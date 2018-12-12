Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 1145 - страница 6

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MetaQuotes Software Corp.:
Спасибо, будем разбираться.

Пожалуйста, очень надеюсь на положительный исход, индикатор очень мне нужен, есть группа индикаторов по этой же модели построенная.

 
Aleksey Vyazmikin:

Пожалуйста, очень надеюсь на положительный исход, индикатор очень мне нужен, есть группа индикаторов по этой же модели построенная.

Приложите файл #include <PozaCalc.mqh>, пожалуйста.

 
fxsaber:

Эта возможность успела стать древней. Вы несколько отстали.

Если что-то знаете, то дайте, пожалуйста, конкретный ответ. Потому как намек не понят.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Приложите файл #include <PozaCalc.mqh>, пожалуйста.

Отправил в личку.

 
Aleksey Vyazmikin:

Куда приложить, я не могу в открытом виде прикладывать, а что вызывает эту ошибку не знаю, индикатор работал долгие годы.


Этот же индикатор, но после компиляции в 1944 проявился такой эффект, как уход таблицы под лейблы - раньше такого не было.

Добавлено: Отправил Вам в личку код индикатора.

Это не от языка зависит, а от взаимного положения объектов на чарте. Ошибки нет.

Если лейблы созданы позже таблицы, то они будут сверху. Этим управляет Z-order.

Чтобы поместить лейблы гарантирвоанно на задний фон,нужно включить галочку Draw object as background:


 
Ihor Herasko:

Если что-то знаете, то дайте, пожалуйста, конкретный ответ. Потому как намек не понят.

В MT5 с какого-то уже древнего билда можно было MqlTradeRequest и другие сложные структуры хоть возвращать в виде результата функции.

В MT4 компилятор подтянули за MT5.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Это не от языка зависит, а от взаимного положения объектов на чарте. Ошибки нет.

Если лейблы созданы позже таблицы, то они будут сверху. Этим управляет Z-order.

Чтобы поместить лейблы гарантирвоанно на задний фон,нужно включить галочку Draw object as background:


Тогда выходит, что меня обманула память, извиняюсь.

А что же касается ошибки при запуске индикатора, о которой я сообщил ранее, её удалось выявить?

 
fxsaber:

В MT5 с какого-то уже древнего билда можно было MqlTradeRequest и другие сложные структуры хоть возвращать в виде результата функции.

В MT4 компилятор подтянули за MT5.

Ясно, спасибо. 

 
Aleksey Vyazmikin:

Тогда выходит, что меня обманула память, извиняюсь.

А что же касается ошибки при запуске индикатора, о которой я сообщил ранее, её удалось выявить?

Написал Вам в ЛС

 
Ilyas:

Написал Вам в ЛС

Хорошо, пишу так же туда дальше.

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