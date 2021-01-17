CME E-Micro биржевые фьючерсные контракты доступны для торговли - страница 8
А чем Форекс лучше? да ничем, только хуже, тут даже цены идут производные от самого СМЕ, все что движется на СМЕ на форексе точно также, если на Форексе зарабатываете значит и там зарабатываете также! Не хочу тут хейтит Форексную структуру и контор, любой трейдер с большим опытом поймет. Разница лишь в самой структуре бирже, серьезности контор и надежности. Тут реально работаешь как трейдер, а не как лудоман.
Первичен форекс, собственно рынок обмена валют, а не фьючерсы, которые по определению производный от базового актива (валюты) инструмент. Вы под словом "форекс" видимо имеете ввиду ритейл форекс, где торгуют комнатные трейдеры вроде нас с вами. Но форекс это в том числе и даже в первую очередь условный джипиморган, меняющий условный лярд долларов условного сороса.
Всем привет! Такая проблема: после обновления билда 2755 в терминале пропали истекшие конракты на фьючерсы. Куда обращаться? В сервисдеске нет подходящей категории.
Ты не понял смысл ))
что на бирже, тоже есть форекс, но он реальный.
Если надо обменять $125К EUR на USD покупаешь или продаёшь 1 контракт 6E, дожидаешься экспирации, клиринг проводит все расчёты по цене купленного/проданного контракта.
На счёт поступает валюта. Это и есть форекс через фьючерсный контракт.
Spot и форварды тоже есть, но всё это регулируемый реальный рынок. А не OTC(внебиржевой)
Если кто застал девяностые, у меня вот какая аналогия складывается в сравнении биржевого и внебиржевого форекс.
Например обмен валюты в отделении банка, это типа биржевой форекс. Всё официально, банк регулируем, выдадут документы.
Валютный фарцовщик который тут же стоит возле входа в этот банк, это внебиржевой форекс.
Кто попадал на валютных фарцовщиков, знает на сколько это рискованный обмен.
Сейчас аналогия один в один, только через интернет. Но даже реальный обмен фарцовщика заменили на тотализатор. ))
не. не так
все таки отличия есть
читаем внимательно эту ветку вдумчиво, прям каждое слово от начала и до конца
я бы её назвал самой полезной на этом форуме
правда я уже мульон раз твердил это же самое на форуме
не верят. ну хоть чо делай
;)
Да это понятно, что биржевые баталии тоже присутствуют.
Понятное дело, что по мимо аукциона участников кто то контролирует весь процесс. И это биржа.
Но так же многое зависит от типа рынка. Есть поставочные товарные контракты, а есть расчётные контракты.
В расчётных контрактах, есть вероятность сильного участия так называемого кукла. В поставочных контрактах, его доля участия меньше.
Смоделируем ситуацию. Была сильная засуха в летний период. Погиб практически весь урожай посевных культур. Выходит публичный отчет о урожайности.
Не какой кукл не будет пытаться удерживать цену зерновых рынков текущего и следующего контракта, потому что реальные хеджеры его вынесут вперед ногами, ввиду спроса и дефицита.
Реальным производителям нужен товар, на котором зарабатывает его предприятие. Он будет скупать контракты по сегодняшней цене, зная что нет урожая и будет дефицит товара в будущем.
Цена на такие товары улетает далеко на север, так как запасы с прошлого урожая в хранилищах заканчиваются.
Теперь пример реальный который я застал на рынке мяса. В новостях случайно услышал, что в Америке из за сильных морозов замёрзло огромное количество крупного скота на зимних выгульных пастбищах.
Официально оглашалась цифра в районе 70 000 голов скота. Сперва я не придал этому значения, ну подохли и подохли ))
Но потом меня осенило, что это же дефицит мяса в будущем, так как молодняк рубить не будут, потому что это селекционный запас на развод скота.
Я начал смотреть на рынок в ожидании резкого новостного фона, но никакого ажиотажа не было, я удивился почему. Но мысль о дефиците мяса меня не покидала ))
Амеры все сидят на стейках, мясо это ходовой товар в Америке. Принял решение покупать мясо, на дальний контракт, так как текущий скоро заканчивался.
Дождался простого пересечения средней, как тогда меня учили ))) и тупо купил 5 контрактов. На том движении я акуительно заработал, не один десяток килобаксов.
Цена просто улетела в небеса за пару месяцев. Какой там кукл? Если бы он там был, его там бы и похоронили ))
Вот такая вот байка, хочешь верь в кукла хочешь нет.
А на Мос бирже и не скрывают, и открыто пишут что единственным контрагентом является сама биржа в лице акционерного общества.
Разница биржевого и внебиржевого рынка, наличие или отсутствие открытого аукциона для конечного участника.
А что на этом аукционе происходит за кулисами, тайна покрытая мраком ))