с рабочей системой - SSD с проблемной, которая не обновляется, и HDD со старой - которую когда-то перенёс на SSD.
Теперь в загрузчике пишет, что вся система повреждена, и на этом всё... Загрузился с флешки и не могу въехать что теперь предпринять...
думаю, что Майкрософт обновил загрузчик Винды - вот и слетело все,
у меня Вин7 + Вин10 стоит, был как всегда у Вин "ДОСовский" загрузчик (черный экран и тхт меню), а сейчас вот так стало при перезагрузке ПК
Из-за этого нового загрузчика теперь система, клонированная с HDD на SSD при помощи AOMEI Partition Assistant просто не работает - при загрузке и выборе системы на SSD комп просто не запускается - выдаёт записи, что всё плохо, всё не так, всё убито - иди, мол, друг, и застрелись... С горем пополам восстановил на HDD систему. Ну как восстановил... просто переустановил вчистую. Много потерял, но благо нужные рабочие файлы на другом диске. А программы все придётся заново ставить. Но только когда смогу всё же на SSD систему поставить. Скорее всего придётся делать загрузочную флешку от MS Windows10 и ставить с нуля на SSD. Впрочем, при запуске WinPE с LiveCD, виндовс не стал ставиться на SSD - сказал, мол, не могу, прости и ... опять застрелись...
А самое забавное - это опыт работы с линуксом, запущенным с LiveCD. Вроде бы для чего нужна флешка загрузочная в моём понимании - загрузился, увидел все свои диски, зашёл в интернет, скачал необходимое и восстановил систему. Но здесь ... Один из двух линуксов-таки загрузился, и даже сразу вайфай нашёл. Ну я радостно начал загружать с сайта MS нужный загрузчик виндовс. Да не тут-то было - на двух ГБ всё подвисло, и больше не работало. И даже после перезагрузки с LiveCD этот линукс не запускался больше ни разу в жизни - дай Бог ему здравия. Ну ладно - была там ещё одна системка на линуксе - даже запустилась. Но вайфай, сволочь, не видит. Давай я читать с телефона как там настроить вайфай. Пишут - "да легко"! Вам, мол, просто нужно знать на чём он у вас там на материнке сделан, какие процессы там в его микросхемах бегают, и куда они всё это посылают... Но... вы, мол также легко можете узнать это всё введя простую команду типа "ваопьлыцр8ё264947596щё2ут ьраопнцз3", и всё вам будет сказано. Ввожу... а он говорит - нету такой команды. Ну ладно, думаю, не в том терминале ввожу... (Там ещё и двести двадцать восемь терминалов - каждый под свои нужды). Ищу ещё какой-то терминал, ввожу команду - урра!!! показал что у меня за контроллёры-педали-рукоятки стоят. Читаю что с этим делать дальше. Пишут "Да легко! - теперь введите вот такую команду: kjdfmglkvhertildfv,khdtynjkerfek8684rjhmlbd8r68434305849eg,rvmb.di5649793925475475[ekdhilti2qwrie54;ocv;ow48y5i4wie, и всё вам будет!". Ну, блин, ввожу... а мне в ответ "не знаю я такой команды - идите в куда хотите". Ну ладно, ищу другой терминал для ввода волшебной команды, ввожу - пишет, не, не знаю...
Ладно, читаю про автоматическую настройку, а там говорят "Да легко! Введите поочерёдно триста пятьдесят четыре команды, и перед каждой поклонитесь на северо-восток, назовите каждый раз пароли-явки-фамилию и размер обуви и остальных частей тела"... Ну я их и послал - Линукс прекрасная система когда заняться нечем.
Пришлось по утру ехать к компьютеру и создавать на нём нормальную загрузочную флешку, где сразу есть вайфай и не просят назвать себя и ввести радостно, легко и быстро тысячу две команды в тысяче трёх терминалах...
:) Поэтому для работы я использую виртуальные машины. Легко делаешь бэкапы и откатываешься на любой из них туда и обратно. Рекомендую.
Много потерял, но благо нужные рабочие файлы на другом диске.
мне проще, я оставил предрасудки и по сути, все что могу потерять - храню в облаке, бесплатных пруд пруди, ну если в облаке потеряется, то вероятность того, что потеряю на ПК намного выше )))
приучи себя в облако нужные файлы класть, наверное у всех облачных хранилищ есть агент, который всегда синхронизирует локальное хранилище с облаком, у меня на ПК и на ноуте одно облако, вероятность того, что сдохнет одновременно облако + хард на ПК + ССД на ноуте крайне мала
ЗЫ: сегодня новый SSD на ноут поеду забирать и Вин10 чистую поставлю ....спасибо ВебМани... помогли начать деньги тратить, давно собирался купить новый SSD , но как всегда цели типа глобальные впереди )))
Именно - в облаке. То, что было расшарено в облаке - я не смог скачать по вышеописанной во всех красках причине. А когда добрался до итернет, то скачал официальный загрузчик - у меня лицензия с аппаратным ключом.
ниасилил ))