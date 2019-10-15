куда обращаться купленный робот слил депозит - страница 3

vladzeit:

... умалчивает об отрицательных, тогда как закон прямо обязывает Продавца

в обязательном порядке указывать все особенности товара, информация о которых должна быть соразмерно отражена.   

прошу прощения, но если так подходить к вопросу, то получается, нужно писать о том, что соль поваренная вредна, так как...., и ее не надо сыпать на рану, а еще...много особенностей есть у любого продукта.

если конкретно про любой советник - вы тестируете советник на разных валютах хоть день, неделю, и понимаете для себя - нужен вам такой именно алгоритм или нет. Так как нет такой системы, которая бы на 100% эмулировала работу реального рынка, то остается делать аппроксимацию результатов.

Да, кстати, продается советник (алгоритм, программа, набор инструкций итд), а не прибыль.

Многие советники, выложенные на продажу, имеют возможность быть взятыми в аренду на 1 месяц. 

 

Я извиняюсь что внедряюсь в дискуссию, но я раньше думал, что народ прикалывается.
Так как, вы не представляете например - сколько много обращений мне в личку фейсбука - "как вывести деньги с демо счета".
И пишут, как они говорят, профессионалы.

Ну, а о том, "как сделать депозит на Метатрейдер" - тут через одного ...

И это все тут о том же - "куда обращаться купленный робот слил депозит".

------------

В англ части форума сейчас пошли ветки о том, где спрашивают - "подскажите где мне скачать прибыльный советник".

А одна из последних веток, которая вообще всех "вогнала в ступор" (извиняюсь) - "научите меня торговать Метатрейдером".
Естественно, научить надо двумя-тремя постами текстом (больше не читается).

------------

Люди же серьезно спрашивают (не прикалываются), а пользователи форума отвечают тоже серьезно ... и все это читают ...
И в таких ветках может быть по 10 листов постов ...

------------

Мое мнение - надо дотошно объяснять пользователям Метатрейдера (если уж они сделались юсерами форума) - что и как.
Объяснять как, извиняюсь, ясельникам ... 
И таких веток будет все больше и больше ...

------------

и что здесь делать?

 

Причем спрашивают и программисты (в других языках программирования) - вижу по фейсбуку.
Я им отвечаю - "MetaQuotes is the software development company ..." (МК - это компания по разработке софта), и посылаю их на гугл искать брокера с линками, например - 

А они удивляются - спрашивают - "а почему мы не может просто кликнуть куда-то в Метатрейдер, открыть реальный счет в два клика и сделать депозит? Почему надо идти в гугл, а потом на сайт брокера?"

----------------

Я не просто тут приколы рассказываю.
Это шквал вопросов!

Sergey Golubev честно говоря, уже даже не удивляют подобные вопросы. Довольно периодично, возникают подобные темы 


 
SemenTalonov:
Всё равно что, предъявлять претензию производителю автомобиля за аварию в которую попал сам и по своей вине.
А если причина заводской дефект?
 

Вы купили АЛГОРИТМ , а не станок для печатания денег. Если в алгоритме есть ошибка, из-за которой он делает сделки не как заявлено, а по другому - это производственный брак , подлежащий замене/возврату.


Приносит алгоритм прибыль или нет,  это дело десятое. Можно под любой, самый тупой алгоритм, найти валютную пару где на интервале с 5-го по 10-е он принесет прибыль. Но это не говорит о том, что прибыль будет всегда. Очень многое зависит от настроек и от того, на сколько алгоритм не зависит от каких то уникальных особенностей , которых может и не быть в будущем. 


В любом случае, никакой адвокат вам не вернет потраченные бабки.   Простая аналогия в виде казино, где вам опытный чувак за бабки будет подсказывать ходы. Ну просадите вы казино, но деньги ваши он не вернет.

 
Sly007:

Вы купили АЛГОРИТМ , а не станок для печатания денег. Если в алгоритме есть ошибка, из-за которой он делает сделки не как заявлено, а по другому - это производственный брак , подлежащий замене/возврату.


Приносит алгоритм прибыль или нет,  это дело десятое. Можно под любой, самый тупой алгоритм, найти валютную пару где на интервале с 5-го по 10-е он принесет прибыль. Но это не говорит о том, что прибыль будет всегда. Очень многое зависит от настроек и от того, на сколько алгоритм не зависит от каких то уникальных особенностей , которых может и не быть в будущем. 


В любом случае, никакой адвокат вам не вернет потраченные бабки.   Простая аналогия в виде казино, где вам опытный чувак за бабки будет подсказывать ходы. Ну просадите вы казино, но деньги ваши он не вернет.

Извините, на Маркете продаются не алгоритмы, а программы с закрытым кодом и весьма туманными описаниями алгоритмов, реализуемых оными программами, типа: "... В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. ...". Все, больше об алгоритме ни слова, только о том, как хорош советник. 

 
Алексей Тарабанов:

Извините, на Маркете продаются не алгоритмы, а программы с закрытым кодом и весьма туманными описаниями алгоритмов, реализуемых оными программами, типа: "... В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. ...". Все, больше об алгоритме ни слова, только о том, как хорош советник. 

ну так не покупайте кота в мешке:) 
 
если заявленный алгоритм приносит стабильно деньги кто его продаст?  а если он только с некоторой не озвученной или несчитаемой вероятностью правильно подсказывает, то это уже на ваш страх и риск - доверить ему деньги или нет
 
можно взять практически любой индикатор и в тестере подобрать под него конкретные параметры под конкретный интервал дат и валютную пару, но это не гарантия, что следующий месяц тоже будет в плюсе. 
