работают ли Законы физики в форекс? - страница 3
Зачем физика, химия и пр. - может лучше обратиться к музыке, к Моцарту или Бетховену?
Никто не пробовал перевести тики в звуковой ряд и послушать Форекса?
Скорее форекс похож на рок, который бьет по ушам тех, кто возомнил, что "открыл там гармоничное звучание небесных сфер". :)
В сделке всегда две стороны - покупатель и продавец. Почему их силы не уравновешиваются?
Может, их силы уравновешиваются великим куклом? Ведь Он продает покупателям, когда нет продавцов, и покупает у продавцов , когда нет покупателей на предложение - таким образом обеспечивая свою главную задачу- дать ликвидность , а потом , когда все, кто хотел купить -купили, кто хотел продать- продали , интерес падает, все затаились и ждут - кто кого наебет - ММ подсчитывает свою дельту- если он больше купил, чем продал, то куда надо гнать цену, чтоб теперь распродать купленное с выгодой ?
Вот, только, кукла то и нет , иначе, если оно есть- то для кого оно зарабатывает?
Праздные мысли, не обессудьте.
Физика, так физика. Математика, так математика. Смотрим картинку и говорим спасибо.
Заметь те, задачка решается МИНимум в два действия, а не в одно, как думает основная масса, типа профессионалов.
Задачка не типа Х-5=0, а конкретно Х+У-5=0. Открываем справочники, ищем методы решения таких задачек.
Идеальный конечный результат должен быть таким.
А вот это уже по теме.
Спасибо заранее, но можно ли поподробнее, и если можно, простым языком.
1. Если подробнее, то у меня в профиле есть адрес моего многострадального сайта. Покопайтесь, может что интересное найдете, типа "теория решений" или методика Ликвидация хаоса.
2. Можно начать от обратного: попытаться представить, как должен выглядеть конечный результат.
3. Если есть терпение года на три, то читайте, практикуйте, задавайте вопросы по почте на сайте.
Ок
Я выдвинул гипотезу. Если кому-то интересно, пусть подтверждают или опровергают мою гипотезу. Если ни кому не интересно, то зачем мне здесь тратить свое время?
Можно вас поздравить, вы изобрели осциллятор.