Непонятки с фрилансом
Алексей, в списке заявок Фриланса ты увидишь именную заявку, если заказчик указал твоё имя изначально. Иначе это будет обычная заявка. Тебе в любом случае нужно будет на неё откликнуться.
Привет, именную Заявку я вижу, но не могу откликнуться, нет такой кнопки. Уже написал в СД.
Денис, посмотри у себя пожалуйста в Профиле, у тебя есть в Правах чекбокс о Фрилансе? У меня только два - о продаже в Маркете и Сигналах
Писать в СД или я что-то не так делаю? Читал, что в Фриласе тоже многое поменяли, Правила вообще не соответствуют тому, что нарисовано на сайте... Вверху написано, что профиль утвержден.
Права на Фриланс вам сняли в марте. Помните за что?
Права на Фриланс вам сняли в марте. Помните за что?
Был какой-то странный бан на один день в выходные. Насчет снятия прав не помню.
Был какой-то странный бан на один день в выходные. Насчет снятия прав не помню.
Напишите заявку в СД, права временно вернул. Как модератор вернется из отпуска - разберется.
@Rashid Umarov не проясните эту непонятку
https://www.mql5.com/en/job/80364
https://www.mql5.com/en/job/80427
https://www.mql5.com/en/job/80649
https://www.mql5.com/en/job/80642
https://www.mql5.com/en/job/80691
https://www.mql5.com/en/job/80738
https://www.mql5.com/en/job/80748
Напишите заявку в СД, права временно вернул. Как модератор вернется из отпуска - разберется.
Благодарю, в СД я сразу написал, ответили:
Попробуйте откликнуться на заказ. Сейчас должно получиться.
С уважением, служба поддержки MQL5.com
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Доступ к фрилансу есть.
Здравствуйте. У меня также случилась вышеописанная ситуация, пропало право подачи заявок на исполнение заказов в фрилансе. С чем связано возникновение данного обстоятельства и можно ли это исправить?
Похоже, что сняли права на Фриланс за нарушение. Поищите куда подавали заявки, вспомните куда подписывались на работы, найдете причину.
Похоже, что сняли права на Фриланс за нарушение. Поищите куда подавали заявки, вспомните куда подписывались на работы, найдете причину.
ясно, спасибо за ответ, надеюсь данные права когда-нибудь вернут обратно.
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Заказчик подал заявку на мое имя, но не вижу кнопки для размещения предложения по выполнению работы. Я зарегистрирован, как Продавец, есть право продавать Продукты и Сигналы, насчет фриланса галки нет. Она должна вообще быть?
Писать в СД или я что-то не так делаю? Читал, что в Фриласе тоже многое поменяли, Правила вообще не соответствуют тому, что нарисовано на сайте... Вверху написано, что профиль утвержден.