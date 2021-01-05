MT5 торговля акциями с выходом на биржу NYSE где найти ? - страница 5

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Alexey Kozitsyn:

Попробуйте подключиться к Just2Trade-MT5 - там, думаю, должно быть не меньше инструментов.

Мне не подходят торговые условия, это давно испытал 

 

На TradeView-Demo


 
fxsaber:

На TradeView-Demo


Очередная дохлая кошка (
 
Yuriy Zaytsev:
Друзья по увлечению , подскажите где найти выход на NYSE через мт5

Если для информации, то подойдет:

Для торговли сомневаюсь, зависит от ваших целей.
 
Кто нибудь открыл реальный счет?
 
в  Just2Trade-MT5 есть но инструментов мало
 
...:
1. Настоящие акции без плеча и с дивидендами есть в 

- Admiral Markets (для нерезидентов США) 
- Just2Trade (только резиденты США с гринкой или паспортом)
- фьючерсы можно через AMP Futures, но комиссии драконовские

2. CFD с плечом до 30 есть практически везде
3. CFD с плечом больше 30 есть у неевропейских дилеров

Брокеры вроде есть, а вот истории котировок на их серверах почти нет для бэктестов...

 
Vitaly Muzichenko:

Мне не подходят торговые условия, это давно испытал 

Торгую через Just2Trade уже больше года, пока нареканий нет. Вообще очень доволен что перешел туда из российского Финама вовремя - не только список торговых инструментов расширил, но и сменил базовую валюту счета на usd когда курс был еще по 56 руб.

Виталий, поэтому ваш комментарий насчет "торговых условий" мне настолько интересен насколько непонятен - что там не так? может я что-то не догоняю?

 
Sergey Chalyshev:

Если для информации, то подойдет:


Для торговли сомневаюсь, зависит от ваших целей.

там кухня с плечом , не налоговый агент

 
MetaQuotes Software Corp.:
https://www.metatrader5.com/ru/news/1902

А что это у них за инструменты такие? и описания нет просто символы, таких инструментов вроде как больше 100 штук.

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