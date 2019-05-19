работают ли Законы физики в форекс? - страница 2

если углубиться в вопрос то задача сводится к поиску периода средней c с минимальной дисперсией отклонения на заданном интервале исходя из дисперсии двух других средних с произвольными периодами
 
Хотя, возможно, искать стоит не по минимальной дисперсии, а по минимальному отношению максимального отклонения к среднеквадратичному
 
Сила действия равна силе противодействия+E
Где Е - некоторое возмущающее воздействие.
И все дела.
 
Сергей Таболин:

Не устаю поражаться всякого рода критиканству. (((

Открывает человек ветку, задаёт конкретный вопрос, а в ответ всякого рода пузыри и, практически, ни одного поста по теме.

Вам заняться больше нечем? Ну пройдите мимо, никто же не заставляет верить в сказанное и принимать его. Нет, блин, надо ж обязательно засветиться, обозначить что гораздо умнее ТС-а...

Как правильно написать? Пипец или кабздец?

Да кому надо читать и прыгать туда сюда в картинки, в текст, в картинки? Если кто-то хочет, что бы к его опусам другие серьезно относились, надо элементарные удобства для чтения обеспечить, изобретать ничего не надо, весь функционал имеется, только воспользоваться им надо - вставить картинки в текст.

 
Александр:

Исходить буду из того, что для любого движения цены необходима торговая операция или - приложение силы на языке аналогии. Объем сделки - модуль силы.

В сделке всегда две стороны - покупатель и продавец. Почему их силы не уравновешиваются?

 
Aleksey Nikolayev:

ПатАму, что если у желающий купить по текущей цене денег больше чем у продавцов, то им придется покупать  по цене повыше текущей. Если еще есть такие желающие продать по такой повышенной, иначе цена улетит в небеса. 

Где вы видите равновесие, уважаемый?

Если на рынок выходит один игрок и заталкивает в опу сотни тысяч игроков)))

 
Uladzimir Izerski:

+++++! Пока существуют такие участники рынка равновесие невозможно!


 
khorosh:

+++++! Пока существуют такие участники рынка равновесие невозможно!


Вот-вот. Средние(МА) для них не существуют. Средние после их хотелок нескоро очухаются.)))

По сути эти, так сказать, куклы и есть мины. На которые доверчиво наступают 100500 спекулянтов.

 
Uladzimir Izerski:

+++ Как не крути, а все-таки деды прозорливее внучков.
 

Зачем физика, химия и пр. - может лучше обратиться к музыке, к Моцарту или Бетховену?

Никто не пробовал перевести тики в звуковой ряд и послушать Форекса?

