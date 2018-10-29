Готовы, ли Вы, доверить дилинговым центрам, хотя бы 10000 долларов. - страница 9
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у меня был приятель, работал водителем у богатого человека, возил его на дорогой хозяйской машине, машина была в его распоряжении.
Каждую пятницу ездил в клуб, чтобы снять там симпатичную телочку для развлечения. Как то в пятницу спрашиваю его, мол сегодня снова в клуб с барышнями знакомится? Наверное на машине шефа ездишь? На что он мне ответил: "Я же не дебил, на своей ниве поеду..."
Это из серии "и вы говорите".
ну да все хвастать любят,но тут следы безопасного секса... упаковки валяются по берегу и не одна две, корче детки балбесничают во всю в свое удовольствие и тоже понтов ради..как дальше жить будут при такой привычке, наверно также...пока не надоест или уже до старости в этих понтах...
Да лааадно... Как ты ("не ты, а ВЫ" - запомните) освободишься от своих потребностей ?
Вы, что комплексы и стереотипы мышления не в состоянии от биологических потребностей отличить?
ну да все хвастать любят,но тут следы безопасного секса... упаковки валяются по берегу и не одна две, корче детки балбесничают во всю в свое удовольствие и тоже понтов ради..как дальше жить будут при такой привычке, наверно также...пока не надоест или уже до старости в этих понтах...
Вы, что комплексы и стереотипы мышления не в состоянии от биологических потребностей отличить?
Алексей, давай на "ты", ну что мы, блин, "выкать" друг другу будем ? На "вы" предлагаю обращаться к дамам и к лицам значительно старше.
А потребности есть не только биологические-витальные. Скажем, потребность в общении - она сильно биологическая ? А то же самое ЧСВ (потребность в признании) - она сильно биологическая ? А потребность в близости (участии) ? И это - весьма важные потребности человека.
Да, ты не умрешь, если не сможешь ни с кем общаться, ты не умрешь, если будешь себя чувствовать изгоем, или если у тебя не будет близких людей... Но при этом - твоя жизнь никак не будет комфортной. В лучшем случае тебе придется изобрести религию, Бога, чтобы общаться с ним, чтобы с ним реализовывать свои потребности в участии и признании. Но, если ты нерелигиозен - ты будешь понимать, что ты просто лжешь сам себе, и это также не улучшит твое душевное самочувствие.
Да-да, следы есть. Но, боюсь, их горааааздо меньше, чем 14летних балаболов. Секса в таком возрасте практически ни у кого нет, а следы, как правило, от более взрослых.
Вы наверно где-то на луне живете или ботаник по прежней жизни, все у вас как должно быть, комар носа не подсунет, и почему у них секса нет...или у нас разное понимание этого самого процесса...))) и зачем взрослым по кустам шарохаться...а ну да так интересней и молодость вспомнить и воздух свежий...)))
Вопрос демонстративного потребления на самом деле не так прост, как может показаться, существуют не гласные социальные договоренности, традиции, того как должен себя вести, что иметь и как выглядеть представитель того или иного социального статуса, профессии и тд. Неконгруэнтности(несоответствия) в этом, как минимум усложняют коммуникации, так как искажают коммуникативный протокол, это также как если веб браузеру сервер пошлет, не знакомый HTTP, а какую то самодеятельность и хотя http протокол довольно терпим к ошибкам, когда нет даже заголовков или они другие, браузер может и похерить содержимое.
Нарушения социальных протоколов усложняют жизнь тем с кем вы общаетесь(даже просто тем кто вас видит), люди не знают как к вам относиться и взаимодействовать. Очень редко скрывать(принижать) свой социальный и экономический статус бывает целесообразно делать, обычно всё наоборот, все хотят прикинуться богатым и влиятельным, не будучи таким, так как это упрощает коммуникацию, людям хочется и нравится общаться с значительными и перспективными, даже с теми которые так МОГУТ выглядеть, а не с неудачниками которые даже прикинуться не в состоянии.
Осмысленно скрывать богатства и влияние могут только преступники и как правило им это очень тяжело, или психопаты, которые социально-эмоционально недоразвиты, у них нет(сильно меньше) потребности в в общении и уважении, которая В НОРМЕ ДОЛЖНА БЫТЬ У НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА, я уже не говорю про секс, это самая базовая потребность, если её нет то всё совсем плохо.
Так что истории про копейки и запор - броневики, это явно истории про преступников, а когда миллиардер коллекционирует бутылочки с мочой и избегает прессы, значит сильно поехала крыша, а начинается психоз с не дорогих машин и безвкусной одежды.
это самые богатые
Исключения есть из любого ПРАВИЛА, иногда даже нарушается квантовая механика и теория относительности, но на исключения и маргиналов не стоит обращать внимание, Цукрерберг не боится так ходить, что падонки его примут за бомжа и отвесят тумаков как в фильме "Заводной апельсин", потому что во круг рыскают незаметно десятки бойцов спецназа в гражданке и следят за каждым его шагом, а вам я так шастать даже по Москве летом не советую, не говоря уже о Питере или глубинке, у нас к бесправным нищесбродам отношение более "естественное", либо водкой угостят либо изобьют до полусмерти и то и то без очевидной причины, стохастически.
Что-то про любовь люди-нелюди совсем забыли...одному "секс +борщ", другому антураж понтовый - и все девочки ваши, третьему взаимовыгодное общение...после этого всего что будет, в смысле на утро - тоска зеленая, повесится разве что...вот всеми этими сценариями картинами и кормит телевизор нашу молодежь, с ума посходили, так вот и зомбируют население, что кроме секса-борща уже ничего не надо, где симпатия на движение руки, поворот головы, добрую улыбку, ангельский поцелуй ребенка - вообще гроб с музыкой какой-то все в денежные отношения переводить...бабы шли за декабристами на каторгу за деньгами и за сексом по вашему...скажете тоже, что нет, они были повязаны контрактами перед церковью… да, унижать достоинство ниже плинтуса - первое правило манипулятора, что с нами западная пропаганда и сделала в свое время, что успешно и делает телевизор типа ТНТ с его дурДомом-2… в советское время их бы и близко не допустили к аудитории… да что говорить - все равно уже не поймете...((
молодежь хоть продвинутая, она найдет правду в фейсбуках-ютубах. а деды смотрят вранье по кремлевским каналам. )
про отупление молодежи нам тут рассказывают дедки, которые в других ветках параллельно пересказывают лживую пропаганду с тв-ящика.
молодежь хоть продвинутая, она найдет правду в фейсбуках-ютубах. а деды смотрят вранье по кремлевским каналам. )
Неверное представление о людях, что повидали на своем веку и имеют большой жизненный опыт.
Хотя, справедливости ради следует сказать, что есть всякая молодежь и тупая и умная и есть всякие пожилые люди, как отупевшие, так и, наоборот, сильно продвинувшиеся во многих направлениях. Тут есть выбор - развиваться или деградировать, причем второе легче.