Внимание!!! VPS сервер работает некорректно!! возможны убытки!
Исправили. Проблема проявлялась в некоторых случаях, и потому прошла мимо нашей системы тестирования.
Для применения обновленной версии остановите свой VPS терминал и запустите заново.
Просьба проверить поведение новой версии.
В выходные перезапустим все VPS инстансы чтобы применилась новая версия МТ5.
У меня вчера на VPS два робота вошли в сделки без видимых на то причин. При тестировании за вчера на истории таких сделок нет. Роботам пол-года, ранее таких самопроизвольных сделок не было. Вчера сидел пол-ночи, но так и не нашел причины такого поведения.
Если это ошибка, связанная с VPS, хотелось бы от сотрудников службы поддержки получить побольше информации о том, что произошло.
Последние работы на VPS серверах (обновление МТ5 терминалов на новую версию) производились 3 января 2019 года.
Скорее всего причины в алгоритме эксперта или в изменении каких-либо условий на торговом счете.
Подскажите, если не секрет, как такое могло случиться? я же работаю скомпилированным роботом, от запрашивает котировки с биржи, не могу понять где это звено ошибочное? Вопрос это задаю в целях поставить какую то программную защиту в роботе от подобных случаев, или может Вы что подскажите, что бы избежать подобных ошибок в будущем. Речь идет о вероятности потерять серьезные деньги в случае повторения ошибки.
Сейчас я прописал в коде что то подобное
if(TimeCurrent() - mrate_M5[0].time >= 5*60
|| TimeCurrent() - mrate_M5[1].time <= 5*59
и т.п.
){
Alert(__FILE__ + " Ошибка копирования данных цен " + " mrate_M5[1].time = " + (string)mrate_M5[1].time );
SendMail(__FILE__ , __FILE__ + " Ошибка копирования данных цен "
+ "\n" + " mrate_M5[0].time = " + (string)mrate_M5[0].time
+ "\n" + " mrate_M5[1].time = " + (string)mrate_M5[1].time
);
return; // далее не торгую
}
Может еще кто подскажет какие варианты защиты...
Код роботов не менялся пол-года, раньше таких проблем не было. Сегодня "левая" сделка прошла еще на одном роботе.
Из происходящего я делаю четыре вывода:
1. Проблема не устранена.
2. Вы принимать на себя ответственность за происходящее не хотите и разбираться не будете.
3. Я уменьшу лотность до минимума, пропишу всю инфу о состоянии эксперта в логи и найду ошибку, уверен, что ошибка будет на вашей стороне.
4. Пора переходить на другую платформу.
Давно взял за правила, что нужно выводить максимум информации в логи. Чтобы потом найти любую сделку в логах и прочитать как чувствовал себя робот, какая температура была, настроение.
+++
У меня даже ведется два лога. В первый пишется только информация об открытии-закрытии позиций в текстовом виде. А во второй пишется все, что происходило на уровне алгоритма, в бинарном виде. И есть программа на Матлабе, где я эту бинарную информацию могу анализировать и показывать графически. Очень полезно.
Прошла еще одна "левая" сделка, в лог вывел значения, на основании которых робот принял решение о покупке.
Значение, полученное от стандартного индикатора MACD неверное.
Накинул индикатор на график в терминале и что я вижу? Индикатор показывает погоду на луне!
VPS сервер копирует данные 5-и минутного графика как 1-минутные. о проблеме написал везде где можно, и в службу поддержки тоже, в ответ тишина. https://www.mql5.com/ru/forum/301472 . У меня робот из -за этой проблеме немного слил денег, сейчас мой робот работает со стационарного ПК без сервера без проблем, но как его подключаешь к серверу - начинаются глюки с копированием котировок.
Прошу подключиться к проблеме, и тем более у кого роботы работают на сервере - попробуйте проверить у себя - правильно ли на почту придут данные 5-и минутных бар
у меня на почту приходят данные 1-минутных бар