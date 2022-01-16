Сервисы. Уже работают? - страница 2
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Нужно чтобы сервисы могли взаимодействовать с любой программой на любом графике. Общая память программ.
Есть ресурсы, через них можно обмен данными сейчас организовать
Очень нужен обмен данными типа string. Универсальный тип. Для любых целей.
Один общий массив string для всех программ, - идеальное решение для быстрого обмена любой информацией, без нагрузки OnChartEvent() или диска. Все асинхронно. Записали в одной программе, в другой прочитали.
Механизмы обмена продумаем, давно пора.
Для обмена строковыми значениями есть глобальные переменные.
Проекты крайне не удобны, нет возможности сортировать все по папкам. И нет возможности вести разработку кода сразу для двух платформ.Может я конечно чего то не понимаю..
Я например все разрабатываю через проекты. Удобней обмениваться даже между MQL4/5. И само собой сейчас изначально все стараюсь писать сразу на обе платформы. И кстати в MQL5 спокойно можно компилировать под 4-ку, правда иногда можно получить глюк. Так что с компиляцией лучше все равно разносить.P.S. Этот проект открытый, можно подключиться посмотреть.
Механизмы обмена продумаем, давно пора.
Для обмена строковыми значениями есть глобальные переменные.
Хотя есть решение от @fxsaber но оно не очевидно и не сразу найдешь.
Хотя есть решение от @fxsaber но оно не очевидно и не сразу найдешь.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: TradeTransactions
fxsaber, 2018.12.17 23:48
Можно обмениваться чем угодно через Ресурсы.
Ни OnTimer, ни OnTick в сервисах не будет. Только OnStart.
Это специальный тип программ для фоновых зацикленных процессов (датафиды, аналитика, внешние связи и тд), а не замена экспертов.
Вышла бета 1963, можно обновиться через меню.
Вы здесь типа мастера Йода, )) хотелось бы узнать из первых рук что такое OnStart и в чем отличие этого зверя от того же OnTick ?
Ни OnTimer, ни OnTick в сервисах не будет. Только OnStart.
Это специальный тип программ для фоновых зацикленных процессов (датафиды, аналитика, внешние связи и тд), а не замена экспертов.
Вышла бета 1963, можно обновиться через меню.
А в чем отличие Сервисов от Скриптов, кроме того, что под них не нужен отдельный график?
Ни OnTimer, ни OnTick в сервисах не будет. Только OnStart.
Это специальный тип программ для фоновых зацикленных процессов (датафиды, аналитика, внешние связи и тд)
Отсутствие событийной модели при работе с датафидами выглядит, как тот еще костыль.
Как пример такого костыля, можно рассматривать текущую реализацию формульных символов - основаны не на событийной модели, а на таймере (цикле). Отсюда пропуски тиков.
Ранее говорилось про мультисимвольный OnTick в Сервисах. Почему отказались и так порезали хорошие идеи?