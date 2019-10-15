куда обращаться купленный робот слил депозит - страница 3
... умалчивает об отрицательных, тогда как закон прямо обязывает Продавца
в обязательном порядке указывать все особенности товара, информация о которых должна быть соразмерно отражена.
прошу прощения, но если так подходить к вопросу, то получается, нужно писать о том, что соль поваренная вредна, так как...., и ее не надо сыпать на рану, а еще...много особенностей есть у любого продукта.
если конкретно про любой советник - вы тестируете советник на разных валютах хоть день, неделю, и понимаете для себя - нужен вам такой именно алгоритм или нет. Так как нет такой системы, которая бы на 100% эмулировала работу реального рынка, то остается делать аппроксимацию результатов.
Да, кстати, продается советник (алгоритм, программа, набор инструкций итд), а не прибыль.
Многие советники, выложенные на продажу, имеют возможность быть взятыми в аренду на 1 месяц.
Я извиняюсь что внедряюсь в дискуссию, но я раньше думал, что народ прикалывается.
Так как, вы не представляете например - сколько много обращений мне в личку фейсбука - "как вывести деньги с демо счета".
И пишут, как они говорят, профессионалы.
Ну, а о том, "как сделать депозит на Метатрейдер" - тут через одного ...
И это все тут о том же - "куда обращаться купленный робот слил депозит".
------------
В англ части форума сейчас пошли ветки о том, где спрашивают - "подскажите где мне скачать прибыльный советник".
А одна из последних веток, которая вообще всех "вогнала в ступор" (извиняюсь) - "научите меня торговать Метатрейдером".
Естественно, научить надо двумя-тремя постами текстом (больше не читается).
------------
Люди же серьезно спрашивают (не прикалываются), а пользователи форума отвечают тоже серьезно ... и все это читают ...
И в таких ветках может быть по 10 листов постов ...
------------
Мое мнение - надо дотошно объяснять пользователям Метатрейдера (если уж они сделались юсерами форума) - что и как.
Объяснять как, извиняюсь, ясельникам ...
И таких веток будет все больше и больше ...
------------
и что здесь делать?
Причем спрашивают и программисты (в других языках программирования) - вижу по фейсбуку.
Я им отвечаю - "MetaQuotes is the software development company ..." (МК - это компания по разработке софта), и посылаю их на гугл искать брокера с линками, например -
А они удивляются - спрашивают - "а почему мы не может просто кликнуть куда-то в Метатрейдер, открыть реальный счет в два клика и сделать депозит? Почему надо идти в гугл, а потом на сайт брокера?"
----------------
Я не просто тут приколы рассказываю.
Это шквал вопросов!
Sergey Golubev честно говоря, уже даже не удивляют подобные вопросы. Довольно периодично, возникают подобные темы
Всё равно что, предъявлять претензию производителю автомобиля за аварию в которую попал сам и по своей вине.
Вы купили АЛГОРИТМ , а не станок для печатания денег. Если в алгоритме есть ошибка, из-за которой он делает сделки не как заявлено, а по другому - это производственный брак , подлежащий замене/возврату.
Приносит алгоритм прибыль или нет, это дело десятое. Можно под любой, самый тупой алгоритм, найти валютную пару где на интервале с 5-го по 10-е он принесет прибыль. Но это не говорит о том, что прибыль будет всегда. Очень многое зависит от настроек и от того, на сколько алгоритм не зависит от каких то уникальных особенностей , которых может и не быть в будущем.
В любом случае, никакой адвокат вам не вернет потраченные бабки. Простая аналогия в виде казино, где вам опытный чувак за бабки будет подсказывать ходы. Ну просадите вы казино, но деньги ваши он не вернет.
Извините, на Маркете продаются не алгоритмы, а программы с закрытым кодом и весьма туманными описаниями алгоритмов, реализуемых оными программами, типа: "... В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. ...". Все, больше об алгоритме ни слова, только о том, как хорош советник.
