Оптимизация

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Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Вопрос такой: как при оптимизации на MT5 сделать так, чтобы задействованы были НЕ ВСЕ ядра процессора, а только необходимая часть из них? Ситуация такая, что ядер 32 (стоит несколько процессоров на сервере) и мне необходимо задействовать только 13 из них. Помогите пожалуйста с решением данной задачи.

 
koliman:

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Вопрос такой: как при оптимизации на MT5 сделать так, чтобы задействованы были НЕ ВСЕ ядра процессора, а только необходимая часть из них? Ситуация такая, что ядер 32 (стоит несколько процессоров на сервере) и мне необходимо задействовать только 13 из них. Помогите пожалуйста с решением данной задачи.

Нужно просто отключить несколько агентов (то есть ядер) - Тестер - вкладка "Агенты" и правый клик на агенте и "Отключить":

Отключаем ядра 

 


один из вариантов тупо остановить часть ядер

второй вариант


часть ядер просто удалить

ну или не включать при  инсталяции

третий вариант Владимир Карпутов  описал

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