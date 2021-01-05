MT5 торговля акциями с выходом на биржу NYSE где найти ? - страница 7

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Viktor Lubimov:

Нашел ли ктонибудь в этой теме брокера с доступом к американским акциям с РЕАЛЬНЫМ стаканом? чтобы он был полный, как на картинке а не просто фикцией

MT5 нет таких .  Пожалуй если торговать серьезно на бирже тогда QUIK или вообще что то из импортных брокеров, правда надо решить с вводом выводом.

У тинька увы нет QUIK , зато молодая дерзкая команда пишет достаточно веселого клиента , мобильный и браузерная версия на домашнем, и даже есть API , пишите свою математику на чем хотите используя API , без "случки" с каким либо навязанным языком , чего в MT вообще не будет никогда. Еще есть AURORA, но там ни API ни возможности писать свои индикаторы и.т.п., без автоматизации , что мало кому интересно сейчас, зато прямой ход на импортные площадки.

Причем тинек чем приятен, шортить дает там где многие брокеры не дают. Например RIG в открывашке вообще не доступен ни бай ни селл, в тиньке можно. Причем комиссия , например для CCL 100 лотов , Тинек  1$ у  открывашки  2.52$ , 1 лот  тиннек 0.01$  у открывашки 0,04$ , ввод вывод с брокерского счета у тинька вообще без комиссии, причем хоть в рублях хоть в валюте.

Вообще ощущение что открывашка, по скорости внутренних преводов, скорости ввода/вывода,    жадности по комиссиям , и.т.п. , застряла в 90х. Бодрые молодые тиньковцы надирают задницу отрывашке во всем. Как то мне нужно было купить  дастаточно дорогой шикарный дубовый письменный стол за 60 тыс , стою в магазине мгновенно вывожу с брокерского счета свободный кэш и расплчиваюь. У отрывашки данный цикл может длиться три дня, причем в выходные и в нерабочее время не вывести, у тинька ввести или вывести с брокерского можно хоть в 3 часа ночи. Но вот работа с консультациями у открывашки получше, персонал более квалифицированный. У тинька в фронтофисе сидят какие то малограмотные ребята, скорость жуткая, звонить бесполезно, в чате могут ответить на другой день к вечеру.
 
Yuriy Zaytsev:

MT5 нет таких .  Пожалуй если торговать серьезно на бирже тогда QUIK или вообще что то из импортных брокеров, правда надо решить с вводом выводом.

У тинька увы нет QUIK , зато молодая дерзкая команда пишет достаточно веселого клиента , мобильный и браузерная версия на домашнем, и даже есть API , пишите свою математику на чем хотите используя API , без "случки" с каким либо навязанным языком , чего в MT вообще не будет никогда. Еще есть AURORA, но там ни API ни возможности писать свои индикаторы и.т.п., без автоматизации , что мало кому интересно сейчас, зато прямой ход на импортные площадки.

Причем тинек чем приятен, шортить дает там где многие брокеры не дают. Например RIG в открывашке вообще не доступен ни бай ни селл, в тиньке можно.
Причем комиссия , например для CCL 100 лотов , Тинек  1$ у  открывашки  2.52$ , 1 лот  тиннек 0.01$  у открывашки 0,04$ , ввод вывод с брокерского счета у тинька вообще без комиссии, причем хоть в рублях хоть в валюте.

Вообще ощущение что открывашка, по скорости внутренних переводов, скорости ввода/вывода,    жадности по комиссиям , и.т.п. , застряла в 90х. Бодрые молодые тиньковцы надирают задницу отрывашке во всем. Как то мне нужно было купить  достаточно дорогой шикарный дубовый письменный стол за 60 тыс , стою в магазине мгновенно вывожу с брокерского счета свободный кэш и расплчиваюь. У отрывашки данный цикл может длиться три дня, причем в выходные и в нерабочее время не вывести, у тинька ввести или вывести с брокерского можно хоть в 3 часа ночи. Но вот работа с консультациями у открывашки получше, персонал более квалифицированный. У тинька в фронт офисе сидят какие то малограмотные ребята, скорость жуткая, звонить бесполезно, в чате могут ответить на другой день к вечеру.

