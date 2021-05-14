Меньше кода, больше прока.. пишем советник - страница 9

Vladimir Simakov:

Это типа, что я не проверю?

Не один раз запустите, а несколько.


 
Vladimir Simakov:

А ничего, что вот он весь танец с бубнами?

Если данные не готовы, то метод вернет 0.0, что элементарно проверяется.

Вы ещё в документации это напишите, как обязательное от пользователя действие при обращении к методу.

С припиской, "вот ради этого и были положены N часов разработки"

 

fxsaber:

Еще одна попытка сделать кроссплатформенный торговый API.

Спасибо, глянул.

у меня идея была немного другая, чем просто сделать "более лёгкую" иерархию классов.

Вот открываем терминал и что видим ?

- таблица с ордерами

- таблица с историей

- таблица с котировками

- чарты. Но и сам по себе чарт - тоже таблица, просто графическое представление

так и дать программисту (и себе в частности) средство (интерфейс) чтобы он мог максимально просто пользоваться этими/подобными таблицами.
Работать почти как в экселе, разве что это mql и compile-time:  открыть таблицы, задать/назвать столбцы, вбить формулы.

основа, класс DataFrame реализующий таблицу с pull дисциплиной (по требованию) калькуляций есть. Тайм/тик фреймы на неё кладутся практически влёт :-)  Начал эксперементировать как лучше такое-же сделать с ордерами/тикетами/историей 

Но сейчас и время сложно выделить и прочие причины

 
Maxim Kuznetsov:

сделать "более лёгкую" иерархию классов.

Несколько различных попыток сделать что-то свое показали, что мало придумать API, нужно еще заставить его стабильно работать.

Приводил самый простой пример проверки.

Почти невозможно под MT4 создать обертку, которая сможет тягаться с чистым MQL4

int GetAmount( const int Type )
{
  int Amount = 0;
  
  for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
    Amount += OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) && (OrderType() == Type) && (OrderSymbol() == _Symbol);

  return(Amount);
}

void OnInit()
{
  OnTrade();
}

void OnTrade()
{
  bool Res = true;
  
  while (Res)
  {
    const int AmountBuy =  GetAmount(OP_BUY);
    const int AmountSell = GetAmount(OP_SELL);
    
    if (Res = (AmountBuy != AmountSell))
      Res = ((AmountBuy > AmountSell) ? OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 100, 0, 0)
                                      : OrderSend(_Symbol,  OP_BUY, 1, Ask, 100, 0, 0)) > 0;
  }
}
 
fxsaber:
Почти невозможно под MT4 создать обертку, которая сможет тягаться с чистым MQL4

void OnTick() {

   Trade(MarketOrders(OP_SELL).Count()-MarketOrders(OP_BUY).Count());

}

всё возможно.

 
Maxim Kuznetsov:

void OnTick() {

   Trade(MarketOrders(OP_SELL).Count()-MarketOrders(OP_BUY).Count());

}

всё возможно.

Выкладывайте, посмотрим.

 
fxsaber:

Выкладывайте, посмотрим.

уже проходил - тут за "выкладывайте" полагается бан.

тему можно считать закрытой.

 
Maxim Kuznetsov:

уже проходил - тут за "выкладывайте" полагается бан.

Ссылку в ЛС повторите.


ЗЫ Можно и так

// https://www.mql5.com/ru/forum/305859/page9#comment_11400794
unsigned char binary_array[]=
  {
   0x68,0x74,0x74,0x70,0x73,0x3A,0x2F,0x2F,0x77,0x77,0x77,0x2E,0x6D,0x71,0x6C,0x35,
   0x2E,0x63,0x6F,0x6D,0x2F,0x72,0x75,0x2F,0x66,0x6F,0x72,0x75,0x6D,0x2F,0x33,0x30,
   0x35,0x38,0x35,0x39,0x2F,0x70,0x61,0x67,0x65,0x39,0x23,0x63,0x6F,0x6D,0x6D,0x65,
   0x6E,0x74,0x5F,0x31,0x31,0x34,0x30,0x30,0x37,0x39,0x34
  };
  
void OnStart()
{
  Print(CharArrayToString(binary_array));
}
