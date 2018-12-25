Новый маркет - как теперь продавать новые советники? - страница 14
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Тем, кому интересна возня с форексом, можно сразу справку выдавать, независимо от обеспеченности. ))
Не везде же он такой как в россии, игра в лоттерею точно для не нормальных
Не везде же он такой как в россии, игра в лоттерею точно для не нормальных
Насчёт справки. Готовую рабочую и стабильную систему конечно не каждый выложит во Free. А вот конструктор без настроек в виде set-файлов мне например не жалко. Те, у кого есть мозги и желание - настроят, как им нужно, и будут пользоваться. Нежадные - ещё и Donate-версию купят.
В общем, попробую как-нибудь на досуге добить маркет окончательно. ))
Насчёт справки. Готовую рабочую и стабильную систему конечно не каждый выложит во Free. А вот конструктор без настроек в виде set-файлов мне например не жалко. Те, у кого есть мозги и желание - настроят, как им нужно, и будут пользоваться. Нежадные - ещё и Donate-версию купят.
В общем, попробую как-нибудь на досуге добить маркет окончательно. ))
а чем собрались заинтересовать пользователя? чтобы он потратил время на эксперименты и тесты, в маркете тысячи роботов таких-же с кучей параметров. Как сказал Рашид, куча параметров это "У меня не получилось настроить, попробуй сам подобрать параметры"))
хлам все это.
а чем собрались заинтересовать пользователя? чтобы он потратил время на эксперименты и тесты, в маркете тысячи роботов таких-же с кучей параметров. Как сказал Рашид, куча параметров это "У меня не получилось настроить, попробуй сам подобрать параметры"))
хлам все это.
Хлам, не хлам, не в этом вопрос. Эксперимент с Donate в маркете сделаю, да и всё. Как говорится, отрицательный результат - это тоже результат, или типа того. Кто и что говорит - не очень интересно.
Если пользователи не заинтересуются - это их проблемы, пусть ищут тестерные граали по дешёвке дальше. ))
Хлам, не хлам, не в этом вопрос. Эксперимент с Donate в маркете сделаю, да и всё. Как говорится, отрицательный результат - это тоже результат, или типа того. Кто и что говорит - не очень интересно.
Если пользователи не заинтересуются - это их проблемы, пусть ищут тестерные граали по дешёвке дальше. ))
я бы назвал это вредительством и забанил.
15 страниц комментариев с жалобами на засилие тестерных граалей.
А почему бы не сделать так, чтобы тестер работал объективно и показывал более-менее реальный результат работы советника?
Понятно, что сделать тестер идеальным невозможно.
Но отсечь 90% тестерных граалей реально.
15 страниц комментариев с жалобами на засилие тестерных граалей.
А почему бы не сделать так, чтобы тестер работал объективно и показывал более-менее реальный результат работы советника?
Понятно, что сделать тестер идеальным невозможно.
Но отсечь 90% тестерных граалей реально.
Тестер и показывает РЕАЛЬНЫЙ результат работы советника.
Но - на ПРОШЛЫХ котировках. Если бы тестерный Грааль запускался с данными настройками в прошлом - он бы и показал свой "граальный" результат. Поэтому ничего он "отсекать" не будет, тестерные граали совершенно справедливо показывают свой результат. Тестерный Грааль - это все равно, что билет Спортлото, заполненный по результатам прошлого тиража. И требовать от тестера, чтобы он показывал "более-менее реальный результат работы" - это все равно, что потребовать от телевизора, чтобы он показал "более-менее" реальный результат прошлого тиража, который "отсечет" мой "граальный" билет, на котором я зачеркнул те номера, который выпали.
Вся проблема в том, что надо, чтобы эксперт работал на будущих котировках, про которые никто пока ничего не знает.
Тестер и показывает РЕАЛЬНЫЙ результат работы советника.
Но - на ПРОШЛЫХ котировках. Если бы тестерный Грааль запускался с данными настройками в прошлом - он бы и показал свой "граальный" результат. Поэтому ничего он "отсекать" не будет, тестерные граали совершенно справедливо показывают свой результат. Тестерный Грааль - это все равно, что билет Спортлото, заполненный по результатам прошлого тиража. И требовать от тестера, чтобы он показывал "более-менее реальный результат работы" - это все равно, что потребовать от телевизора, чтобы он показал "более-менее" реальный результат прошлого тиража, который "отсечет" мой "граальный" билет, на котором я зачеркнул те номера, который выпали.
Вся проблема в том, что надо, чтобы эксперт работал на будущих котировках, про которые никто пока ничего не знает.
В каждой шутке есть доля шутки. Брависсимо!!
К вопросу о том, во что превратился маркет. Черным я замазал а не то о чем вы подумали. Замазал в паинте кисточкой, а не тем чем вы подумали.
да, но если ваш продукт не на первой/второй странице витрины маркета и ваш продукт не топовый по продажам (его нет в хронике сайта).
то пассивно и только с помощью сервиса Маркет -- вам свой продукт не продать и даже никому не показать.
причём здесь уже не важно -- сколько ещё продуктов в маркете 10 тыс или 100 тыс -- и какого они качества.
На Маркете есть какое-то подобие ТОПа. Как он выстраивается? Полные потемки. Но вроде работает. От продаж, наверное, отталкивается подсчет показателя. Но из-за постоянного притока, иногда, не-пойми-чего, с красивыми картинками,и нисходящей кривой доходности, любой продукт не успевает стать заслуженно топовым, если он того реально заслуживает. И со свистом проваливается дальше на склад, в штабеля, превращаясь в уголь или антиквариат.