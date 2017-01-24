Оптимизация
koliman:
Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Вопрос такой: как при оптимизации на MT5 сделать так, чтобы задействованы были НЕ ВСЕ ядра процессора, а только необходимая часть из них? Ситуация такая, что ядер 32 (стоит несколько процессоров на сервере) и мне необходимо задействовать только 13 из них. Помогите пожалуйста с решением данной задачи.
Нужно просто отключить несколько агентов (то есть ядер) - Тестер - вкладка "Агенты" и правый клик на агенте и "Отключить":
один из вариантов тупо остановить часть ядер
второй вариант
часть ядер просто удалить
ну или не включать при инсталяции
третий вариант Владимир Карпутов описал
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Вопрос такой: как при оптимизации на MT5 сделать так, чтобы задействованы были НЕ ВСЕ ядра процессора, а только необходимая часть из них? Ситуация такая, что ядер 32 (стоит несколько процессоров на сервере) и мне необходимо задействовать только 13 из них. Помогите пожалуйста с решением данной задачи.