Обычно под 1 лотом подразумевается 100 акций.
Или в тинке акции это лоты?  ))
Если так, то за 100 тиньколотов $1. Всё равно дорого.
Когда вижу такие комиссии и выше, мне не по себе становится.
Вы просто наверно не видели комиссии по $0.3 и ниже, за 100 акций.
Сейчас можно акции найти и без комиссий за трейды.
Но естественно не в снг будет брокер, и не для всех стран.
Вообще все РФ брокеры, предоставляющие зарубежные акции, являются IB какого нибудь зарубежного брокера ))
По этому у РФ брокеров, нет предела в их жадности.

 
Roman:

Обычно под 1 лотом подразумевается 100 акций.
Или в тинке акции это лоты?  ))
Если так, то за 100 тиньколотов $1. Всё равно дорого.
Когда вижу такие комиссии и выше, мне не по себе становится.
Вы просто наверно не видели комиссии по $0.3 и ниже, за 100 акций.
Сейчас можно акции найти и без комиссий за трейды.
Но естественно не в снг будет брокер, и не для всех стран.
Вообще все РФ брокеры, предоставляющие зарубежные акции, являются IB какого нибудь зарубежного брокера ))
По этому у РФ брокеров, нет предела в их жадности.


Нет, на рынке США есть масса акций , где 1 лот =1 акции
На РФ рынке тоже есть акции где 1 лот равен одной акции

100 лотов , это я привел пример для акций на сумму порядка 2000$ , и 1$ комиссии это очень мало.
Комиссия берется от объема суммы , а не на количество акций или лотов.
 
Я просто стараюсь входить хотя бы от 1000$ в одной сделке , иногда вхожу на 10000$, и комиссия в таких позициях не ощущается.
   На фондовом , можно конечно начать от 10,000руб  понятно что это чуть более 100$, но что бы более менее чувствительно  зарабатывать , торгуя без плеча это от суммы 10000$, но лучше от 20000$ и более.  Идеально , 200,000$ , тут даже если крутится только  на дивидендах  скажем 8%, это где то 1,200,000 руб, что около 100,000руб  в месяц, более менее нормально. В этом году удалось только в дивидендах выйти на 8%
Но трейдинг даёт побольше. 
 
Yuriy Zaytsev:

Нет, на рынке США есть масса акций , где 1 лот =1 акции
На РФ рынке тоже есть акции где 1 лот равен одной акции

100 лотов , это я привел пример для акций на сумму порядка 2000$ , и 1$ комиссии это очень мало.
Комиссия берется от объема суммы , а не на количество акций или лотов.

Это у РФ брокеров комиссия от объема суммы ))
У зарубежных брокеров фиксированная, на 1 акцию,
Как в примере ниже. За 100 акций, максимальная комиссия будет всего $0.45 
С увеличением оборота, комиссия снижается.

sh


Можно и эту комиссию ещё снизить, если заявки отправлять на те биржи, которые платят за добавление ликвидности.
Фондовые биржи США это сеть ECN, и у каждой биржи свои тарифы за транзакцию.
Для среднесрока это конечно не так важно, а вот для скальперов это реальная экономия. 
Есть стратегии которые можно на одних ребейтах построить ))

Данные на 2016 год.

  • * центов за 100 акций
  • ** индекс в ленте сделок

com

 
Роман, в 2017 вы уже не лезли в рынки и сейчас не торгуете. Вы программист, верно? 
 
Micro Emini:
Роман, в 2017 вы уже не лезли в рынки и сейчас не торгуете. Вы программист, верно? 

Почему так категоричен год?
Ввиду закрытия определённым странам в частности снг, открытие счетов? Или в чём то другом?
Судя по вашему нику, вы имеете доступ на фьючерсный рынок )) Почему вы думаете, что его не имеют другие?
Программирование пришлось выучить, в силу автоматизации торговли, и вообще в понимании всех процессов.
В чем суть вашего вопроса?

 
Roman:

Это у РФ брокеров комиссия от объема суммы ))


    У открывашки тоже есть счета с аналогичными комиссиями, чем больше оборот тем меньше комиссия.

     
    Evgeny Belyaev:

    У открывашки тоже есть счета с аналогичными комиссиями, чем больше оборот тем меньше комиссия.

    Да это понятно, что у любых брокеров есть сетка тарификации,
    Просто выше было озвучено, что комиссия берётся от объема в %
    Может не до конца разобрались с тарифными планами.
    Но всё равно тариф IB брокера, будет менее привлекателен, так как IB зарабатывает с перепродажи.
    Мне не интересны РФ брокеры.

     
    Roman:


    Мне не интересны РФ брокеры.

    А вы у других торговали? И вообще на бирже торговали?

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