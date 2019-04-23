Время написания советника - страница 6
запрограммировать то можно все что угодно, но для этого сначала нужно разработать алгоритм, а это большая часть работы. По сути нужно превратить то ,что видишь сначала в формулы и логику, а потом их запрограммировать. И вот первое очень часто недооценивается.
Программа не волшебник. Даже такие "простые" вещи как уровни или SL и TP, программно не возможно определить.
Их фиксированные значения надо определить или установить в ручную. И что будет если допустим когда TP установлен на расстоянии 50п ( для 4-х знаков), а цена доходит до 48-49 пункта и уходит в обратном направлении.
Вот как ваш робот поступит ? Конечно не закроет позицию. Так произойдет и с уровнями, с трендами, с откатами и т.д.
Как будете роботу научить что делать в таких случаях ???
Для этого и есть алгоритм, не важно до куда дойдет цена, всегда будет ситуация, когда она не дошла 1 пункт, тут не важно человек или робот. Алгоритм можно составить для всего,вопрос только насколько это сложно. Невозможно нет такого понятия, "еще не придумал как", такое может быть. Люди самоуправляемы автомобили сделали, там переменных побольше, чем на рынке. Даже водителя автоматизировали, а когда-то было невозможно.
Проблему построения уровней нужно начинать с определения, что такое уровни. Никто не знает что это такое, все говорят про какие-то уровни, а что это, почему они там, почему это должно работать никто не говорит по тому что не знает. Но если не знаешь, что тогда автоматизировать?. Так конечно невозможно создать программу, если не знаешь что автоматизируешь. Почему SL и TP должны быть в этом месте? Надо начать с этого, остальное все в формулах выражается и в логике.
Внесу свою лепту в обсуждение.
1. Вопрос к заказчику: насколько было формализовано ТЗ? Сталкивался с таким:
Не ваш случай?
2. Вопрос к разработчику: структура программы какая? Самое оптимальное в больших проектах (да и вообще в любых) разбить его на элементарные и, самое главное, независимые друг о друга блоки, тут ООП в помощь. После этого, если структура правильная, то вносить изменения - одно удовольствие. Например заменить один принцип определения входа/выхода на другой, только новый класс или функцию написать и поменять с предыдущей, а о всех остальных 1000+ строках кода при этом думать уже не надо. Поэтому, как я ранее и писал, первый релиз - примерно месяц, и это уже готовый костяк робота, в котором, после этого, только добавляются/дорабатываются/меняются/удаляются отдельные блоки.
Тут тоже, как пример:
Так вот я и спрашиваю, какой объем тз. У меня где-то 7 месяцев ушло на робота, тз к которому чуть больше 40 листов. Но тут нужно понимать, что фрилансеры не только вашей работой занимаются
Вот это да! А где обитают такие добрые заказчики, которые платят за такой объем работы?
Потом в итоге выплывет, что за курсы такие за 2 т.з. про которые изначально рассказывать было строжайше запрещено и на этом все закончится. Вот собственно и весь смысл темы.
Вот это да! А где обитают такие добрые заказчики, которые платят за такой объем работы?
У моего скальпера вообще СЛ и ТП стоят только на случай ядерной войны, робот сам как-то там закрывает, я уже его и не спрашиваю. А вообще сложные ТЗ - это бред. Сколько я их на своем веку навидался...
Не забуду одного горячего эстонского парня, который хотел, чтобы на экране отображалось около 2000 параметров настроек, из которых 1950 были абсолютно бесполезны. На мои слова, это не сделать технически, был один ответ - ты же классный программист, придумай.
Я ему говорю, - Мати, у тебя голимый мартын в стратегии, ты свои $40000 скоро и неизбежно сольешь! Надо думать не о красоте на экране, а о том, как не слиться. Купи лучше себе трактор в фермерское хозяйство и забудь про форекс. Он был тогда фермер, без высшего образования и вообще, математика на уровне таблицы умножения.
- Ты не понимаешь, я чем больше проигрываю, тем больше потом выигрываю, это такая эстонская мудрость! Мы сначала отступаем, а потом всегда побеждаем!
Я думаю, итог озвучивать не надо. Во всем оказались виноваты русские, то есть лично я. Сорок тонн коту под хвост.
Надо по простому. Вот, пока работаю над некоторыми фишками, потихоньку тяну скальпер вверх, это с понедельника по вчерашний четверг, 4 дня. Фигня конечно, но если будет стабильность уже хоть что-то. Реал.
А ваще пацаны, я часто думаю, зачем мы на этом форексе дергаемся, неужели...
Если четко объяснить словами то, что нужно, останется только применить это к "географии графика".
У меня с логикой рассуждений всегда неплохо было. Возможно, при достаточном понимании стратегии, я бы смог применить все это к графику.