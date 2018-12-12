Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 1145 - страница 7
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На графиках вертикальная шкала цен на некоторых окнах сдвинута вправо так, что не все цифры видны.
На скрине два окна одного и того же символа с идентичными настройками. В левом окне не видны полностью цены - сдвинуты вправо. Как-либо заставить правильно отоброжать вертикальную шкалу не получается.
Так и выходит, что некоторые чарты с багом, а некоторые - нормальные.
Билд 1147. После теста в тестере, не отрисовываются индикаторы. Ни стандартные, ни кастомные.
Tester.tpl?
Ну да стоит Tester.tpl, - пустой график без индикаторов и раньше же отрисовывались кастомные и стандартные индикаторы после теста в этом режиме. А сейчас не отрисовываются.
PS. Ничего не пойму, только что проверил, - стало отрисовываться само собой. Так что наверное вопрос снимается.
Это нормально, что mt4setup.exe полученный отсюда https://www.metatrader4.com/ru/download устанавливает мне ПЯТЫЙ Метатрейдер?!!!
Это нормально, что mt4setup.exe полученный отсюда https://www.metatrader4.com/ru/download устанавливает мне ПЯТЫЙ Метатрейдер?!!!
Да. НОрмально. Нормально уже минимум год.
Да. НОрмально. Нормально уже минимум год.
Замечательно. Как тогда получить и установить 4-й?
Скачать у ДЦ, где ваш счёт открыт.
Скачать у ДЦ, где ваш счёт открыт.
Хорошо. Тогда другой вопрос.
После того как MT4 без спроса самообновился при его запуске Avira Antivir ругался на metaeditor.exe, который находится в C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\WebInstall\mt4clw
При этом все работало и Метаедитор тоже.
Попробовал обновить скачав MT4 (ДЦ ИнстаФорекс) -- Avira снова обругался, а metaeditor вообще пропал из папки метатрейдера и, естественно, уже не запускается. Попытка скопировать его с другого компьютера в папку Метатрейдера даже с правами админа не допускается Виндой (Win10).Как вернуть metaeditor.exe?!
Хорошо. Тогда другой вопрос.
После того как MT4 без спроса самообновился при его запуске Avira Antivir ругался на metaeditor.exe, который находится в C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\WebInstall\mt4clw
При этом все работало и Метаедитор тоже.
Попробовал обновить скачав MT4 (ДЦ ИнстаФорекс) -- Avira снова обругался, а metaeditor вообще пропал из папки метатрейдера и, естественно, уже не запускается. Попытка скопировать его с другого компьютера в папку Метатрейдера даже с правами админа не допускается Виндой (Win10).Как вернуть metaeditor.exe?!
Добавить metaeditor.exe в исключения Avira Antivir, и затем вытянуть из карантина Avira Antivir файл metaeditor.exe