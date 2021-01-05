MT5 торговля акциями с выходом на биржу NYSE где найти ? - страница 7
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Нашел ли ктонибудь в этой теме брокера с доступом к американским акциям с РЕАЛЬНЫМ стаканом? чтобы он был полный, как на картинке а не просто фикцией
MT5 нет таких . Пожалуй если торговать серьезно на бирже тогда QUIK или вообще что то из импортных брокеров, правда надо решить с вводом выводом.
У тинька увы нет QUIK , зато молодая дерзкая команда пишет достаточно веселого клиента , мобильный и браузерная версия на домашнем, и даже есть API , пишите свою математику на чем хотите используя API , без "случки" с каким либо навязанным языком , чего в MT вообще не будет никогда. Еще есть AURORA, но там ни API ни возможности писать свои индикаторы и.т.п., без автоматизации , что мало кому интересно сейчас, зато прямой ход на импортные площадки.
Причем тинек чем приятен, шортить дает там где многие брокеры не дают. Например RIG в открывашке вообще не доступен ни бай ни селл, в тиньке можно. Причем комиссия , например для CCL 100 лотов , Тинек 1$ у открывашки 2.52$ , 1 лот тиннек 0.01$ у открывашки 0,04$ , ввод вывод с брокерского счета у тинька вообще без комиссии, причем хоть в рублях хоть в валюте.Вообще ощущение что открывашка, по скорости внутренних преводов, скорости ввода/вывода, жадности по комиссиям , и.т.п. , застряла в 90х. Бодрые молодые тиньковцы надирают задницу отрывашке во всем. Как то мне нужно было купить дастаточно дорогой шикарный дубовый письменный стол за 60 тыс , стою в магазине мгновенно вывожу с брокерского счета свободный кэш и расплчиваюь. У отрывашки данный цикл может длиться три дня, причем в выходные и в нерабочее время не вывести, у тинька ввести или вывести с брокерского можно хоть в 3 часа ночи. Но вот работа с консультациями у открывашки получше, персонал более квалифицированный. У тинька в фронтофисе сидят какие то малограмотные ребята, скорость жуткая, звонить бесполезно, в чате могут ответить на другой день к вечеру.
MT5 нет таких . Пожалуй если торговать серьезно на бирже тогда QUIK или вообще что то из импортных брокеров, правда надо решить с вводом выводом.
У тинька увы нет QUIK , зато молодая дерзкая команда пишет достаточно веселого клиента , мобильный и браузерная версия на домашнем, и даже есть API , пишите свою математику на чем хотите используя API , без "случки" с каким либо навязанным языком , чего в MT вообще не будет никогда. Еще есть AURORA, но там ни API ни возможности писать свои индикаторы и.т.п., без автоматизации , что мало кому интересно сейчас, зато прямой ход на импортные площадки.
Причем тинек чем приятен, шортить дает там где многие брокеры не дают. Например RIG в открывашке вообще не доступен ни бай ни селл, в тиньке можно.Вообще ощущение что открывашка, по скорости внутренних переводов, скорости ввода/вывода, жадности по комиссиям , и.т.п. , застряла в 90х. Бодрые молодые тиньковцы надирают задницу отрывашке во всем. Как то мне нужно было купить достаточно дорогой шикарный дубовый письменный стол за 60 тыс , стою в магазине мгновенно вывожу с брокерского счета свободный кэш и расплчиваюь. У отрывашки данный цикл может длиться три дня, причем в выходные и в нерабочее время не вывести, у тинька ввести или вывести с брокерского можно хоть в 3 часа ночи. Но вот работа с консультациями у открывашки получше, персонал более квалифицированный. У тинька в фронт офисе сидят какие то малограмотные ребята, скорость жуткая, звонить бесполезно, в чате могут ответить на другой день к вечеру.
Причем комиссия , например для CCL 100 лотов , Тинек 1$ у открывашки 2.52$ , 1 лот тиннек 0.01$ у открывашки 0,04$ , ввод вывод с брокерского счета у тинька вообще без комиссии, причем хоть в рублях хоть в валюте.
Обычно под 1 лотом подразумевается 100 акций.
Или в тинке акции это лоты? ))
Если так, то за 100 тиньколотов $1. Всё равно дорого.
Когда вижу такие комиссии и выше, мне не по себе становится.
Вы просто наверно не видели комиссии по $0.3 и ниже, за 100 акций.
Сейчас можно акции найти и без комиссий за трейды.
Но естественно не в снг будет брокер, и не для всех стран.
Вообще все РФ брокеры, предоставляющие зарубежные акции, являются IB какого нибудь зарубежного брокера ))
По этому у РФ брокеров, нет предела в их жадности.
Обычно под 1 лотом подразумевается 100 акций.
Или в тинке акции это лоты? ))
Если так, то за 100 тиньколотов $1. Всё равно дорого.
Когда вижу такие комиссии и выше, мне не по себе становится.
Вы просто наверно не видели комиссии по $0.3 и ниже, за 100 акций.
Сейчас можно акции найти и без комиссий за трейды.
Но естественно не в снг будет брокер, и не для всех стран.
Вообще все РФ брокеры, предоставляющие зарубежные акции, являются IB какого нибудь зарубежного брокера ))
По этому у РФ брокеров, нет предела в их жадности.
Это у РФ брокеров комиссия от объема суммы ))
У зарубежных брокеров фиксированная, на 1 акцию,
Как в примере ниже. За 100 акций, максимальная комиссия будет всего $0.45
С увеличением оборота, комиссия снижается.
Можно и эту комиссию ещё снизить, если заявки отправлять на те биржи, которые платят за добавление ликвидности.
Фондовые биржи США это сеть ECN, и у каждой биржи свои тарифы за транзакцию.
Для среднесрока это конечно не так важно, а вот для скальперов это реальная экономия.
Есть стратегии которые можно на одних ребейтах построить ))
Данные на 2016 год.
Роман, в 2017 вы уже не лезли в рынки и сейчас не торгуете. Вы программист, верно?
Почему так категоричен год?
Ввиду закрытия определённым странам в частности снг, открытие счетов? Или в чём то другом?
Судя по вашему нику, вы имеете доступ на фьючерсный рынок )) Почему вы думаете, что его не имеют другие?
Программирование пришлось выучить, в силу автоматизации торговли, и вообще в понимании всех процессов.
В чем суть вашего вопроса?
Это у РФ брокеров комиссия от объема суммы ))
У открывашки тоже есть счета с аналогичными комиссиями, чем больше оборот тем меньше комиссия.
У открывашки тоже есть счета с аналогичными комиссиями, чем больше оборот тем меньше комиссия.
Да это понятно, что у любых брокеров есть сетка тарификации,
Просто выше было озвучено, что комиссия берётся от объема в %
Может не до конца разобрались с тарифными планами.
Но всё равно тариф IB брокера, будет менее привлекателен, так как IB зарабатывает с перепродажи.
Мне не интересны РФ брокеры.
Мне не интересны РФ брокеры.
А вы у других торговали? И вообще на бирже торговали?