Внимание!!! VPS сервер работает некорректно!! возможны убытки! - страница 2
В большинстве случаев ошибка кроется в коде или брокере , но не в сервере
Код экспертов не менялся более полугода. А брокер то тут причем?
Терминал переподключился к другому серверу, индикатор обновился и теперь выглядит корректно. Вопрос: что это было?
Пока не было подключения индикатор был расчитан на данных, которые есть, после подключения индикатор пересчитался по текущим данным.
Если после подключения изменились данные, по которым рассчитывается индикатор, но не изменились данные цен, представленные на графике, тогда вопрос: по каким данным рассчитывается индикатор?
Перечитайте мой пост вдумчиво.
Если не поймете, тогда прямой путь к экспериментам: на графике выставить таймфрейм M1, отключится от интернета примерно минут на десять. Наблюдать за индикатором. Перезапустить терминал. Подключится к интернету и наблюдать за графиком.
Владимир, вы наверное отвечаете или не мне или не на мой вопрос.
Я говорю о том, что индикатор MACD, который я только что накинул на график инструмента показывает какую-то дичь. Прикладываю скриншот.
Давайте разбираться с этим. Что это?
А потом перейдем ко второму пункту- почему при коннекте к другому серверу показания индикатора изменились на нормальные.
Я не смогу проверить - так как не имею реального счёта на бирже (демо-счёт не считается, демо-счёт на бирже - это Филькина грамота).
Любому индикатору необходимо постоянное подключение. Даже при первом запуске OnCalculate может проходить несколько раз.
Вставьте этот код в любой индикатор, отключите интернет и накиньте индикатор на график - очень часто можно увидеть НЕСКОЛЬКО OnCalculate.
Это в продолжение ликбеза: "Индикатор рассчитывается на тех данных, которые есть".
Мне не нужен ликбез, тем более основывающийся на каких-то собственных умозаключениях.
Где я говорил, что не было коннекта с сервером?
Найдите вначале ответы на вопросы ниже, а потом подумайте над тем, что вы пытаетесь завернуть мне.
Данные цены в графике есть? Данные цены актуальные?