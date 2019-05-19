работают ли Законы физики в форекс? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не устаю поражаться всякого рода критиканству. (((
Открывает человек ветку, задаёт конкретный вопрос, а в ответ всякого рода пузыри и, практически, ни одного поста по теме.
Вам заняться больше нечем? Ну пройдите мимо, никто же не заставляет верить в сказанное и принимать его. Нет, блин, надо ж обязательно засветиться, обозначить что гораздо умнее ТС-а...
Как правильно написать? Пипец или кабздец?
Да кому надо читать и прыгать туда сюда в картинки, в текст, в картинки? Если кто-то хочет, что бы к его опусам другие серьезно относились, надо элементарные удобства для чтения обеспечить, изобретать ничего не надо, весь функционал имеется, только воспользоваться им надо - вставить картинки в текст.
Исходить буду из того, что для любого движения цены необходима торговая операция или - приложение силы на языке аналогии. Объем сделки - модуль силы.
В сделке всегда две стороны - покупатель и продавец. Почему их силы не уравновешиваются?
В сделке всегда две стороны - покупатель и продавец. Почему их силы не уравновешиваются?
ПатАму, что если у желающий купить по текущей цене денег больше чем у продавцов, то им придется покупать по цене повыше текущей. Если еще есть такие желающие продать по такой повышенной, иначе цена улетит в небеса.
Где вы видите равновесие, уважаемый?
Если на рынок выходит один игрок и заталкивает в опу сотни тысяч игроков)))
ПатАму, что если у желающий купить по текущей цене денег больше чем у продавцов, то им придется покупать по цене повыше текущей. Если еще есть такие желающие продать по такой повышенной, иначе цена улетит в небеса.
Где вы видите равновесие, уважаемый?
Если на рынок выходит один игрок и заталкивает в опу сотни тысяч игроков)))
+++++! Пока существуют такие участники рынка равновесие невозможно!
+++++! Пока существуют такие участники рынка равновесие невозможно!
Вот-вот. Средние(МА) для них не существуют. Средние после их хотелок нескоро очухаются.)))
По сути эти, так сказать, куклы и есть мины. На которые доверчиво наступают 100500 спекулянтов.
Вот-вот. Средние(МА) для них не существуют. Средние после их хотелок нескоро очухаются.)))
По сути эти, так сказать, куклы и есть мины. На которые доверчиво наступают 100500 спекулянтов.
Зачем физика, химия и пр. - может лучше обратиться к музыке, к Моцарту или Бетховену?
Никто не пробовал перевести тики в звуковой ряд и послушать Форекса?