Реально приносящие прибыль торговые роботы. - страница 6

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Grigori.S.B #:

1. Роман, любая простейшая ТС имеет участки где она зарабатывает и где сливает.
2. В долгосроке суммарно конечно  сливает.

3. И тут вопрос в том как найти те точки, где надо ее включить когда начался участок заработка,
и выключить когда он закончился и начался участок слива. Видимо, Георгий эту задачу решил.

4. Еще момент: он никому ничего не навязывает, не продает. Занимается любимым делом и делится результатами.

1. да

2 А... его ТС да - у него все сливают. Чтобы нормальные не сливали для этого надо ее оптить время от времени. Р. Пардо с его книжкой в помощь. Во вложении. Сам недавно перечитал. Пока оптимизирую раз в год ТС. Свои.

3. да. Не решил.

4. :-) согласен - не лезу я к нему и в его фантазии. Просто выразил мнение что нет там рыбы и он тратит время зря (в контексте торговли ок).  Никакими рез он не делится... кончилось все это... :-)

 
Serqey Nikitin #:

Приходило...  Но подумал, что мне это показалось после Ваших заявлений :  " трейдинг - это ремесло; советник - это станок, который может упростить жизнь ремесленнику"

Ну, если честно, то я только с годами спохватился, когда понял, что вместо трейдинга у меня программинг, программинг, программинг... Слишком поздно я понял это. Поэтому на трейдера я пока-что только учусь. Есть ли у меня прибыльный советник - да есть, и не один, причём собственных разработок. Но мы же с Вами понимаем, что ни один прибыльныйсоветник не является идеально прибыльным...

Могу снять видео и показать работу своих экспертов. Но есть вариант лучше - я покажу математику - человеку думающему она может реально принести денег. Мне принесла и не раз. Это схема, которую я разработал и вставил в одного из своих советников. ЭТО РАБОТАЕТ! Пояснять ни чего не буду - думающим там и так всё ясно. Остальные пусть думают.


 
Grigori.S.B #:

Роман, любая простейшая ТС имеет участки где она зарабатывает и где сливает.
В долгосроке суммарно конечно  сливает.

И тут вопрос в том как найти те точки, где надо ее включить когда начался участок заработка,
и выключить когда он закончился и начался участок слива. Видимо, Георгий эту задачу решил.

Еще момент: он никому ничего не навязывает, не продает. Занимается любимым делом и делится результатами.

Не то, чтобы решил... Но, есть "намётки". Пока - работаю на демо, и, как вижу, вроде в слабый плюс. Посмотрим, если этот слабый плюс продержится до Нового Года - рискну реальными деньгами. Ну а нет... Значит, не рискну. 

 
Vitaly Murlenko #:

Ну, если честно, то я только с годами спохватился, когда понял, что вместо трейдинга у меня программинг, программинг, программинг... Слишком поздно я понял это. Поэтому на трейдера я пока-что только учусь. Есть ли у меня прибыльный советник - да есть, и не один, причём собственных разработок. Но мы же с Вами понимаем, что ни один прибыльныйсоветник не является идеально прибыльным...

Могу снять видео и показать работу своих экспертов. Но есть вариант лучше - я покажу математику - человеку думающему она может реально принести денег. Мне принесла и не раз. Это схема, которую я разработал и вставил в одного из своих советников. ЭТО РАБОТАЕТ! Пояснять ни чего не буду - думающим там и так всё ясно. Остальные пусть думают.


Спс. За схему. Как раз тут тему доливок кручу... может размышляя о предложенном торговом подходе и натолкнет на мысли оптимальные доливки где и сколтко по обьему делать...
 

как только мартингейл не назовут...теперь вот СХЕМОЙ 

всей схемы - классика про выход из диапазона с удвоением. Но однажды цена оттуда не выйдет и перевороты buy-sell заберут депозит :-) 

 
Roman Shiredchenko #:

... 2 А... его ТС да - у него все сливают. Чтобы нормальные не сливали для этого надо ее оптить время от времени. Р. Пардо с его книжкой в помощь. Во вложении. Сам недавно перечитал. Пока оптимизирую раз в год ТС. Свои.

ОГРОМНОЕ спасибо за книгу. Эти сто с лишним страниц на вес золота. В свою очередь хочу поделиться тем, что есть у меня. Во вложении 2 документа. Второй ценен математикой, простотой и разумностью.

Файлы:
TradingSystem.zip  3223 kb
 
Maxim Kuznetsov #:

как только мартингейл не назовут...теперь вот СХЕМОЙ 

всей схемы - классика про выход из диапазона с удвоением. Но однажды цена оттуда не выйдет и перевороты buy-sell заберут депозит :-) 

Я знаю. Поэтому они у меня ОЧЕНЬ сильно урезаны. Поэтому и дал только часть схемы. 

P.S.
Кто-то из модераторов здесь на форуме говорил, что Мартингейл, это хороший инструмент, который нужно применять когда приходит время, если умеешь Мартином пользоваться.
 
Vitaly Murlenko #:

ОГРОМНОЕ спасибо за книгу. Эти сто с лишним страниц на вес золота. В свою очередь хочу поделиться тем, что есть у меня. Во вложении 2 документа. Второй ценен математикой, простотой и разумностью.

Спс. С компа вечером посмотрю.
 
Maxim Kuznetsov #:

как только мартингейл не назовут...теперь вот СХЕМОЙ 

всей схемы - классика про выход из диапазона с удвоением. Но однажды цена оттуда не выйдет и перевороты buy-sell заберут депозит :-) 

Однажды я спросил управляющего своим счётом: «А почему вы используете мартингейл?! Мы ведь так не договаривались»

Он мне ответил: «Это не мартингейл, это корректировка объёма»   

 
Georgiy Merts #:

Не то, чтобы решил... Но, есть "намётки". Пока - работаю на демо, и, как вижу, вроде в слабый плюс. Посмотрим, если этот слабый плюс продержится до Нового Года - рискну реальными деньгами. Ну а нет... Значит, не рискну. 

После пока работаю на демо - начал ржать... )

Вроде в слабый плюс - ржака продолжается... )

Жорж не вздумай  "рисковать реалтными деньгами" ты еще в самом начале похоже "пищевой цепочки" левел демщик... )
Не путать с темщиком... )
Пока ржу... )


Неужто и ветка легендарной лиги тс к НГ воспрянет из небытия???... )
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