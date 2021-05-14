Меньше кода, больше прока.. пишем советник - страница 6
Память под них я конечно выделяю. На глубину не более чем нужна для расчётов и отладки. В приведённом фрагменте 30, что более чем достаточно. Если где-нибуть потребуется считать например стандартное отклонение глубиной 50, то кеш стоит увеличить. Да и то только ради ускорения рассчётов.
С кругозором все в порядке
fxsaber, 2018.02.15 11:48
предлагаю попробовать написать на MQL5 скрипт с такой торговой логикой (MQL4-стиль только для быстрого показа смысла)
Библиотеки не покажу. ex5 файл во вложении.
CloseBy на коленке сделан, необходимости пока в нем не было, но спасибо за "слабо", осталось только изменения в позиции оформить после CloseBy
В будущем будет один класс-обертка для COrder и СPosition
Попробую, уже по слогам, пояснить что делается :-)
Есть предположим , потребность в советнике. Для начала - в самом простом, который торгует по пересечению машек и тралит стоп по фракталам. То есть в терминале, это выглядело так :
То что обведено ЧЁРНЫМ квадратиком - это 1 строка таблицы. Те данные которые советник учитывает в своих алгоритмах.
Задача use-case которые были приведены - максимально компактно описать что лежит в этой области, как оно считается и чем советник это дополняет. Какие вычисления на основе этих данных производит.
На мой взгляд, самое простое что можно сделать -
1) перечислить эти поля присвоив им имена, то есть перечислить в ENUM
2) написать простую функцию которая по имени из ENUM и бару, отдаёт советнику их значения.
Для рядового программиста появляется некоторая методология (чётко обозначенные шаги) разработки простых советников:
1. Задать Input
2. Описать и дополнить Data, написав формулы; добавить столбцы по мере необходимости
3. Указать какие данные из полученной таблицы и где используются.
Чтобы хранить Data сделан класс DataFrame который хранит данные "по столбцам" обеспечивает доступ по индексам, кеширование данных и вычисления по требованию.
Уже на этой тонкой (кода там мало, только то что строго было необходимо для use-case) основе можно делать много разных советников. Таблица считает, сигналы получаются, сделки открываются.
Конечно этого мало :-) Так и проект только-только открыт.. и тут нет готового решения, это проект. Который только что родился и развивается.
спасибо за "слабо"
Так скрипт, не советник. Но даже с советником Вы отлично продемонстрировали разницу между MT4 и MT5. В одном из вариантов только одна строка. А второй, к сожалению, не справился.
Так скрипт, не советник. Но даже с советником Вы отлично продемонстрировали разницу между MT4 и MT5. В одном из вариантов только одна строка.
Да ладно, CloseBy, если вы не заметили, у меня: pos1.CloseBy(pos2), все остальное открытие ордеров и проверочные операции. В мт4 Вам тоже сначала две позиции надо открыть и обеспечить контроль их открытия. Может тоже работающий код в студию выложите, так, чисто для сравнения.
:
Для общего размышления, пример класса-обертки для Ichimoku, правда на mql4.
для которого компонента из Ишимоков, вы хотите обёртку ? И главное зачем и какую...
просто потрепаться ? можно, отчего-же нет..
PS/ Exсel видели ? В представлении DataFrame Ишимоки будут выглядить так-же. Как и все прочие.. Трейдеры работают с таблицами на самом деле. Графический чарт это просто частное представление (вид) сводной таблицы. Так и обращаться с этими данными надо как с таблицами.
С точки зрения трейдера - что такое программный объект ??? да ничто. В его практической жизни таких тварей нет.
Да ладно, CloseBy, если вы не заметили, у меня: pos1.CloseBy(pos2), все остальное открытие ордеров и проверочные операции.
Так не работает.
В мт4 Вам тоже сначала две позиции надо открыть и обеспечить контроль их открытия. Может тоже работающий код в студию выложите, так, чисто для сравнения.
Так не работает.
Я же писал, что с контролем открытия этих самых ордеров.