Готовы, ли Вы, доверить дилинговым центрам, хотя бы 10000 долларов. - страница 10

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Georgiy Merts:

Алексей, давай на "ты", ну что мы, блин, "выкать" друг другу будем ? На "вы" предлагаю обращаться к дамам и к лицам значительно старше.

А потребности есть не только биологические-витальные. Скажем, потребность в общении - она сильно биологическая ? А то же самое ЧСВ (потребность в признании) - она сильно биологическая ? А потребность в близости (участии) ?  И это - весьма важные потребности человека.

Да, ты не умрешь, если не сможешь ни с кем общаться, ты не умрешь, если будешь себя чувствовать изгоем, или если у тебя не будет близких людей... Но при этом - твоя жизнь никак не будет комфортной. В лучшем случае тебе придется изобрести религию, Бога, чтобы общаться с ним, чтобы с ним реализовывать свои потребности в участии и признании. Но, если ты нерелигиозен - ты будешь понимать, что ты просто лжешь сам себе, и это также не улучшит твое душевное самочувствие.

Опять Вы не поняли. Есть полезные для человека потребности (конечно не только биологические, что очевидно), что, действительно, дают человеку жизненность и "радость бытия", а есть  комплексы и дурацкие стереотипы мышления, что делают, наоборот, человека  слабее. И именно от последних (а не от первых) нужно избавляться и это возможно, о чем я и писал.  

А тыканье - это признак отсутствия воспитания.

 
pantural:

Ваш друг — шизоидная личность(это как шизофреник но без прогрессии болезни) и возможно социопат, судя по вашему описанию, социальный статус и популярность в обществе — главная мотивация и цель нормального человека, если человек равнодушен к мнению окружающих, не хочет быть уважаемым и популярным, то что то явно не в порядке, на вашем месте я бы сообщил куда следует, чтобы вашего друга проверили и пролечили пока не поздно, что бы потом не иметь дело с маньяком или террористом. Нормальный парень с доходом в десятеро меньше имеет последний айфон, машину, девушку и разумеется живет арендованной квартире, не с родителями(стыд), ни одна девушка не будет встречаться с парнем который не в состоянии снять квартиру.

Кстати, по моим наблюдениям, Forex (и вообще околобиржевая тематика) в основном привлекает шизоидов.

Если Вы на этом форуме, не шизоид ли Вы случайно? )))

[Удален]  
Sergey Basov:

Кстати, по моим наблюдениям, Forex (и вообще околобиржевая тематика) в основном привлекает шизоидов.

Если Вы на этом форуме, не шизоид ли Вы случайно? )))

однозначно !!!

 
Sergey Basov:

Кстати, по моим наблюдениям, Forex (и вообще околобиржевая тематика) в основном привлекает шизоидов.

Если Вы на этом форуме, не шизоид ли Вы случайно? )))

Олег avtomat:

однозначно !!!

блин! то значит и я шизоид получается? ))
 
 
Aleksey Ivanov:

Опять Вы не поняли. Есть полезные для человека потребности (конечно не только биологические, что очевидно), что, действительно, дают человеку жизненность и "радость бытия", а есть  комплексы и дурацкие стереотипы мышления, что делают, наоборот, человека  слабее. И именно от последних (а не от первых) нужно избавляться и это возможно, о чем я и писал.  

А тыканье - это признак отсутствия воспитания.

"Тыкание" еще и признак достаточно близких доверительных отношений, к которым я и стремлюсь на форуме.

А насчет "делают человека слабее" - как это определить ? И как определить, что это "комплекс" и "стереотип" ? Нету же единой "линейки" !

Так что все потребности для человека имеют значение, и все они так или иначе должны реализовываться. Без удовлетворения жизненных - человек вобще умрет. Без удовлетворения остальных - будет испытывать моральный дискомфорт.

 
Я могу доверить дилинговому центру всего лишь деятьсот девяносто девять тысяч долларов и ни одного сантима больше !
 
Georgiy Merts:

(1)"Тыкание" еще и признак достаточно близких доверительных отношений, к которым я и стремлюсь на форуме.

(2) А насчет "делают человека слабее" - как это определить ? И как определить, что это "комплекс" и "стереотип" ? Нету же единой "линейки" !

Так что все потребности для человека имеют значение, и все они так или иначе должны реализовываться. Без удовлетворения жизненных - человек вобще умрет. Без удовлетворения остальных - будет испытывать моральный дискомфорт.

(2) Опять Вы не поняли. Комплекс не есть потребность. Комплекс - это  дефект психики, такой же уродский или инвалидский дефект, как, например, отсутствие ноги на физическом уровне. При этом, любые дефекты и физические и психические делают человека слабее.

Комплекс, конечно, вызывает и соответствующие ему потребности, как вызывают потребности и физические дефекты. Здесь ситуация такая же, как, к  примеру,  безногий инвалид имеет насущную потребность в костыле. Точно также и психические уродства (хоть врожденные, хоть приобретенные за счет каких-то внушений или навязывания идиотских стереотипов и ложных установок) вызывают уродские потребности, так у алкаша потребность в спиртосодержащих напитках (ведь алкоголизм тоже начинается с психологии и неправильного воспитания, за чем уже наступает физическая зависимость),  а у маньяка потребность мучить и убивать людей (по вашему, значит, путь пьют или даже убивают, чтобы не "испытывать моральный дискомфорт").  

