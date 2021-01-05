MT5 торговля акциями с выходом на биржу NYSE где найти ? - страница 6

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Как открыть список акций и их графики из nyse/nasdaq?

сейчас доступны только 4 пары валюты

 

Ну что работает кто с этим? Всё нормально?

https://www.metatrader5.com/ru/news/1902


Ещё варианты есть?

Tradeview LTD запустила торговлю акциями на NYSE и NASDAQ в платформе MetaTrader 5
Tradeview LTD запустила торговлю акциями на NYSE и NASDAQ в платформе MetaTrader 5
  • 2018.11.08
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.metatrader5.com
Теперь у клиентов брокерской компании есть прямой доступ к акциям, котирующимся на американских биржах NYSE, NASDAQ и NYSE Amex Equities. — Поддержка торговли акциями в MetaTrader 5 дает нам значительное конкурентное преимущество и выделяет среди других форекс-брокеров. Мы стремимся предоставить клиентам наилучшие возможности на рынке и...
 
Aleksey Mavrin:

Ну что работает кто с этим? Всё нормально?

https://www.metatrader5.com/ru/news/1902


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Sergey Chalyshev:

Это биржевой раздел. Причем тут форекс дилеры?

Или я чего то не досмотрел, не нашел?

Именно форекс-дилеры сейчас массово пошли в сегмент фьючерсов и акций СМЕ/NYSE, но все с теми же подходами к вирт.дилингу, что применяют и на форексе. Те что более честные, пишут что это CFD, менее честные просто ‘фьючерсы’/‘акции’.
 
Sergey Chalyshev:


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дико ору................

 
Sergey Lebedev:
Именно форекс-дилеры сейчас массово пошли в сегмент фьючерсов и акций СМЕ/NYSE, но все с теми же подходами к вирт.дилингу, что применяют и на форексе. Те что более честные, пишут что это CFD, менее честные просто ‘фьючерсы’/‘акции’.
Это легко проверить, спросив например такое:  "каким образом они выплачивают инвесторам(деражателям) дивиденды"
 
Just2Trade демосчет

стакан с запаздыванием обновляется.

котировка быстро бегает, раз в секунду. а стакан обновляется раз в 5 секунд.

или это только на демо так? на реале будет нормально?
 
igrok333:
Just2Trade демосчет

стакан с запаздыванием обновляется.

котировка быстро бегает, раз в секунду. а стакан обновляется раз в 5 секунд.

или это только на демо так? на реале будет нормально?

Разобрался? Мне тоже стакан интересен.

 

Есть выход на американский рынок акций у ти****офф, но вот приложение у них убогое, тариф трейдер самый оптимальный. В средесрочку или долгосрочку вполне можно торговать , внутри дня невозможно.

Вообще искал брокеров у которых стоит мт5, в выходом на американский рынок нет никого.

 

Нашел ли ктонибудь в этой теме брокера с доступом к американским акциям с РЕАЛЬНЫМ стаканом? чтобы он был полный, как на картинке а не просто фикцией

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