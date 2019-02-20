Внимание!!! VPS сервер работает некорректно!! возможны убытки!

VPS сервер  копирует данные 5-и минутного графика  как 1-минутные. о проблеме написал везде где можно, и в службу поддержки тоже, в ответ тишина. https://www.mql5.com/ru/forum/301472 . У меня робот из -за этой проблеме немного слил денег, сейчас мой робот работает со стационарного ПК без сервера без проблем, но как его подключаешь к серверу - начинаются глюки с копированием котировок.

Прошу подключиться к проблеме, и тем более у кого роботы работают на сервере - попробуйте проверить у себя - правильно ли на почту придут данные 5-и минутных бар

MqlRates mrate_M5[]; 

CopyRates(_Symbol, PERIOD_M5, 0, 50, mrate_M5); ArraySetAsSeries(mrate_M5,true);

Sleep(10000);
    SendMail(__FILE__  , __FILE__   

              +  "\n" 
               +  "\n" +  " //   mrate_M5[0].time = "  + TimeToString(mrate_M5[0].time)
               +  "\n" +  " //   mrate_M5[1].time = "  + TimeToString(mrate_M5[1].time)
               +  "\n" +  " //   mrate_M5[2].time = "  + TimeToString(mrate_M5[2].time)
               +  "\n" +  " //   mrate_M5[3].time = "  + TimeToString(mrate_M5[3].time)
               +  "\n" +  " //   mrate_M5[4].time = "  + TimeToString(mrate_M5[4].time)
             );


у меня на почту приходят данные 1-минутных бар

Исправили. Проблема проявлялась в некоторых случаях, и потому прошла мимо нашей системы тестирования.

Для применения обновленной версии остановите свой VPS терминал и запустите заново.

Просьба проверить поведение новой версии.


В выходные перезапустим все VPS инстансы чтобы применилась новая версия МТ5.

 

У меня вчера на VPS два робота вошли в сделки без видимых на то причин. При тестировании за вчера на истории таких сделок нет. Роботам пол-года, ранее таких самопроизвольных сделок не было. Вчера сидел пол-ночи, но так и не нашел причины такого поведения.

Если это ошибка, связанная с VPS, хотелось бы от сотрудников службы поддержки получить побольше информации о том, что произошло.

 
Dmitrii Ovchinnikov:

Давно взял за правила,  что нужно выводить максимум информации в логи. Чтобы потом найти любую сделку в логах и прочитать как чувствовал себя робот,  какая температура была, настроение. 
 
Последние работы на VPS серверах (обновление МТ5 терминалов на новую версию) производились 3 января 2019 года.

Скорее всего причины в алгоритме эксперта или в изменении каких-либо условий на торговом счете.

 

Подскажите, если не секрет, как такое могло случиться? я же работаю скомпилированным роботом, от запрашивает котировки с биржи, не могу понять где это звено ошибочное? Вопрос это задаю в целях поставить какую то программную защиту в роботе  от подобных случаев, или может Вы что подскажите, что бы избежать подобных ошибок в будущем. Речь идет о вероятности потерять серьезные деньги в случае повторения ошибки.

Сейчас я прописал в коде что то подобное

 if(TimeCurrent() - mrate_M5[0].time >= 5*60
   || TimeCurrent() - mrate_M5[1].time <= 5*59

и т.п.


   ){
   Alert(__FILE__ + "  Ошибка копирования данных цен " + " mrate_M5[1].time = " + (string)mrate_M5[1].time );
   SendMail(__FILE__ , __FILE__  + "  Ошибка копирования данных цен "
   +  "\n" + " mrate_M5[0].time = " + (string)mrate_M5[0].time
   +  "\n" + " mrate_M5[1].time = " + (string)mrate_M5[1].time
   );
   return;  // далее не торгую
   }

Может еще кто подскажет какие варианты защиты...

 
Aytugan Khafizov:

Последние работы на VPS серверах (обновление МТ5 терминалов на новую версию) производились 3 января 2019 года.

Скорее всего причины в алгоритме эксперта или в изменении каких-либо условий на торговом счете.

Код роботов не менялся пол-года, раньше таких проблем не было. Сегодня "левая" сделка прошла еще на одном роботе.

Из происходящего я делаю четыре вывода:

1. Проблема не устранена.

2. Вы принимать на себя ответственность за происходящее не хотите и разбираться не будете.

3. Я уменьшу лотность до минимума, пропишу всю инфу о состоянии эксперта в логи и найду ошибку, уверен, что ошибка будет на вашей стороне.

4. Пора переходить на другую платформу.

 
Vladislav Andruschenko:
Давно взял за правила,  что нужно выводить максимум информации в логи. Чтобы потом найти любую сделку в логах и прочитать как чувствовал себя робот,  какая температура была, настроение. 

+++

У меня даже ведется два лога. В первый пишется только информация об открытии-закрытии позиций в текстовом виде. А во второй пишется все, что происходило на уровне алгоритма, в бинарном виде. И есть программа на Матлабе, где я эту бинарную информацию могу анализировать и показывать графически. Очень полезно.

 

Прошла еще одна "левая" сделка, в лог вывел значения, на основании которых робот принял решение о покупке.

Значение, полученное от стандартного индикатора MACD неверное.

Накинул индикатор на график в терминале и что я вижу? Индикатор показывает погоду на луне!


Dmitrii Ovchinnikov:

Прошла еще одна "левая" сделка, в лог вывел значения, на основании которых робот принял решение о покупке.

Значение, полученное от стандартного индикатора MACD неверное.

Накинул индикатор на график в терминале и что я вижу? Индикатор показывает погоду на луне!


В большинстве случаев ошибка кроется в коде или брокере , но не в сервере
