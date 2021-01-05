MT5 торговля акциями с выходом на биржу NYSE где найти ? - страница 3

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Vladimir Karputov:

Пользуйтесь:

user:

3550

investor:

tprv7cnx ( only read pass )


52.56.220.170:443

Кто-то подключился? Я для кого битый час поддержку по чату мучал и вопросы выпытывал? :)

 
Vladimir Karputov:

Кто-то подключился? Я для кого битый час поддержку по чату мучал и вопросы выпытывал? :)

не получается (

2018.11.09 19:48:15.690 Network '3550': authorization on Tradeview-Live failed (Invalid account)

2018.11.09 19:51:04.014 Network '3550': no connection to 52.56.220.170:443
 
Vladimir Karputov:

Кто-то подключился? Я для кого битый час поддержку по чату мучал и вопросы выпытывал? :)

Я подключился, и бумаг - просто песня.

Спасибо за информацию!

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Кто-то подключился? Я для кого битый час поддержку по чату мучал и вопросы выпытывал? :)

Тоже не получилось подключиться.

 
Alexey Kozitsyn:

Тоже не получилось подключиться.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

2018.11.10 11:47:21.806 Network '3550': no connection to Tradeview-Demo

Вы через их терминал непосредственно подключались или через другой?

 
Alexey Kozitsyn:

2018.11.10 11:47:21.806 Network '3550': no connection to Tradeview-Demo

Вы через их терминал непосредственно подключались или через другой?

В терминале правый клик на "Счета" - "Открыть новый счёт" - в поле поиск Вашего брокера введите 52.56.220.170:443. Дальше просто.

 
Alexey Kozitsyn:

2018.11.10 11:47:21.806 Network '3550': no connection to Tradeview-Demo

Вы через их терминал непосредственно подключались или через другой?

Через другой

[Удален]  
Vladimir Karputov:

В терминале правый клик на "Счета" - "Открыть новый счёт" - в поле поиск Вашего брокера введите 52.56.220.170:443. Дальше просто.

Все так и делаю.

Далее выбираю "Connect with an existing account".

Ввожу (все без кавычек, естественно):

Login: "3550"

Password: "tprv7cnx"

Server: "52.56.200.170:443"

Нажимаю Готово и... ничего (2018.11.10 12:20:47.991 Network '3550': no connection to 52.56.220.170:443)

 
Alexey Kozitsyn:

Все так и делаю.

Далее выбираю "Connect with an existing account".

Ввожу (все без кавычек, естественно):

Login: "3550"

Password: "tprv7cnx"

Server: "52.56.200.170:443"

Нажимаю Готово и... ничего (2018.11.10 12:20:47.991 Network '3550': no connection to 52.56.220.170:443)

Нажмите "Создать новый счёт".

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