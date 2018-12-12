Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 1145 - страница 11
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Нет, не закладывайтесь на эту разницу в поведении массивов фиксированного размера.
Вполне возможно, что мы изменим это в MQL5, пока этот вопрос отложен
Важно отметить, что даже в MT4 статические массивы в качестве полей не могу изменять свой размер.
Просто добавьте глобальную функцию
А зачем?
Тогда есть еще один вариант написания функции bool IsMT4()...
Важно отметить, что даже в MT4 статические массивы в качестве полей не могу изменять свой размер.
Да, верное ВАЖНОЕ замечание, для массивов-полей изменение размера невозможно.
Большая просьба починить
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 1145
fxsaber, 2018.11.19 22:25
На графиках вертикальная шкала цен на некоторых окнах сдвинута вправо так, что не все цифры видны.
На скрине два окна одного и того же символа с идентичными настройками. В левом окне не видны полностью цены - сдвинуты вправо. Как-либо заставить правильно отоброжать вертикальную шкалу не получается.
Так и выходит, что некоторые чарты с багом, а некоторые - нормальные.
Через какое-то время все чарты в MT4 начинают жить с этим багом.
Большая просьба починить
Через какое-то время все чарты в MT4 начинают жить с этим багом.
Хотя бы какие-нибудь подробности.
Что за инструмент. Скриншот тултипа с ценой. Скриншот окна данных с ценами.
Разрешение экрана. Настройка шрифтов.
Если бы у нас воспроизвелось, то давно бы уже починили
Хотя бы какие-нибудь подробности.
Что за инструмент. Скриншот тултипа с ценой. Скриншот окна данных с ценами.
Разрешение экрана. Настройка шрифтов.
Если бы у нас воспроизвелось, то давно бы уже починили
Символы любые. Важно, чтобы MT4 (хотя бы несколько дней (не перезагружал несколько недель)) был долго открыт с одними и теми же чартами. На вновь открываемых чартах все в порядке какое-то время.
Хотя бы какие-нибудь подробности.
Что за инструмент. Скриншот тултипа с ценой. Скриншот окна данных с ценами.
Разрешение экрана. Настройка шрифтов.
Если бы у нас воспроизвелось, то давно бы уже починили
Попросите еще файлы профиля. Там подобные фичи гнездятся.
Попросите еще файлы профиля. Там подобные фичи гнездятся.
Наблюдали?
Символы любые. Важно, чтобы MT4 (хотя бы несколько дней (не перезагружал несколько недель)) был долго открыт с одними и теми же чартами. На вновь открываемых чартах все в порядке какое-то время.
возможно это из за в настройки Виндовс "Средний - 125%", у меня так было когда на ТВ хотел старый ноут для IPTV "прикрутить" - если использовал увеличение текста, то некоторые программы то корректно работали, то нет, видимо это особенность Виндовс программ не всегда корректно работать с увеличенными шрифтами, но раз разработчики на связи, может подправят выравнивания текста в формах терминала
функция ArraySort(arr) по документации должна возвращать булево значение.
Код:
bool func(double &arr[])
{
return(ArraySort(arr));
}
При компиляции получаю предупреждение:
expression not boolean
Код:
bool func(double &arr[])
{
bool res=ArraySort(arr);
return(res);
}
При компиляции НЕТ предупреждений
Компиляция в режиме strict, mt4 build 1150, metaeditor build 1959
Поменяли тип возвращаемого значения ArraySort?