(1) Обращение на "Вы" подчеркивает уважение к человеку. Обращение на "ты" (если это не близкий родственник или друг) носит пренебрежительный характер. Так,  например,  барин говорит своему слуге (даже если слуга его в два раз старше): "Сними ка ты, братец, с меня шубу".

Форум не есть площадка для возникновения близких доверительных отношений, что возникают при очень тесном, близком и длительном контакте. Если  я Вам попадусь на улице Вы меня даже не узнаете. О каком близком контакте тогда может идти речь? 

[Удален]  
Aleksey Ivanov:

(2) Опять Вы не поняли. Комплекс не есть потребность. Комплекс - это  дефект психики, такой же уродский или инвалидский дефект, как, например, отсутствие ноги на физическом уровне. При этом, любые дефекты и физические и психические делают человека слабее.

Комплекс, конечно, вызывает и соответствующие ему потребности, как вызывают потребности и физические дефекты. Здесь ситуация такая же, как, к  примеру,  безногий инвалид имеет насущную потребность в костыле. Точно также и психические уродства (хоть врожденные, хоть приобретенные за счет каких-то внушений или навязывания идиотских стереотипов и ложных установок) вызывают уродские потребности, так у алкаша потребность в спиртосодержащих напитках (ведь алкоголизм тоже начинается с психологии и неправильного воспитания, за чем уже наступает физическая зависимость),  а у маньяка потребность мучить и убивать людей (по вашему, значит, путь пьют или даже убивают, чтобы не "испытывать моральный дискомфорт").  

(1) Обращение на "Вы" подчеркивает уважение к человеку. Обращение на "ты" (если это не близкий родственник или друг) носит пренебрежительный характер. Так,  например,  барин говорит своему слуге (даже если слуга его в два раз старше): "Сними ка ты, братец, с меня шубу".

Форум не есть площадка для возникновения близких доверительных отношений, что возникают при очень тесном, близком и длительном контакте. Если  я Вам попадусь на улице Вы меня даже не узнаете. О каком близком контакте тогда может идти речь? 

Все очень логично и доступно изложено.

 
Aleksey Ivanov:

(2) Опять Вы не поняли. Комплекс не есть потребность. Комплекс - это  дефект психики, такой же уродский или инвалидский дефект, как, например, отсутствие ноги на физическом уровне. При этом, любые дефекты и физические и психические делают человека слабее.

Комплекс, конечно, вызывает и соответствующие ему потребности, как вызывают потребности и физические дефекты. Здесь ситуация такая же, как, к  примеру,  безногий инвалид имеет насущную потребность в костыле. Точно также и психические уродства (хоть врожденные, хоть приобретенные за счет каких-то внушений или навязывания идиотских стереотипов и ложных установок) вызывают уродские потребности, так у алкаша потребность в спиртосодержащих напитках (ведь алкоголизм тоже начинается с психологии и неправильного воспитания, за чем уже наступает физическая зависимость),  а у маньяка потребность мучить и убивать людей (по вашему, значит, путь пьют или даже убивают, чтобы не "испытывать моральный дискомфорт").  

(1) Обращение на "Вы" подчеркивает уважение к человеку. Обращение на "ты" (если это не близкий родственник или друг) носит пренебрежительный характер. Так,  например,  барин говорит своему слуге (даже если слуга его в два раз старше): "Сними ка ты, братец, с меня шубу".

Форум не есть площадка для возникновения близких доверительных отношений, что возникают при очень тесном, близком и длительном контакте. Если  я Вам попадусь на улице Вы меня даже не узнаете. О каком близком контакте тогда может идти речь? 

Да ведь нет единой "линейки" - что такое "норма", а что такое "дефект". Поведение маньяка недопустимо лишь потому, что его потребности входят вразрез с потребностями других и общепринятыми нормами.  То есть, люди просто договорились, что "вот это будет нормой". А поэтому - есть такие нормы, с которыми согласны все (то же самое "не убий"). А есть нормы, в которых сразу и не скажешь, как надо.

Вот, у подростков, если у тебя нет пресловутого ойфона - то ты "лох". Это что такое ? С моей точки зрения - блажь и глупость. Но, с их точки зрения - очень даже правильное стремление. Есть люди, которые ютятся в убитых хрущобах, но имеют автомобиль дороже собственной квартиры - опять же, это с моей точки глупость, лучше эти деньги потратить на ремонт квартиры, однако, с их точки зрения - ремонт в квартире увидят только они и еще пара знакомых. А крутую тачку - увидят тысячи людей на улице, плюс она даст вагон лайков в инстаграмме - явно разумнее потратить деньги не на ремонт жилья, а на машину.

На улице то мы, и правда, друг друга не узнаем. Но, на мой взгляд, на форуме, как раз "вы" - подчеркивает дистанцирование, и как раз меньшее уважение, чем в случае обращения на "ты"... Для меня как раз форум - это место для вполне себе близких отношений в некотором смысле - я не стану непонятно кому демонстрировать свой код, а на форуме я так делаю, потому, что воспринимаю форумчан близкими людьми... 

Вы же - не хотите... Предпочитаете дистанцироваться, и подчеркивать пренебрежение...  ну... как знаете. 

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