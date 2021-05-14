Меньше кода, больше прока.. пишем советник - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не пашет.
А это второй кодПашет.
Здесь попробуйте: ForexTimeFXTM-Demo01.
а ничего, что для перед обращением к индикаторам разных таймфреймов, надо ещё постучать в бубен и станцевать танцы ?
кто это будет делать.. ну видимо пользователь - пусть познает дзен и оборотистость некитайского языка одновременно :-)
Удобные интерфейсы индикаторов и их декомпозиция на буферы представлены платформой. Вот зачем повторять то что уже сделано и сделано хорошо?.. Показать что знаком со словом "class" что-то в самом деле...
А ничего, что вот он весь танец с бубнами?
Если данные не готовы, то метод вернет 0.0, что элементарно проверяется.
Здесь попробуйте: ForexTimeFXTM-Demo01.
мерзкое слово это class, второй день подвис с синтаксическим разбором вот этих чертей: tag = "//tr [@class='calendar__row calendar__row--day-breaker']" , при слове class, аж глаз начинает дергаться что то накипело )))
Я же писал, что на коленке писано, а там кстати не неттинговый учет?
Хедж. Никто же не торопит расширять кругозор.ЗЫ Это задание вполне можно считать начальным тестом на умение писать торговлю под MT5. Так что каждый желающий может попробовать свои силы.
Хедж. Никто же не торопит расширять кругозор.ЗЫ Это задание вполне можно считать начальным тестом на умение писать торговлю под MT5. Так что каждый желающий может попробовать свои силы.
Это типа, что я не проверю?
мерзкое слово это class, второй день подвис с синтаксическим разбором вот этих чертей: tag = "//tr [@class='calendar__row calendar__row--day-breaker']" , при слове class, аж глаз начинает дергаться что то накипело )))
внимательное чтение около-хтмл, конечно то ещё занятие :-)
возвращаясь к нашим mql-ам: на мой взгляд классы порождают просто на ровном месте. При первой возможности и без обоснования и целей. Тут ооп, значит бякнем в класс :-) С теми-же самыми индикаторами - пятое уже поколение софта, и то что индикаторы делятся на буферы, к которым можно обращаться как к тайм-сериям и это удобно знают все.
Но всё равно продолжают городить class CIshimoku.. CMyYellowJigulyN5090 как 50-е колено классов :-)
возвращаясь к нашим mql-ам: на мой взгляд классы порождают просто на ровном месте. При первой возможности и без обоснования и целей. Тут ооп, значит бякнем в класс :-)
странно, но Вы читаете мои мысли при наблюдении за некоторыми авторами индикаторов/статей и пр.... тут как бы и я сам такой же, иногда хочется сотворить что то вот такое из высокого искусства, и начинаешь писать в класс, что можно было бы и проще сделать, тут главное остановиться и вернуться к целям, а цель всегда должна быть - быстродействие и экономия памяти (быстая модификация кода? - гибкость? ), но увы, эти цели сейчас не популярны
я бы еще мог бы понять использование ООП, если не хочется разбираться с реализацией, а необходимо просто выполнить работу - берем готовое решение в виде ООП и используем (HtmlAgilityPack будь он неладен со своей простотой...)
или использовать ООП если есть необходимость хранить все данные в одном участке кода
но вот использовать ООП, для выполнения одной встроенной команды MQL, имхо это перебор
ладно, заканчиваю обсуждение чужих кодов, никогда не занимался, не интересная тема, смысла нет в ней - все равно ничего не изменится, да и я не лучший пример написания правильного идеального кода )))