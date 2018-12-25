Новый маркет - как теперь продавать новые советники? - страница 11

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Boris Gulikov:
Нервы дороже.

Вот-вот. Все так говорят, и в результате - никаких альтернативных рейтингов.

 
Georgiy Merts:

Не согласен, что "ничего не изменится". Изменится, сам же говоришь - "наживешь врагов".

И блог-то будет пользоваться популярностью, если регулярно будет выставляться адекватный обновляемый рейтинг.

А там - глядишь, авторы начнут заказывать платную рекламу, и это уже и тебе будет вполне себе интересно.

была такая мысль года 2 назад. Но мысль была остановлена тем что сам "не писатель", а фин.части для найма "исполняторов" нехватает :-)

PS/ вполне нормальная коммерческая идея : сделать ресурс а-ля "mql digest" и на нём разбирать что тут происходит. С авторскими оценками советников и сигналов.

в принципе вполне капитализуется, то есть коммерческое развитие возможно. Но это надо изначально иметь страсть к писательству

 
Boris Gulikov:

Животрепещущая тема.

Я выскажу ещё раз своё предложение, которое уже озвучивал в другой теме.

Нет сигнала - нет советника.

Если в течение месяца нет мониторинга работы советника, - советник надо удалять с витрины. До тех пор пока не появится сигнал, демонстрирующий его работу. Причём, если мониторинг открывается и закрывается, скажем, были доработаны настройки, то  количество открытия новых сигналов ограничивается, скажем тремя. Далее, советник без сигнала - НАВСЕГДА принудительно удаляется из маркета.

Понятно, что это потребует людских ресурсов. Я, например, сам, готов абсолютно безвозмездно очищать маркет от хлама, которого всё больше и больше.

Моё мнение, если у разработчика нет мониторинга работы советника на реальном счету (даже центовом), то советник - хлам и должен быть удалён как ненужный мусор!

Скажу больше, если автор советника сам не может заработать с помощью своего советника ( и показать результат, соответственно с помощью мониторинга в сервисе сигналов) , то глупо, наверно ожидать, что его советник начнут раскупать, как горячие пирожки.  А если сов рабочий и приносит прибыль, то и продажи его , в принципе, не так важны. т.к. прибыль можно получать как с сигнала, так и непосредственно с работы этого советника. Тут и покупатели подтянуться.

 
Vasiliy Kolesov:

Скажу больше, если автор советника сам не может заработать с помощью своего советника ( и показать результат, соответственно с помощью мониторинга в сервисе сигналов) , то глупо, наверно ожидать, что его советник начнут раскупать, как горячие пирожки.  А если сов рабочий и приносит прибыль, то и продажи его , в принципе, не так важны. т.к. прибыль можно получать как с сигнала, так и непосредственно с работы этого советника. Тут и покупатели подтянуться.

Ну тут как сказать. Есть например эксперты в которые заложено сразу несколько стратегий, а точнее не заложено ни какой определенной ТС. Сам пользователь может выбрать те индикаторы какие ему приемлемы и создать свою АТС на базе эксперта. Так вот такого эксперта в сигналах не прорекламировать. Просто не реально вести несколько десятков сигналов. Хотя конечно, справедливости ради. Таких экспертов не много.

 
Vasiliy Kolesov:

Скажу больше, если автор советника сам не может заработать с помощью своего советника ( и показать результат, соответственно с помощью мониторинга в сервисе сигналов) , то глупо, наверно ожидать, что его советник начнут раскупать, как горячие пирожки.  А если сов рабочий и приносит прибыль, то и продажи его , в принципе, не так важны. т.к. прибыль можно получать как с сигнала, так и непосредственно с работы этого советника. Тут и покупатели подтянуться.

я так понимаю, что вы друг-друга нашли :-) у обоих есть продукты в маркете, но нет подписчиков на сигналы, возможно что и покупателей на экспертов:-)

И посему вы недовольны теми у кого нет даже сигналов...

И маркетом в целом..

И вообще жизнь несправедлива !! :-)

 
Vasiliy Kolesov:

Скажу больше, если автор советника сам не может заработать с помощью своего советника ( и показать результат, соответственно с помощью мониторинга в сервисе сигналов) , то глупо, наверно ожидать, что его советник начнут раскупать, как горячие пирожки.  А если сов рабочий и приносит прибыль, то и продажи его , в принципе, не так важны. т.к. прибыль можно получать как с сигнала, так и непосредственно с работы этого советника. Тут и покупатели подтянуться.

Глупо или не глупо, но в ТОПе маркета есть такие советники.
 
Konstantin Nikitin:

Ну тут как сказать. Есть например эксперты в которые заложено сразу несколько стратегий, а точнее не заложено ни какой определенной ТС. Сам пользователь может выбрать те индикаторы и создать свою АТС на базе эксперта. Так вот такого эксперта в сигналах не прорекламировать. Просто не реально вести несколько десятков сигналов. Хотя конечно, справедливости ради. Таких экспертов не много.

Ну тогда его нужно позиционировать как конструктор стратегий и рекламировать соответствующим образом. 

По идее для каждого товара должна быть своя полка. 

 
Maxim Kuznetsov:

я так понимаю, что вы друг-друга нашли :-) у обоих есть продукты в маркете, но нет подписчиков на сигналы, возможно что и покупателей на экспертов:-)

И посему вы недовольны теми у кого нет даже сигналов...

И маркетом в целом..

И вообще жизнь несправедлива !! :-)

У нас слава Богу есть сигналы. Пусть не самые распрекрасные.

И если мои советники периодически можно найти в ТОПе маркета, то ваших продуктов я там что-то не замечал. Кому уж сетовать на несправедливость, так это Вам )))

 
Boris Gulikov:

У нас слава Богу есть сигналы. Пусть не самые распрекрасные.

И если мои советники периодически можно найти в ТОПе маркета, то ваших продуктов я там что-то не замечал. Кому уж сетовать на несправедливость, так это Вам )))

во всей теме (более 10 страниц) это вы плачетесь на жизнь и маркет :-)

 
Maxim Kuznetsov:

во всей теме (более 10 страниц) это вы плачетесь на жизнь и маркет :-)

Я вижу, что Вы не только писать, но и читать не умеете )))

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