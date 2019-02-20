Внимание!!! VPS сервер работает некорректно!! возможны убытки! - страница 4
Владимир, если вы не читаете то, что пишу вам я, а разговариваете с собой, мне такой собеседник не нужен. Разговаривайте с собой дальше в других темах.
Я уже ТРИЖДЫ написал вам, что это ШТАТНЫЙ индикатор.
Вот кусок кода из советника, показывающий какие данные он использует:
Причём советник? Вы же спросили почему индикатор нарисовал бог знает что. До советника пока очень далеко. И ВЫ привели создание хендла, а вот получение данных не показали.
Это означает, что в тот момент индикатор не смог вызвать OnCalculate.
На сколько долго индикатор может находиться в этом состоянии " не смог вызвать OnCalculate." Для того, чтобы по всему диапозону времени на графике показывать неверные данные?
Спрашивается - зачем было переключение? Ответ на этот вопрос
Этот вопрос меня совершенно не интересует, так как советник у меня работает на VPS.
Владимир, вы не желаете видеть некорректной работы штатной системы и перекладываете все с больной головы на здоровую.
Началось все с того, что советник, запущенный на VPS ( и не один) стал совершать сделки, не совпадающие с логикой, прописанной в коде.
По совету коллег, данному в этой теме выше я прописал вывод в лог всех параметров, влияющих на совершение сделки.
В результате я увидел, что значение ШТАТНОГО индикатора iMACD (1, 24, 24,Close) на символе SBRF 3-19 с таймфреймом 1М в момент времени 2019.02.04 12.44.20.132 составило -191.92
Такого значения не могло быть- это и есть ОШИБКА.
Все, что я описываю далее это способ увидеть эту ошибку более простым наглядным и доступным для восприятия способом.
А вы мне рассказываете про коннект к серверу и OnCalculate :(
Причём советник? Вы же спросили почему индикатор нарисовал бог знает что. До советника пока очень далеко. И ВЫ привели создание хендла, а вот получение данных не показали.
Я привел вам часть кода, подтверждающую использование штатного индикатора в ответ на обвинение в использовании некоего "самописного" индикатора.
Да что же вам даст получение данных?
Еще раз повторю, этим советникам более полугода работы в реальном режиме времени. Ранее таких проблем не было.
VPS сервер копирует данные 5-и минутного графика как 1-минутные. о проблеме написал везде где можно, и в службу поддержки тоже, в ответ тишина. https://www.mql5.com/ru/forum/301472 . У меня робот из -за этой проблеме немного слил денег, сейчас мой робот работает со стационарного ПК без сервера без проблем, но как его подключаешь к серверу - начинаются глюки с копированием котировок.
Прошу подключиться к проблеме, и тем более у кого роботы работают на сервере - попробуйте проверить у себя - правильно ли на почту придут данные 5-и минутных бар
у меня на почту приходят данные 1-минутных бар
Ну так переходите на VDS сервер!!!!
Спасибо за уточнение. Теперь представляете, что творилось в сервисдеске, если простую информацию нужно клещами вытягивать (исписали четыре страницы)?
Сюда же дополню конфигурацию:
Открытие Брокер Version 5.0 build 1978 23 Jan 2019
Windows 7 Профессиональная 64-разрядная операционная система
SBRF 3-19
1M
Open-Broker
реал
Логи надо (файлом, не скриншотом).
Без логов никто ничего не рассматривает.
Большинство проблем решается тут на форуме, в исключительных случаях модераторы форума могут попросить сервис деск.
Но без логов - ничего.
Логи (где искать у вас в Метатрейдере) - тут https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/virtual_hosting/virtual_hosting_terminal#log
И в логах обычно видно - почему не работает (или не заполнили форумный логин/пароль в Community tab в Метатрейдере; или использовали советник, вызывающий dll, или еще что).
Сейчас пользователь то же самое написал.
Прислал картинку где видно, что советник не закрыл (и то же М5 таймфрейм) по сигналу от стохастика.
Советник торговал вчера (понедельник)!
По коду он обязан был закрыть.
вот картинка от пользователя:
там где стрелка должна была закрыться сделка. Но этого не произошло на ВПС
Я сразу же проверил у себя - в тестере все ок, на реальном графике поставил те же настройки - все нормально: советник открыл по сигналу и закрыл по сигналу.
по картинке выше видно, что советник должен закрываться при увеличении показателя Stochastic
А вот на VPS советник не закрыл сделку по сигналу.
Скажите пожалуйста, в понедельник была перезагрузка всех VPS ? или нужно это сделать вручную?
Сейчас опять списался с клиентом:
говорит
"опять на ВПС ничего не закрывает",
я говорю:
включите торговлю на своем компьютере.
пользователь:
Включил и сразу все закрылось, алгоритм отработал.
Что то не так с загрузкой индикатора, у пользователя ТФ M5 .
только позавчера закончился очередной платный доступ к ВПС. (Арендую его для проверок)
Не могу проверить и найти этот баг и словить у себя. Клиент не умеет.
Пожалуйста. Проверьте эту проблему. Могу дать советник для администрации в ЛС + настройки. Советник использует стандартный Стохастик, ББ, Envelops.
Вызов стандартный:
Спасибо.
Уважаемый Владислав,
Мы проверили - все МТ5 VPS инстансы в выходные были обновлены до новой версии.
К сожалению, из поста вашего клиента мы никакой полезной информации получить не можем.
Как минимум, убедитесь что у клиента на VPSе запускается такой терминал
Также я вам пришлю в личку купон на VPS, чтобы вы смогли воспроизвести проблему (если она есть) на своём VPSe.
у пользователя выяснил это:
все остальное буду выяснять лично
Коллеги,
ошибки продолжаются.
Теперь погоду на Луне для советника выдает штатный MA.
Не знаю, есть ли смысл писать сюда все детали ошибки, так как по предыдущему кейсу никакой обратной связи не наблюдаю.