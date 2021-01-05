MT5 торговля акциями с выходом на биржу NYSE где найти ? - страница 6
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Как открыть список акций и их графики из nyse/nasdaq?
сейчас доступны только 4 пары валюты
Ну что работает кто с этим? Всё нормально?
https://www.metatrader5.com/ru/news/1902
Ещё варианты есть?
Ну что работает кто с этим? Всё нормально?
https://www.metatrader5.com/ru/news/1902
Ещё варианты есть?
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***, вариантов нет
Это биржевой раздел. Причем тут форекс дилеры?
Или я чего то не досмотрел, не нашел?
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дико ору................
Именно форекс-дилеры сейчас массово пошли в сегмент фьючерсов и акций СМЕ/NYSE, но все с теми же подходами к вирт.дилингу, что применяют и на форексе. Те что более честные, пишут что это CFD, менее честные просто ‘фьючерсы’/‘акции’.
стакан с запаздыванием обновляется.
котировка быстро бегает, раз в секунду. а стакан обновляется раз в 5 секунд.
или это только на демо так? на реале будет нормально?
Just2Trade демосчет
стакан с запаздыванием обновляется.
котировка быстро бегает, раз в секунду. а стакан обновляется раз в 5 секунд.
или это только на демо так? на реале будет нормально?
Разобрался? Мне тоже стакан интересен.
Есть выход на американский рынок акций у ти****офф, но вот приложение у них убогое, тариф трейдер самый оптимальный. В средесрочку или долгосрочку вполне можно торговать , внутри дня невозможно.
Вообще искал брокеров у которых стоит мт5, в выходом на американский рынок нет никого.
Нашел ли ктонибудь в этой теме брокера с доступом к американским акциям с РЕАЛЬНЫМ стаканом? чтобы он был полный, как на картинке а не просто фикцией