Реально приносящие прибыль торговые роботы. - страница 6
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1. Роман, любая простейшая ТС имеет участки где она зарабатывает и где сливает.
2. В долгосроке суммарно конечно сливает.
3. И тут вопрос в том как найти те точки, где надо ее включить когда начался участок заработка,
и выключить когда он закончился и начался участок слива. Видимо, Георгий эту задачу решил.
4. Еще момент: он никому ничего не навязывает, не продает. Занимается любимым делом и делится результатами.
1. да
2 А... его ТС да - у него все сливают. Чтобы нормальные не сливали для этого надо ее оптить время от времени. Р. Пардо с его книжкой в помощь. Во вложении. Сам недавно перечитал. Пока оптимизирую раз в год ТС. Свои.
3. да. Не решил.
4. :-) согласен - не лезу я к нему и в его фантазии. Просто выразил мнение что нет там рыбы и он тратит время зря (в контексте торговли ок). Никакими рез он не делится... кончилось все это... :-)
Приходило... Но подумал, что мне это показалось после Ваших заявлений : " трейдинг - это ремесло; советник - это станок, который может упростить жизнь ремесленнику"
Ну, если честно, то я только с годами спохватился, когда понял, что вместо трейдинга у меня программинг, программинг, программинг... Слишком поздно я понял это. Поэтому на трейдера я пока-что только учусь. Есть ли у меня прибыльный советник - да есть, и не один, причём собственных разработок. Но мы же с Вами понимаем, что ни один прибыльныйсоветник не является идеально прибыльным...
Могу снять видео и показать работу своих экспертов. Но есть вариант лучше - я покажу математику - человеку думающему она может реально принести денег. Мне принесла и не раз. Это схема, которую я разработал и вставил в одного из своих советников. ЭТО РАБОТАЕТ! Пояснять ни чего не буду - думающим там и так всё ясно. Остальные пусть думают.
Роман, любая простейшая ТС имеет участки где она зарабатывает и где сливает.
В долгосроке суммарно конечно сливает.
И тут вопрос в том как найти те точки, где надо ее включить когда начался участок заработка,
и выключить когда он закончился и начался участок слива. Видимо, Георгий эту задачу решил.
Еще момент: он никому ничего не навязывает, не продает. Занимается любимым делом и делится результатами.
Не то, чтобы решил... Но, есть "намётки". Пока - работаю на демо, и, как вижу, вроде в слабый плюс. Посмотрим, если этот слабый плюс продержится до Нового Года - рискну реальными деньгами. Ну а нет... Значит, не рискну.
Ну, если честно, то я только с годами спохватился, когда понял, что вместо трейдинга у меня программинг, программинг, программинг... Слишком поздно я понял это. Поэтому на трейдера я пока-что только учусь. Есть ли у меня прибыльный советник - да есть, и не один, причём собственных разработок. Но мы же с Вами понимаем, что ни один прибыльныйсоветник не является идеально прибыльным...
Могу снять видео и показать работу своих экспертов. Но есть вариант лучше - я покажу математику - человеку думающему она может реально принести денег. Мне принесла и не раз. Это схема, которую я разработал и вставил в одного из своих советников. ЭТО РАБОТАЕТ! Пояснять ни чего не буду - думающим там и так всё ясно. Остальные пусть думают.
как только мартингейл не назовут...теперь вот СХЕМОЙ
всей схемы - классика про выход из диапазона с удвоением. Но однажды цена оттуда не выйдет и перевороты buy-sell заберут депозит :-)
... 2 А... его ТС да - у него все сливают. Чтобы нормальные не сливали для этого надо ее оптить время от времени. Р. Пардо с его книжкой в помощь. Во вложении. Сам недавно перечитал. Пока оптимизирую раз в год ТС. Свои.
ОГРОМНОЕ спасибо за книгу. Эти сто с лишним страниц на вес золота. В свою очередь хочу поделиться тем, что есть у меня. Во вложении 2 документа. Второй ценен математикой, простотой и разумностью.
как только мартингейл не назовут...теперь вот СХЕМОЙ
всей схемы - классика про выход из диапазона с удвоением. Но однажды цена оттуда не выйдет и перевороты buy-sell заберут депозит :-)
Я знаю. Поэтому они у меня ОЧЕНЬ сильно урезаны. Поэтому и дал только часть схемы.P.S.
ОГРОМНОЕ спасибо за книгу. Эти сто с лишним страниц на вес золота. В свою очередь хочу поделиться тем, что есть у меня. Во вложении 2 документа. Второй ценен математикой, простотой и разумностью.
как только мартингейл не назовут...теперь вот СХЕМОЙ
всей схемы - классика про выход из диапазона с удвоением. Но однажды цена оттуда не выйдет и перевороты buy-sell заберут депозит :-)
Однажды я спросил управляющего своим счётом: «А почему вы используете мартингейл?! Мы ведь так не договаривались»
Он мне ответил: «Это не мартингейл, это корректировка объёма»
Не то, чтобы решил... Но, есть "намётки". Пока - работаю на демо, и, как вижу, вроде в слабый плюс. Посмотрим, если этот слабый плюс продержится до Нового Года - рискну реальными деньгами. Ну а нет... Значит, не рискну.