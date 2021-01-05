MT5 торговля акциями с выходом на биржу NYSE где найти ? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробуйте подключиться к Just2Trade-MT5 - там, думаю, должно быть не меньше инструментов.
Мне не подходят торговые условия, это давно испытал
На TradeView-Demo
На TradeView-Demo
Друзья по увлечению , подскажите где найти выход на NYSE через мт5
Если для информации, то подойдет:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 торговля акциями с выходом на биржу NYSE где найти ?
Alexey Kozitsyn, 2018.11.10 08:39
Попробуйте подключиться к Just2Trade-MT5 - там, думаю, должно быть не меньше инструментов.
Брокеры вроде есть, а вот истории котировок на их серверах почти нет для бэктестов...
Мне не подходят торговые условия, это давно испытал
Торгую через Just2Trade уже больше года, пока нареканий нет. Вообще очень доволен что перешел туда из российского Финама вовремя - не только список торговых инструментов расширил, но и сменил базовую валюту счета на usd когда курс был еще по 56 руб.
Виталий, поэтому ваш комментарий насчет "торговых условий" мне настолько интересен насколько непонятен - что там не так? может я что-то не догоняю?
Если для информации, то подойдет:
там кухня с плечом , не налоговый агент
https://www.metatrader5.com/ru/news/1902
А что это у них за инструменты такие? и описания нет просто символы, таких инструментов вроде как больше 100 штук.