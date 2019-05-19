работают ли Законы физики в форекс? - страница 3

andre:

Зачем физика, химия и пр. - может лучше обратиться к музыке, к Моцарту или Бетховену?

Никто не пробовал перевести тики в звуковой ряд и послушать Форекса?

Скорее форекс похож на рок, который бьет по ушам тех, кто возомнил, что "открыл там гармоничное звучание небесных сфер". :) 
 
Aleksey Ivanov:
Рок или Бетховен - это не важно, главное знать что в данный момент исполняется.
 
Aleksey Nikolayev:

В сделке всегда две стороны - покупатель и продавец. Почему их силы не уравновешиваются?

Может, их силы уравновешиваются  великим куклом?  Ведь Он  продает покупателям, когда нет продавцов, и покупает у продавцов , когда нет покупателей на предложение - таким образом обеспечивая свою главную задачу-  дать ликвидность , а потом , когда все, кто хотел купить -купили, кто хотел продать- продали , интерес падает, все затаились и ждут -  кто кого наебет - ММ подсчитывает свою дельту-  если он больше купил, чем продал, то куда надо гнать цену, чтоб теперь распродать купленное с выгодой  ? 

    Вот, только, кукла то и   нет   , иначе,   если оно есть-  то для кого оно зарабатывает? 

    Праздные мысли, не обессудьте.

 

Физика, так физика. Математика, так математика. Смотрим картинку и говорим спасибо.

Заметь те, задачка решается МИНимум в два действия, а не в одно, как думает основная масса, типа профессионалов.

Задачка не типа Х-5=0, а конкретно Х+У-5=0. Открываем справочники, ищем методы решения таких задачек.

АФМ

 

Идеальный конечный результат должен быть таким.

А вот это уже по теме.

Спасибо заранее, но можно ли поподробнее, и если можно, простым языком.

 

1. Если подробнее, то у меня в профиле есть адрес моего многострадального сайта. Покопайтесь, может что интересное найдете, типа "теория решений" или методика Ликвидация хаоса.

2. Можно начать от обратного: попытаться представить, как должен выглядеть конечный результат.

3. Если есть терпение года на три, то читайте, практикуйте, задавайте вопросы по почте на сайте.

 
Я выдвинул гипотезу. Если кому-то интересно, пусть подтверждают или опровергают мою гипотезу. Если ни кому не интересно, то зачем мне здесь тратить свое время?
 
Можно вас поздравить, вы изобрели осциллятор.

