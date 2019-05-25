MT5 от брокера.

Столкнулся с таким вопросом: "От куда стоит брать МТ5? Брокеры предлагают у себя скачать,но так же есть офф.сайт с терминалом. Насколько велика разница между программами. Если я беру с офф сайта, то как это отразится на работе с моим брокером, который просит у них его скачать?" Если кто в курсе, помогите разобраться в этом вопросе.
 
SiM_Romeo:
Любой можно, не влияет ни на что. Только там сервер самому нужно будет писать, если на сайте mq скачать, а у брокеров уже забит должен быть.
 
Maxim Romanov:
Спасибо. А то я уж грешным делом думал, что они от себя туда чего ненужного добавляют)
 
SiM_Romeo:
В Справка-О программе будет другой логотип и название ДЦ. У меня один наивный клиент таким образом был уверен, что МТ4/5 разработал инстафорекс )))

 
Alexey Volchanskiy:

Да, есть такое дело. Изменена там инфа)

 
SiM_Romeo:

Ну, это 100% MQ меняют при компиляции терминала под конкретное ДЦ. А в остальном отличий точно нет.

 
Alexey Volchanskiy:

Не согласен, есть. Возьмите терминалы разных ДЦ и сравните, и у каждого что-то есть своё. Это как у разных производителей электронной техники, каждый пихает свои программы и решает за тебя, что тебе нужно. А поставите чистую ОС и не будет этих программ. Так и ДЦ, старается запихнуть своё, решая за тебя, нужно тебе это или ненужно. А MQ выпускает чистый термина, без всяких прибамбасов. 
 
Vladimir Shkarupin:
Знаете, я разработчик и люблю чистые факты, а не эмоции. Приведите четкий пример отличий терминалов одного билда от разных ДЦ пожалуйста.

 
Alexey Volchanskiy:

Раз подняли такую тему добавлю свои 5 копеек. Никто из вас не анализировал трафик терминала МТ4? Как думаете каково соотношение входящего и исходящего трафика?

Ну так вот, у моего брокера соотношение составляет 2 к 1, т.е. 100 МБ входящего и 50 МБ исходящего, вот и думайте что же такого надо получить от вас вашему брокеру....


FireWall


Добавлю, в этом плане MT5 с моей точки зрения выглядит более адекватнее, ввиду наличия тикового потока данных, соотношение входящего и исходящего трафика выглядит в приделах разумного :). Но быть может это как то зависит от брокера.

 
Farkhat Guzairov:

С этими циферками совпадает?

 
Igor Zakharov:

В том то и дело, если так смотреть то такие пропорции трафика выглядит очень странно.


