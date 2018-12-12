Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 1145 - страница 6
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Спасибо, будем разбираться.
Пожалуйста, очень надеюсь на положительный исход, индикатор очень мне нужен, есть группа индикаторов по этой же модели построенная.
Пожалуйста, очень надеюсь на положительный исход, индикатор очень мне нужен, есть группа индикаторов по этой же модели построенная.
Приложите файл #include <PozaCalc.mqh>, пожалуйста.
Эта возможность успела стать древней. Вы несколько отстали.
Если что-то знаете, то дайте, пожалуйста, конкретный ответ. Потому как намек не понят.
Приложите файл #include <PozaCalc.mqh>, пожалуйста.
Отправил в личку.
Куда приложить, я не могу в открытом виде прикладывать, а что вызывает эту ошибку не знаю, индикатор работал долгие годы.
Этот же индикатор, но после компиляции в 1944 проявился такой эффект, как уход таблицы под лейблы - раньше такого не было.
Добавлено: Отправил Вам в личку код индикатора.
Это не от языка зависит, а от взаимного положения объектов на чарте. Ошибки нет.
Если лейблы созданы позже таблицы, то они будут сверху. Этим управляет Z-order.
Чтобы поместить лейблы гарантирвоанно на задний фон,нужно включить галочку Draw object as background:
Если что-то знаете, то дайте, пожалуйста, конкретный ответ. Потому как намек не понят.
В MT5 с какого-то уже древнего билда можно было MqlTradeRequest и другие сложные структуры хоть возвращать в виде результата функции.
В MT4 компилятор подтянули за MT5.
Это не от языка зависит, а от взаимного положения объектов на чарте. Ошибки нет.
Если лейблы созданы позже таблицы, то они будут сверху. Этим управляет Z-order.
Чтобы поместить лейблы гарантирвоанно на задний фон,нужно включить галочку Draw object as background:
Тогда выходит, что меня обманула память, извиняюсь.
А что же касается ошибки при запуске индикатора, о которой я сообщил ранее, её удалось выявить?
В MT5 с какого-то уже древнего билда можно было MqlTradeRequest и другие сложные структуры хоть возвращать в виде результата функции.
В MT4 компилятор подтянули за MT5.
Ясно, спасибо.
Тогда выходит, что меня обманула память, извиняюсь.
А что же касается ошибки при запуске индикатора, о которой я сообщил ранее, её удалось выявить?
Написал Вам в ЛС
Написал Вам в ЛС
Хорошо, пишу так же туда дальше.