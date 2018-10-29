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Алексей, давай на "ты", ну что мы, блин, "выкать" друг другу будем ? На "вы" предлагаю обращаться к дамам и к лицам значительно старше.
А потребности есть не только биологические-витальные. Скажем, потребность в общении - она сильно биологическая ? А то же самое ЧСВ (потребность в признании) - она сильно биологическая ? А потребность в близости (участии) ? И это - весьма важные потребности человека.
Да, ты не умрешь, если не сможешь ни с кем общаться, ты не умрешь, если будешь себя чувствовать изгоем, или если у тебя не будет близких людей... Но при этом - твоя жизнь никак не будет комфортной. В лучшем случае тебе придется изобрести религию, Бога, чтобы общаться с ним, чтобы с ним реализовывать свои потребности в участии и признании. Но, если ты нерелигиозен - ты будешь понимать, что ты просто лжешь сам себе, и это также не улучшит твое душевное самочувствие.
Опять Вы не поняли. Есть полезные для человека потребности (конечно не только биологические, что очевидно), что, действительно, дают человеку жизненность и "радость бытия", а есть комплексы и дурацкие стереотипы мышления, что делают, наоборот, человека слабее. И именно от последних (а не от первых) нужно избавляться и это возможно, о чем я и писал.
А тыканье - это признак отсутствия воспитания.
Ваш друг — шизоидная личность(это как шизофреник но без прогрессии болезни) и возможно социопат, судя по вашему описанию, социальный статус и популярность в обществе — главная мотивация и цель нормального человека, если человек равнодушен к мнению окружающих, не хочет быть уважаемым и популярным, то что то явно не в порядке, на вашем месте я бы сообщил куда следует, чтобы вашего друга проверили и пролечили пока не поздно, что бы потом не иметь дело с маньяком или террористом. Нормальный парень с доходом в десятеро меньше имеет последний айфон, машину, девушку и разумеется живет арендованной квартире, не с родителями(стыд), ни одна девушка не будет встречаться с парнем который не в состоянии снять квартиру.
Кстати, по моим наблюдениям, Forex (и вообще околобиржевая тематика) в основном привлекает шизоидов.
Если Вы на этом форуме, не шизоид ли Вы случайно? )))
Кстати, по моим наблюдениям, Forex (и вообще околобиржевая тематика) в основном привлекает шизоидов.
Если Вы на этом форуме, не шизоид ли Вы случайно? )))
однозначно !!!
Кстати, по моим наблюдениям, Forex (и вообще околобиржевая тематика) в основном привлекает шизоидов.
Если Вы на этом форуме, не шизоид ли Вы случайно? )))
однозначно !!!
Опять Вы не поняли. Есть полезные для человека потребности (конечно не только биологические, что очевидно), что, действительно, дают человеку жизненность и "радость бытия", а есть комплексы и дурацкие стереотипы мышления, что делают, наоборот, человека слабее. И именно от последних (а не от первых) нужно избавляться и это возможно, о чем я и писал.
А тыканье - это признак отсутствия воспитания.
"Тыкание" еще и признак достаточно близких доверительных отношений, к которым я и стремлюсь на форуме.
А насчет "делают человека слабее" - как это определить ? И как определить, что это "комплекс" и "стереотип" ? Нету же единой "линейки" !
Так что все потребности для человека имеют значение, и все они так или иначе должны реализовываться. Без удовлетворения жизненных - человек вобще умрет. Без удовлетворения остальных - будет испытывать моральный дискомфорт.
(1)"Тыкание" еще и признак достаточно близких доверительных отношений, к которым я и стремлюсь на форуме.
(2) А насчет "делают человека слабее" - как это определить ? И как определить, что это "комплекс" и "стереотип" ? Нету же единой "линейки" !
Так что все потребности для человека имеют значение, и все они так или иначе должны реализовываться. Без удовлетворения жизненных - человек вобще умрет. Без удовлетворения остальных - будет испытывать моральный дискомфорт.
(2) Опять Вы не поняли. Комплекс не есть потребность. Комплекс - это дефект психики, такой же уродский или инвалидский дефект, как, например, отсутствие ноги на физическом уровне. При этом, любые дефекты и физические и психические делают человека слабее.
Комплекс, конечно, вызывает и соответствующие ему потребности, как вызывают потребности и физические дефекты. Здесь ситуация такая же, как, к примеру, безногий инвалид имеет насущную потребность в костыле. Точно также и психические уродства (хоть врожденные, хоть приобретенные за счет каких-то внушений или навязывания идиотских стереотипов и ложных установок) вызывают уродские потребности, так у алкаша потребность в спиртосодержащих напитках (ведь алкоголизм тоже начинается с психологии и неправильного воспитания, за чем уже наступает физическая зависимость), а у маньяка потребность мучить и убивать людей (по вашему, значит, путь пьют или даже убивают, чтобы не "испытывать моральный дискомфорт").
