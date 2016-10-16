Помогите запустить советника
Добрый день!
В далеком 2008 году, я тестировал ниже прикрепленного советника и он показывал очень хорошие результаты.
В какой-то момент времени, он перестал открывать сделки. Возможно дело было в обновлении платформы.
Недавно раскопал его в своих архивах и попробовал опять его потестить и запустить.
Сделки он упорно не хочет открывать, и на тестере не оптимизируется и не работает ни при каких параметрах.
В программировании ноль, помогите решить проблему и сделать так, чтобы сов заработал.
Во вложении сам сов и необходимые для его работы индюки.
Заранее спасибо за помощь!