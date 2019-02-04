Работаюшие стратегии - страница 26
1. Вы ошибаетесь.
2. Потерять можно при любых значениях критериев качества, но эти критерии всё-таки нужны для сравнительной оценки разных советников.
Допустим я разработал 2 советника. Если у одного из них при равенстве других критериев, ФВ выше, то я предпочту торговать этим советником.
Например для меня важный фактор, это соотношение среднемесячного прироста к максимальной просадке.
Но это понятно что это так. Также очевидно что при равенстве параметров, надо выбирать тот сигнал, у кого максимальная просадка меньше всех.
Поскольку при торговле с меньшой просадкой, или с низкой загрузкой депозита, очень трудно потерять.
Например для меня важный фактор, это соотношение среднемесячного прироста к максимальной просадке.
По сути это среднемесячный ФВ. Безусловно, это хороший критерий.
При оптимизации робота, выбираю те сочетание входных параметров, у которого высокая прибыль с меньшой просадкой, т.е. нахожу седловую точку, а не тот вариант с самой высокой прибылью.
Разумно.
Включать СВОИ мозги иногда все же надо...
Такие люди пишут книги под заказ и рассказывать свою НАСТОЯЩУЮ стратегию никогда не будут...
А убогое понимание предмета - у Вас, так как простую логическую цепочку не понимаете... Контроль рисков - это и есть арифметика, и инструмент ЛЮБОЙ стратегии : расчет размера лотов для открытия позиции, расчет частичного закрытия позы, расчет размера стопов... - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ любой стратегии, но не сама стратегия...
Господа - не офф-топ считаю, условие - частью работающей стратегии. Нужны варианты, вариант формализации движения тикового графика (потока) вверх/низ... (понятно, что сравнивать соседние тики, первый и третий, четвертый тик - не комильфо).
МА - понятно. Может что-то еще?
Повторю для ТУПЫХ: не надо пудрить мозги ВСЕМ здесь присутствующим про HFT, так как эта торговля нам не доступна... по многим причинам...
Согласен. HFT это вообще из другой оперы. Не MT4,5-шное.
нет? https://www.mql5.com/ru/welcome/ru-metatrader-5-high-frequency-trading
Вот некоторые сделки по ней.