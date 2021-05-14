Меньше кода, больше прока.. пишем советник - страница 7
для которого компонента из Ишимоков, вы хотите обёртку ? И главное зачем и какую...
просто потрепаться ? можно, отчего-же нет..
PS/ Exсel видели ? В представлении DataFrame Ишимоки будут выглядить так-же. Как и все прочие.. Трейдеры работают с таблицами на самом деле. Графический чарт это просто частное представление (вид) сводной таблицы. Так и обращаться с этими данными надо как с таблицами.
С точки зрения трейдера - что такое программный объект ??? да ничто. В его практической жизни таких тварей нет.
Так Вы для программистов, пусть и начинающих, делаете, или для абы кого ни попадя?
Я же писал, что с контролем открытия этих самых ордеров.
Не понял. Вы выложили недоделанный вариант?
Для общего размышления, пример класса-обертки для Ichimoku, правда на mql4.
зачем делать простые вещи такими сложными? в МТ4 сделано все, чтобы можно было использовать индикаторы с помощью написания одной строки
я обычно примерно так писал:
при таком подходе OnTick() занимает 15-20 строк кода, в котором видна вся логика и быстро модифицируется под модификации - переписываются условия или добавляются индикаторы
имхо, ООП у Вас сделало из простой задачи сложную, необходимо контролировать переключение ТФ если обьекты создаются через указатели, лишние манипуляции при каждом вызове, увеличивается расход памяти.... зачем?
Так Вы для программистов, пусть и начинающих, делаете, или для абы кого ни попадя?
я делаю именно для начинающих.
а для кого вы приводили код ? он-же полностью повторяет стандартный индикатор, и ничего нового не позволяет; эдакая старая песня на новый лад. С новыми сущностями, ещё одним классом и ещё одним инклудом.
Зачем был сделан КОД ? Его нельзя применить на S20 например.. физически нельзя применять на произвольных ohlc. И какой класс можно от него произвести, куда дальше расти ?
Не понял. Вы выложили недоделанный вариант?
Так это у Вас нет контроля открытия/закрытия ордера, у меня-то с этим как раз все нормально. По крайней мере на Forex Club отрабатывает. Я же писал, что CloseBy сегодня на коленке прилепил к библиотеке, там еще обратную связь допиливать и допиливать. Например тот же тикет меняется или нет? У Forex Club нет, а у других? То есть, надо контроль этого запилить, что бы нужные поля класса поменять, ну и т.п. Зато когда все это допиливается и отлаживается, писать оно удовольствие.
Еще раз повторяю, Ваш код не рабочий, второй код пашет.
я делаю именно для начинающих.
а для кого вы приводили код ? он-же полностью повторяет стандартный индикатор, и ничего нового не позволяет; эдакая старая песня на новый лад. С новыми сущностями, ещё одним классом и ещё одним инклудом.
Зачем был сделан КОД ? Его нельзя применить на S20 например.. физически нельзя применять на произвольных ohlc. И какой класс можно от него произвести, куда дальше расти ?
Тут чисто ради удобства.
В сегменте данных:
CIchimoku ind1(EURUSD,PERIOD_M5,5,10,15);
CIchimoku ind1(GBPUSD,0,10,25,30,2);
В результате имеем два индикатора первый на таймфрейме м5, а вот второй будет всегда смещен на +2 таймфрейма от текущего таймфрейма графика.
Еще раз повторяю, Ваш код не рабочий, второй код пашет.
Не пашет.
А это второй кодПашет.
а ничего, что для перед обращением к индикаторам разных таймфреймов, надо ещё постучать в бубен и станцевать танцы ?
кто это будет делать.. ну видимо пользователь - пусть познает дзен и оборотистость некитайского языка одновременно :-)
Удобные интерфейсы индикаторов и их декомпозиция на буферы представлены платформой. Вот зачем повторять то что уже сделано и сделано хорошо?.. Показать что знаком со словом "class" что-то в самом деле...