Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 1145 - страница 7

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На графиках вертикальная шкала цен на некоторых окнах сдвинута вправо так, что не все цифры видны.

На скрине два окна одного и того же символа с идентичными настройками. В левом окне не видны полностью цены - сдвинуты вправо. Как-либо заставить правильно отоброжать вертикальную шкалу не получается.

Так и выходит, что некоторые чарты с багом, а некоторые - нормальные.

 
Билд 1147. После теста в тестере, не отрисовываются индикаторы. Ни стандартные, ни кастомные.
 
ANG3110:
Билд 1147. После теста в тестере, не отрисовываются индикаторы. Ни стандартные, ни кастомные.
Tester.tpl?
 
Slava:
Tester.tpl?

Ну да стоит Tester.tpl, - пустой график без индикаторов и раньше же отрисовывались кастомные и стандартные индикаторы после теста в этом режиме. А сейчас не отрисовываются.

PS. Ничего не пойму, только что проверил, - стало отрисовываться само собой. Так что наверное вопрос снимается.

 

Это нормально, что mt4setup.exe  полученный отсюда https://www.metatrader4.com/ru/download устанавливает мне ПЯТЫЙ Метатрейдер?!!!

 
armor_kiev:

Это нормально, что mt4setup.exe  полученный отсюда https://www.metatrader4.com/ru/download устанавливает мне ПЯТЫЙ Метатрейдер?!!!

Да. НОрмально. Нормально уже минимум год.

 
Vladimir Karputov:

Да. НОрмально. Нормально уже минимум год.

Замечательно. Как тогда получить и установить 4-й?
 
armor_kiev:
Замечательно. Как тогда получить и установить 4-й?

Скачать у ДЦ, где ваш счёт открыт.

 
Artyom Trishkin:

Скачать у ДЦ, где ваш счёт открыт.

Хорошо. Тогда другой вопрос.

После того как MT4 без спроса самообновился при его запуске Avira Antivir ругался на metaeditor.exe, который находится в C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\WebInstall\mt4clw

При этом все работало и Метаедитор тоже.

Попробовал обновить скачав MT4 (ДЦ ИнстаФорекс) -- Avira снова обругался, а metaeditor вообще пропал из папки метатрейдера и, естественно, уже не запускается. Попытка скопировать его с другого компьютера в папку Метатрейдера даже с правами админа не допускается Виндой (Win10).

Как вернуть metaeditor.exe?!
 
armor_kiev:

Хорошо. Тогда другой вопрос.

После того как MT4 без спроса самообновился при его запуске Avira Antivir ругался на metaeditor.exe, который находится в C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\WebInstall\mt4clw

При этом все работало и Метаедитор тоже.

Попробовал обновить скачав MT4 (ДЦ ИнстаФорекс) -- Avira снова обругался, а metaeditor вообще пропал из папки метатрейдера и, естественно, уже не запускается. Попытка скопировать его с другого компьютера в папку Метатрейдера даже с правами админа не допускается Виндой (Win10).

Как вернуть metaeditor.exe?!

Добавить metaeditor.exe в исключения Avira Antivir, и затем вытянуть из карантина Avira Antivir файл metaeditor.exe

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