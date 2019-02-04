Работаюшие стратегии - страница 27
Есть норм стратегия для ручной торговли. Называется FMA SAR .Трендовая. Лучше всего подходит для трендовых инструментов. Была разработана прежде всего для фьюча DAX, но торговали так же на фьючах золота и лёгкой нефти. Для форекса тоже подходит, но хуже. Торговали евробакс, фунтобакс и евройену. Достаточно прибыльная и безопасная. Входы полностью системетизированы и однозначны.Только по тренду и только с отката. Обязательные стоп лоссы и быстрый перевод в безубыток. С выходами есть варианты на усмотрение трейдера. Проблема в том, что раньше автор, Владимир Новиков, обучал этой системе на одном ресурсе в сети за небольшие деньги, причем обучал грамотно. Но потом куда то пропал, начал работать с какими то серьёзными инвесторами и времени на обучение, наверно, не осталось. Но если покопаться в сети, материалы можно найти.
Сразу большое ограничение - попробуй ещё найти через кого торговать фьчерсами. А найти описание думаю можно. Можно даже ветку целую по стратегии организовать - главное чтобы были последователи торговли по системе, чтобы не получилось, что коды делаешь в пустоту.
Торговать фьючи проще чем кажется. Просто для этого нужно больше стартового капитала, особенно для дакса. Но есть СФД на фьючи и есть брокеры, которые предоставляют торговлю СФД на фьючи по котировкам реальной биржи,но с возможностью торговать дробным лотом. Здесь нельзя называть, но в личку могу скинуть.Правда и там значительно увеличили маржинальные требования, но торговать можно.
Написать на её основе советника были попытки, но что бы полностью автомат, не знаю что бы у кого получилось. Проблема. насколько я помню, была в определении паттернов.
можно на йеновых попробовать. Не обязательно на фьючах.
На форе тоже работает, но просто хуже. Если по Даксу бываю импульсы по 200-300 пп, то по Фунту например 80 забрать - уже хорошо. К тому же БУ шки выбивает на много чаще. Но самое главное спред. Лично мне он больше всего мешает, учитывать его правильно. На фьючах график строится по цене "ласт" цена последней совершенной сделки. И ордера исполняются тоже по ней, т.е. изменение спреда ни как не влияет на открытие и закрытие позиций.
Ну что, какие подвижки по FMA SAR? Кстати, "FMA" кто-то расшифровал?
fast moving average
"В чем преимущество торговой системы FMA_SAR, каким образом при ее использовании можно получать стабильную постоянную прибыль?
1. Отсутствие сложного технического анализа, перетекающего в двойственность толкования рынка - когда трейдер не знает в какую сторону ему открывать сделки. Знать единственное направления будущего движения валют в принципе практически невозможно, но знать направление своей работы - это очень важно.
2. Отсутствие работы в коррекции. Золотая фраза классиков торговли - «Тренд - твой друг», еще долгое время останется секретом успеха прибыльной торговли на различных рынках, хотя секретом вовсе не является.
3. Прибыль должна расти, а убытки без сомнения ограничиваться. Обязательная работа со стоп-лоссом и потенциальная прибыль должна быть выше потенциального убытка
По ТС FMA_SAR задача трейдера:
1. определить направление тренда, для этого используется ОДИН трендовый индикатор;
2. найти в рынке коррекцию против тренда и открыть сделку на окончании этой коррекции в сторону тренда.
Следовательно, убытки уменьшаются при сравнении с работой на пробой уровней, шансы получить профит многократно увеличиваются (встаем в сторону тенденции).
Для примера: график фьючерса нефти для интрадей торговли. На рисунке красными стрелками выделены импульсы по нисходящему тренду. Черные линии-коррекция к нему. После окончания именно таких коррекций открывать сделки на покупку-продажу, соответственно, нет.
Ну что, какие подвижки по FMA SAR? Кстати, "FMA" кто-то расшифровал?
А какие должны быть подвижки?) Человек спросил про рабочие системы- я рассказал, что есть такая. если писать сова по ней, то тут нужно будет долго и тщательно работать с программистом. систему я знаю хорошо, но выкладывать её в открытый доступ не буду, т.к. это авторская разработка Владимира Новикова. Он меня научил по ней торговать, но никаких прав на публикацию не давал. Что, на мой взгляд . не мешает написать по ней советника и выложить в свободный доступ. Т.е. если кто то возьмётся её кодировать. то я объясню как она работает. Но всё по личному.
Расшифровывается F- не помню что, МА - скользящая средняя, Sar - от индикатора Parabolic SAR2
Система строится на трёх машках, параболике сар 2 , фракталах и стохастике. ещё используются урони фибоначи для проверки глубины коррекции и временные зоны фобоначи для определения отношения времени коррекции к времени импульса.
Да, и писать лучше сразу для МТ5, что бы можно было и на бирже использовать.
Ну так я уже давно только на MQL5 и пишу :)
Вы пишите каркас и выставляете в КБ - на этом разработка "умирает".
А вот в задании нужно то, на что у вас нет желания
