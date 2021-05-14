Меньше кода, больше прока.. пишем советник
Пожалуйста вставьте все свои коды правильно: ну невозможно смотреть на это серое уныние. Есть же четкий план действий: нажали на кнопку в редакторе, в полученное поле вставить код. Вы же упорно вставляете полотно текста и потом пытаетесь применить к этому полотну стиль «код»
он (код) там криво вставляется. один фрагмент ещё можно как-то бороть, а чуть более - уже мука..
то есть про "серое уныние", это не ко мне - это к веб-мастерам. Как, в 2019г, при обилии средств, они этого добились - загадка :-)
но чтобы впредь было веселее, более-менее большие посты буду сначала писать в вики, а сюда переносить копи-пастой и снижу объём публикуемого кода.
Видимо нужно сейчас скопировать блок с кодом и вставить в "Блокнот"
Потом скопировать с блокнота и вставить назад, но перед этим создать новый блок для "нового" кода
я создавал основу шаблон для советника и отдельно делал файл стратегий.
Вы думаете пользователю все просто?
минимальные знания программирования все равно нужны!
И никакие "справки" инструкции, видео, ничего не спасает.
Пользователю потом нужно будет от Вас, чтобы Вы педалили ему бесплатно стратегии.
И читать они справку не будут.
немного помучался, но вроде как "расцветил" :-)
камешек (точнее булыжничек) в огород упомянутым веб-мастерам: при копи-пасте во встроенный редактор, точнее очевидно при первой "расцветке", редактор самовольно выкусывает часть кода который ему не нравится. В частности он самовольно редактировал "if ( (ret=ea.OnInit())!=INIT_SECEEDED) {..}" . Видимо дивный алгоритм highlight считает что OnInit только один и перегружать в классе его нельзя.
конечно, перед тем как вообще приступать надо установить "линию партии" и "цель-коммунизм" :
1) пользователю для реализации стратегии достаточно 100 строк. (помимо комментариев, input и прочих #property).
2) при этом число новых для него "сущностей" (функций/классов/методов/констант) должно сводится к минимуму.
3) библиотека должна содержать счётное кол-во файлов.
4) потенциально пригодна для GUI
5) расширяется за счёт плагинов
3) Ну а какая разница сколько файлов содержит библиотека? 1, 10, 100, 1000? Все должно быть сделано для удобства того, кто эту либу разрабатывает. Если ему удобно все разместить по мелким файлам - пожалуйста. Если привык все кодить в одном - пожалуйста. По большому счету не составляет труда собрать мегафайл из кучи разрозненных автоматическими средствами. Так что на счет этого пункта я бы не упорствовал.
4) Пригодна для GUI - не совсем понятно, как это. Библиотека это изолированный слой бизнес-логики если по-взрослому. Этот слой не должен зависит от внешнего GUI вообще никак. Это GUI должно зависить от этого слоя.
if (d_fast_ma==0) d_fast_ma=iMA(ea.Symbol,ea.Period,FAST_MA_PERIOD,0,FAST_MA_METHOD,FAST_MA_PRICE,shift); if (d_slow_ma==0) d_slow_ma=iMA(ea.Symbol,ea.Period,SLOW_MA_PERIOD,0,SLOW_MA_METHOD,SLOW_MA_PRICE,shift);
У Вас изначально подход чисто процедурный: что вижу, о том пою. А если среднюю нужно рассчитать не на ценах, а допустим на объеме, или другом индикаторе? Снова заставлять переписывать пользователя? Расчет средней - это алгоритм. То к чему Вы хотите применить алгоритм - это данные. Вы смешиваете алгоритм с данными, вместо того что бы сразу это разграничить (проде этого псевдокода):
int period_ma = 12; int shift = 3; double fast_ma = SMA(Close, period, shift);
Ой, индекс серии забыл. - А на самом деле его и не должно быть. Нужно все рассчитывать в кольцевом буфере комбинируя алгоритмы в конвейеры.
на правах контр-тезиса и полемики с https://www.mql5.com/ru/articles/5654 и советниками г-на Карпутова
Мой не заслужено забыли. А зря, там много чего.
значительная часть всего ради этого и делается. Чтобы можно было считать всё по всему и советник сам разбирался в последовательностях и взаимосвязях. Я когда-то делал табличный калькулятор а-ля микро-эксель на MT4 и организацию вычислений беру по образу и подобию.
в use-case стиль принципиально процедурный, как самый распространённый. Потенциальные пользователи (начинающие программисты) именно так пишут.
Попробую (или попробуем, если будут заинтересованные) сделать основу для советников. Максимально пригодную именно для простых вещей и не требующую от прикладного программиста существенных знаний.
В отличии от местно-принятой практики, проектирование будет вестись сверху-вниз. От желаемых use-case пользователя, а не от инженерных основ терминала. То есть сначала пишем основной(и единственный) для конечного пользователя файл советника, убираем оттуда всё явно лишнее, и для того чтобы ЭТО заработало пишем библиотеку. Затем добавляем новый use-case и модернизируем библиотеку.
на правах контр-тезиса и полемики с https://www.mql5.com/ru/articles/5654 и советниками г-на Карпутова
конечно, перед тем как вообще приступать надо установить "линию партии" и "цель-коммунизм" :
- пользователю для реализации стратегии достаточно 100 строк. (помимо комментариев, input и прочих #property).
- при этом число новых для него "сущностей" (функций/классов/методов/констант) должно сводится к минимуму.
- библиотека должна содержать счётное кол-во файлов.
- потенциально пригодна для GUI
- расширяется за счёт плагинов
Цели достижимы ? тяжело, но в принципе ДА. По некоторым путям есть наработки и идеи. Но готового решения пока нет :-)
Текущий шажок - организовать получение данных экпертом. Таким образом чтобы пользователю было просто их описывать, но при этом сохранились "зацепки" для метаданных и дальнейших расширений. (забегая вперёд - по дальнейшему коду уже внедрять часть GUI, по крайней мере отладочную)
На правах инициатора, набросал простейший use-case - торгуем по пересечению двух MA
соответсвенно часть с input выглядит так:
по задумке, следующее что должен сделать пользователь - описать какие именно данные он из input получает. Хотя-бы перечислить:
и объяснить как он эти данные вычисляет/получает (получилось длинно, но сразу на оба терминала)
и наконец описать торговый сигнал :
В ПРИНЦИПЕ ВСЁ. Этого достаточно чтобы реализовать советник и это явно не требует от пользователя чтения тонн документации. От него нужен базовый уровень владения MQL. А всё остальное должна делать библиотека (или вот, модное слово - engine). Это она должна строится под юзера, а не он учить очередной многотомник API
кстати вот OnInit :
..