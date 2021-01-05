MT5 торговля акциями с выходом на биржу NYSE где найти ? - страница 3
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user:
3550
investor:
tprv7cnx ( only read pass )
52.56.220.170:443
Кто-то подключился? Я для кого битый час поддержку по чату мучал и вопросы выпытывал? :)
Кто-то подключился? Я для кого битый час поддержку по чату мучал и вопросы выпытывал? :)
не получается (
Кто-то подключился? Я для кого битый час поддержку по чату мучал и вопросы выпытывал? :)
Я подключился, и бумаг - просто песня.
Спасибо за информацию!
Кто-то подключился? Я для кого битый час поддержку по чату мучал и вопросы выпытывал? :)
Тоже не получилось подключиться.
Тоже не получилось подключиться.
2018.11.10 11:47:21.806 Network '3550': no connection to Tradeview-Demo
Вы через их терминал непосредственно подключались или через другой?
2018.11.10 11:47:21.806 Network '3550': no connection to Tradeview-Demo
Вы через их терминал непосредственно подключались или через другой?
В терминале правый клик на "Счета" - "Открыть новый счёт" - в поле поиск Вашего брокера введите 52.56.220.170:443. Дальше просто.
2018.11.10 11:47:21.806 Network '3550': no connection to Tradeview-Demo
Вы через их терминал непосредственно подключались или через другой?
Через другой
В терминале правый клик на "Счета" - "Открыть новый счёт" - в поле поиск Вашего брокера введите 52.56.220.170:443. Дальше просто.
Все так и делаю.
Далее выбираю "Connect with an existing account".
Ввожу (все без кавычек, естественно):
Login: "3550"
Password: "tprv7cnx"
Server: "52.56.200.170:443"
Нажимаю Готово и... ничего (2018.11.10 12:20:47.991 Network '3550': no connection to 52.56.220.170:443)
Все так и делаю.
Далее выбираю "Connect with an existing account".
Ввожу (все без кавычек, естественно):
Login: "3550"
Password: "tprv7cnx"
Server: "52.56.200.170:443"
Нажимаю Готово и... ничего (2018.11.10 12:20:47.991 Network '3550': no connection to 52.56.220.170:443)
Нажмите "Создать новый счёт".