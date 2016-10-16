Помогите запустить советника

Добрый день!

В далеком 2008 году, я тестировал ниже прикрепленного советника и он показывал очень хорошие результаты.

В какой-то момент времени, он перестал открывать сделки. Возможно дело было в обновлении платформы.

Недавно раскопал его в своих архивах и попробовал опять его потестить и запустить.

Сделки он упорно не хочет открывать, и на тестере не оптимизируется и не работает ни при каких параметрах.

В программировании ноль, помогите решить проблему и сделать так, чтобы сов заработал.

Во вложении сам сов и необходимые для его работы индюки.

Заранее спасибо за помощь! 

Файлы:
BK_ZZ_Exp_v.01c.zip  12 kb
 

Поправила. В тестере работает. (не забудьте индикаторы скомпилировать)


Если что, пишите в личку

