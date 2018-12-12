Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 1145 - страница 11

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Ilyas:

Нет, не закладывайтесь на эту разницу в поведении массивов фиксированного размера.

Вполне возможно, что мы изменим это в MQL5, пока этот вопрос отложен

Важно отметить, что даже в MT4 статические массивы в качестве полей не могу изменять свой размер.

 
Ilyas:

Просто добавьте глобальную функцию

Andrey Barinov:

А зачем?

fxsaber:

Тогда есть еще один вариант написания функции bool IsMT4()...

 
fxsaber:

Важно отметить, что даже в MT4 статические массивы в качестве полей не могу изменять свой размер.

Да, верное ВАЖНОЕ замечание, для массивов-полей изменение размера невозможно.

 
Ilyas:

Большая просьба починить

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Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 1145

fxsaber, 2018.11.19 22:25

На графиках вертикальная шкала цен на некоторых окнах сдвинута вправо так, что не все цифры видны.

На скрине два окна одного и того же символа с идентичными настройками. В левом окне не видны полностью цены - сдвинуты вправо. Как-либо заставить правильно отоброжать вертикальную шкалу не получается.

Так и выходит, что некоторые чарты с багом, а некоторые - нормальные.


Через какое-то время все чарты в MT4 начинают жить с этим багом.

 
fxsaber:

Большая просьба починить


Через какое-то время все чарты в MT4 начинают жить с этим багом.

Хотя бы какие-нибудь подробности.

Что за инструмент. Скриншот тултипа с ценой. Скриншот окна данных с ценами.

Разрешение экрана. Настройка шрифтов.

Если бы у нас воспроизвелось, то давно бы уже починили

 
Slava:

Хотя бы какие-нибудь подробности.

Что за инструмент. Скриншот тултипа с ценой. Скриншот окна данных с ценами.

Разрешение экрана. Настройка шрифтов.

Если бы у нас воспроизвелось, то давно бы уже починили

Символы любые. Важно, чтобы MT4 (хотя бы несколько дней (не перезагружал несколько недель)) был долго открыт с одними и теми же чартами. На вновь открываемых чартах все в порядке какое-то время.

 
Slava:

Хотя бы какие-нибудь подробности.

Что за инструмент. Скриншот тултипа с ценой. Скриншот окна данных с ценами.

Разрешение экрана. Настройка шрифтов.

Если бы у нас воспроизвелось, то давно бы уже починили

Попросите еще файлы профиля. Там подобные фичи гнездятся.

 
Mislaid:

Попросите еще файлы профиля. Там подобные фичи гнездятся.

Наблюдали?

 
fxsaber:

Символы любые. Важно, чтобы MT4 (хотя бы несколько дней (не перезагружал несколько недель)) был долго открыт с одними и теми же чартами. На вновь открываемых чартах все в порядке какое-то время.

возможно это из за в настройки Виндовс "Средний - 125%", у меня так было когда на ТВ хотел старый ноут для IPTV "прикрутить" - если использовал увеличение текста, то некоторые программы то корректно работали, то нет, видимо это особенность Виндовс программ не всегда корректно работать с увеличенными шрифтами, но раз разработчики на связи, может подправят выравнивания текста в формах терминала

 

функция ArraySort(arr) по документации должна возвращать булево значение.

Код:

bool func(double &arr[])
{
  return(ArraySort(arr));
}

При компиляции получаю предупреждение:

expression not boolean


Код:

bool func(double &arr[])
{
  bool res=ArraySort(arr);
  return(res);
}

При компиляции НЕТ предупреждений

Компиляция в режиме strict, mt4 build 1150, metaeditor build  1959

Поменяли тип возвращаемого значения ArraySort?

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