Непонятки с фрилансом

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Заказчик подал заявку на мое имя, но не вижу кнопки для размещения предложения по выполнению работы. Я зарегистрирован, как Продавец, есть право продавать Продукты и Сигналы, насчет фриланса галки нет. Она должна вообще быть?

Писать в СД или я что-то не так делаю? Читал, что в Фриласе тоже многое поменяли, Правила вообще не соответствуют тому, что нарисовано на сайте... Вверху написано, что профиль утвержден.

ввв

 
Алексей, в списке заявок Фриланса ты увидишь именную заявку, если заказчик указал твоё имя изначально. Иначе это будет обычная заявка. Тебе в любом случае нужно будет на неё откликнуться. 
 
Dennis Kirichenko:
Алексей, в списке заявок Фриланса ты увидишь именную заявку, если заказчик указал твоё имя изначально. Иначе это будет обычная заявка. Тебе в любом случае нужно будет на неё откликнуться. 

Привет, именную Заявку я вижу, но не могу откликнуться, нет такой кнопки. Уже написал в СД.

Денис, посмотри у себя пожалуйста в Профиле, у тебя есть в Правах чекбокс о Фрилансе? У меня только два  - о продаже в Маркете и Сигналах

ыы

 
Alexey Volchanskiy:

Писать в СД или я что-то не так делаю? Читал, что в Фриласе тоже многое поменяли, Правила вообще не соответствуют тому, что нарисовано на сайте... Вверху написано, что профиль утвержден.

Права на Фриланс вам сняли в марте. Помните за что?

 
Rashid Umarov:

Права на Фриланс вам сняли в марте. Помните за что?

Был какой-то странный бан на один день в выходные. Насчет снятия прав не помню.

 
Alexey Volchanskiy:

Был какой-то странный бан на один день в выходные. Насчет снятия прав не помню.

Напишите заявку в СД, права временно вернул. Как модератор вернется из отпуска - разберется.

 

@Rashid Umarov не проясните эту непонятку

https://www.mql5.com/en/job/80364

https://www.mql5.com/en/job/80427

https://www.mql5.com/en/job/80649

https://www.mql5.com/en/job/80642

https://www.mql5.com/en/job/80691

https://www.mql5.com/en/job/80738

https://www.mql5.com/en/job/80748

Не понятен смысл - кто/зачем их создаёт? Это не все, появляются регулярно
 
Rashid Umarov:

Напишите заявку в СД, права временно вернул. Как модератор вернется из отпуска - разберется.

Благодарю, в СД я сразу написал, ответили:

Попробуйте откликнуться на заказ. Сейчас должно получиться.

С уважением, служба поддержки MQL5.com

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Доступ к фрилансу есть.

 
Здравствуйте. У меня также случилась вышеописанная ситуация, пропало право подачи заявок на исполнение заказов в фрилансе. С чем связано возникновение данного обстоятельства и можно ли это исправить?
 
Denis Nikolaev:
Здравствуйте. У меня также случилась вышеописанная ситуация, пропало право подачи заявок на исполнение заказов в фрилансе. С чем связано возникновение данного обстоятельства и можно ли это исправить?

Похоже, что сняли права на Фриланс за нарушение. Поищите куда подавали заявки, вспомните куда подписывались на работы, найдете причину.

 
Vladimir Karputov:

Похоже, что сняли права на Фриланс за нарушение. Поищите куда подавали заявки, вспомните куда подписывались на работы, найдете причину.

ясно, спасибо за ответ, надеюсь данные права когда-нибудь вернут обратно.

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