Меньше кода, больше прока.. пишем советник - страница 9
Это типа, что я не проверю?
Не один раз запустите, а несколько.
А ничего, что вот он весь танец с бубнами?
Если данные не готовы, то метод вернет 0.0, что элементарно проверяется.
Вы ещё в документации это напишите, как обязательное от пользователя действие при обращении к методу.
С припиской, "вот ради этого и были положены N часов разработки"
Еще одна попытка сделать кроссплатформенный торговый API.
Спасибо, глянул.
у меня идея была немного другая, чем просто сделать "более лёгкую" иерархию классов.
Вот открываем терминал и что видим ?
- таблица с ордерами
- таблица с историей
- таблица с котировками
- чарты. Но и сам по себе чарт - тоже таблица, просто графическое представление
так и дать программисту (и себе в частности) средство (интерфейс) чтобы он мог максимально просто пользоваться этими/подобными таблицами.
Работать почти как в экселе, разве что это mql и compile-time: открыть таблицы, задать/назвать столбцы, вбить формулы.
основа, класс DataFrame реализующий таблицу с pull дисциплиной (по требованию) калькуляций есть. Тайм/тик фреймы на неё кладутся практически влёт :-) Начал эксперементировать как лучше такое-же сделать с ордерами/тикетами/историей
Но сейчас и время сложно выделить и прочие причины
сделать "более лёгкую" иерархию классов.
Несколько различных попыток сделать что-то свое показали, что мало придумать API, нужно еще заставить его стабильно работать.
Приводил самый простой пример проверки.
Меньше кода, больше прока.. пишем советник
fxsaber, 2019.03.12 21:46
ЗЫ Это задание вполне можно считать начальным тестом на умение писать торговлю под MT5. Так что каждый желающий может попробовать свои силы.
fxsaber, 2019.04.20 10:43
Почти невозможно под MT4 создать обертку, которая сможет тягаться с чистым MQL4
void OnTick() {
Trade(MarketOrders(OP_SELL).Count()-MarketOrders(OP_BUY).Count());
}
всё возможно.
всё возможно.
Выкладывайте, посмотрим.
уже проходил - тут за "выкладывайте" полагается бан.
тему можно считать закрытой.
Ссылку в ЛС повторите.
ЗЫ Можно и так