Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 1145 - страница 2
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Странно. Уже 12-е число. Обновлений так и не приходит. Всё так же билд 1127. И перезапускал терминал, и сервера пересканировал, и переподключался на разные сервера, всё то же - не приходят обновки. Подключен испокон веков к MetaQuotes-Demo - обновления всегда приходили быстро.
Что не так делаю?
:)
Странно. Уже 12-е число. Обновлений так и не приходит. Всё так же билд 1127. И перезапускал терминал, и сервера пересканировал, и переподключался на разные сервера, всё то же - не приходят обновки. Подключен испокон веков к MetaQuotes-Demo - обновления всегда приходили быстро.
Что не так делаю?
Сервер отдает обновления только когда считает, что это не повлияет на его нагрузку.
Раздача обновлений - это второстепенная задача.
Замечательно!
Заодно исправьте и косяк отображения недельных периодов.
Везде 5 дней - а в конце почему-то 7.
Предлагаете работать без выходных ?
Этот косяк уже надоел. Неужели Вы его не видите?
И неплохо было бы сделать продолжение сетки отображаемых периодов на прогнозируемую область.
Да и смайлики самых страшных праздников (типа Пасхи, или дня Президента, или Рождества Христова) тоже будут нелишними на сетке отображаемых периодов (как на истории, так и на прогнозируемой области).
Кстати.
Текстовочку программы "отображаемых периодов" можно посмотреть?
Или это все закрыто от "посторонних глаз"?
Она как-то не вписывается в "пользовательскую область" МТ4 (как мне кажется).
Заодно исправьте и косяк отображения недельных периодов.
Везде 5 дней - а в конце почему-то 7.
Этот косяк уже надоел. Неужели Вы его не видите?
И неплохо было бы сделать продолжение сетки отображаемых периодов на прогнозируемую область.
Да и смайлики самых страшных праздников (типа Пасхи, или дня Президента, или Рождества Христова) тоже будут нелишними на сетке отображаемых периодов (как на истории, так и на прогнозируемой области).
Кстати.
Текстовочку программы "отображаемых периодов" можно посмотреть?
Или это все закрыто от "посторонних глаз"?
Она как-то не вписывается в "пользовательскую область" МТ4 (как мне кажется).
Ну уж смайлики на "День гранёного стакана" можете и сами сделать же. Странные пожелания у вас.
Ну уж смайлики на "День гранёного стакана" можете и сами сделать же. Странные пожелания у вас.
Почему странные?
Разве трейдеры не люди?
Ведь тоже хочется, чтобы по-человечески - и культурно, и красиво.
Всем открытки шлют на праздники, подарки дарят - а от МТ4 даже смайликов не допросишься.
Не сразу заметил эту тему, поэтому описал проблему в отдельной, https://www.mql5.com/ru/forum/289544
Дорогие разработчики, просьба поправить чтобы по дефолту компилировалось без ошибок.
Также хочу обратить внимание что автоматический тестер для codebase эта проблема тоже касается, сейчас не получается обновить свой индикатор (не проходит тест), но у тестера кажется вообще библиотека не установлена.
Форум по торговле, автоматизированные торговые системы и тестирование торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 4 1145
Ален Верлейн , 2018.11.09 15:36
У меня очень странная проблема с сборкой 1090.
У меня есть шаблон, сохраненный с помощью EA (Moving Average EA), который неправильно применяется при применении к диаграмме с ChartApplyTemplate. Когда этот же шаблон применяется через графический интерфейс MT4, он применяется отлично .
Во время проверки я обнаружил, что копия этого точно такого же шаблона применяется штрафом по коду и вручную! Проблемным шаблоном является «MMEA_131861550753490699.tpl», переименованный в «MovingAverageEA_Template.tpl». Они прилагаются.
Я также приложил небольшой скрипт, чтобы прикрепить шаблон к диаграмме по коду. Шаблоны необходимо разместить в MQL4 \ Files, а затем просто запустить сценарий на диаграмме.
2018.11.09 09: 23: 09.885 Тесты скриптов \ ApplyATemplate EURUSD, H1: успешно загружен
2018.11.09 09: 23: 14.144 ApplyATemplate EURUSD, H1 входы: templatename = MMEA_131861550753490699.tpl;
2018.11.09 09: 23: 14.182 ApplyATemplate EURUSD, H1: инициализировано
2018.11.09 09: 23: 14.182 ApplyATemplate EURUSD, H1: MT4 Build 1090
2018.11.09 09: 23: 14.182 ApplyATemplate EURUSD, H1: C: \ Users \ Utilisateur \ AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ 3CA09877C4FA90C7D53F8BB86467DA4A
2018.11.09 09: 23: 14.182 ApplyATemplate EURUSD, H1: шаблон MMEA_131861550753490699.tpl отправлен в очередь 131862469876790616.
2018.11.09 09: 23: 14.182 ApplyATemplate EURUSD, H1: uninit reason 0
2018.11.09 09: 23: 14.182 Сценарий ApplyATemplate EURUSD, H1: удален
2018.11.09 09: 25: 21.613 Скриптовые тесты \ ApplyATemplate EURUSD, H1: загружен успешно
2018.11.09 09: 25: 23.108 ApplyATemplate EURUSD, H1 входы: templatename = MovingAverageEA_Template.tpl;
2018.11.09 09: 25: 23.146 ApplyATemplate EURUSD, H1: инициализировано
2018.11.09 09: 25: 23.146 ApplyATemplate EURUSD, H1: MT4 Build 1090
2018.11.09 09: 25: 23.146 ApplyATemplate EURUSD, H1: C: \ Users \ Utilisateur \ AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ 3CA09877C4FA90C7D53F8BB86467DA4A
2018.11.09 09: 25: 23.162 ApplyATemplate EURUSD, H1: Шаблон MovingAverageEA_Template.tpl отправлен в очередь 131862469876790616.
2018.11.09 09: 25: 23.162 ApplyATemplate EURUSD, H1: uninit reason 0
2018.11.09 09: 25: 23.162 Сценарий ApplyATemplate EURUSD, H1: удален
2018.11.09 09: 25: 23.209 Эксперт Скользящее среднее EURUSD, H1: успешно загружено
2018.11.09 09: 25: 23.209 Скользящее среднее EURUSD, H1 входы: Lots = 1.0; MaximumRisk = 0,02; DecreaseFactor = 3,0; MovingPeriod = 12; MovingShift = 6;
2018.11.09 09: 25: 23.240 Скользящее среднее EURUSD, H1: инициализировано
Что еще более странно, клиент сообщил мне, что он работает на его стороне со сборкой 1090. Невозможно найти какую-либо логику. (Я также пробовал и без портативного режима, и на нескольких платформах MT4).
Если кто-то может попытаться сообщить о результатах, я был бы признателен.
Та же проблема со сборкой 1146.
Кажется, это связано с использованием портативного режима (без проблем) или «нормального» режима (возникает проблема) для запуска MT4.
Все файлы прилагаются к оригинальному сообщению на английском форуме.
Код:
успешно компилируется и выполняется. Раньше (до билда 1145) на такое компилятор ругался, т. к. структура RangeData - сложная и не может копироваться напрямую. Разве теперь можно так делать?
Самая большая ирония заключается в том, что большинство «MT4 лучше чем MT5» поклонники не получат обновление, поскольку у них все еще Windows XP.