(1) Обращение на "Вы" подчеркивает уважение к человеку. Обращение на "ты" (если это не близкий родственник или друг) носит пренебрежительный характер. Так, например, барин говорит своему слуге (даже если слуга его в два раз старше): "Сними ка ты, братец, с меня шубу".
Форум не есть площадка для возникновения близких доверительных отношений, что возникают при очень тесном, близком и длительном контакте. Если я Вам попадусь на улице Вы меня даже не узнаете. О каком близком контакте тогда может идти речь?
(2) Опять Вы не поняли. Комплекс не есть потребность. Комплекс - это дефект психики, такой же уродский или инвалидский дефект, как, например, отсутствие ноги на физическом уровне. При этом, любые дефекты и физические и психические делают человека слабее.
Комплекс, конечно, вызывает и соответствующие ему потребности, как вызывают потребности и физические дефекты. Здесь ситуация такая же, как, к примеру, безногий инвалид имеет насущную потребность в костыле. Точно также и психические уродства (хоть врожденные, хоть приобретенные за счет каких-то внушений или навязывания идиотских стереотипов и ложных установок) вызывают уродские потребности, так у алкаша потребность в спиртосодержащих напитках (ведь алкоголизм тоже начинается с психологии и неправильного воспитания, за чем уже наступает физическая зависимость), а у маньяка потребность мучить и убивать людей (по вашему, значит, путь пьют или даже убивают, чтобы не "испытывать моральный дискомфорт").
(1) Обращение на "Вы" подчеркивает уважение к человеку. Обращение на "ты" (если это не близкий родственник или друг) носит пренебрежительный характер. Так, например, барин говорит своему слуге (даже если слуга его в два раз старше): "Сними ка ты, братец, с меня шубу".
Форум не есть площадка для возникновения близких доверительных отношений, что возникают при очень тесном, близком и длительном контакте. Если я Вам попадусь на улице Вы меня даже не узнаете. О каком близком контакте тогда может идти речь?
(2) Опять Вы не поняли. Комплекс не есть потребность. Комплекс - это дефект психики, такой же уродский или инвалидский дефект, как, например, отсутствие ноги на физическом уровне. При этом, любые дефекты и физические и психические делают человека слабее.
Комплекс, конечно, вызывает и соответствующие ему потребности, как вызывают потребности и физические дефекты. Здесь ситуация такая же, как, к примеру, безногий инвалид имеет насущную потребность в костыле. Точно также и психические уродства (хоть врожденные, хоть приобретенные за счет каких-то внушений или навязывания идиотских стереотипов и ложных установок) вызывают уродские потребности, так у алкаша потребность в спиртосодержащих напитках (ведь алкоголизм тоже начинается с психологии и неправильного воспитания, за чем уже наступает физическая зависимость), а у маньяка потребность мучить и убивать людей (по вашему, значит, путь пьют или даже убивают, чтобы не "испытывать моральный дискомфорт").
(1) Обращение на "Вы" подчеркивает уважение к человеку. Обращение на "ты" (если это не близкий родственник или друг) носит пренебрежительный характер. Так, например, барин говорит своему слуге (даже если слуга его в два раз старше): "Сними ка ты, братец, с меня шубу".
Форум не есть площадка для возникновения близких доверительных отношений, что возникают при очень тесном, близком и длительном контакте. Если я Вам попадусь на улице Вы меня даже не узнаете. О каком близком контакте тогда может идти речь?
Да ведь нет единой "линейки" - что такое "норма", а что такое "дефект". Поведение маньяка недопустимо лишь потому, что его потребности входят вразрез с потребностями других и общепринятыми нормами. То есть, люди просто договорились, что "вот это будет нормой". А поэтому - есть такие нормы, с которыми согласны все (то же самое "не убий"). А есть нормы, в которых сразу и не скажешь, как надо.
Вот, у подростков, если у тебя нет пресловутого ойфона - то ты "лох". Это что такое ? С моей точки зрения - блажь и глупость. Но, с их точки зрения - очень даже правильное стремление. Есть люди, которые ютятся в убитых хрущобах, но имеют автомобиль дороже собственной квартиры - опять же, это с моей точки глупость, лучше эти деньги потратить на ремонт квартиры, однако, с их точки зрения - ремонт в квартире увидят только они и еще пара знакомых. А крутую тачку - увидят тысячи людей на улице, плюс она даст вагон лайков в инстаграмме - явно разумнее потратить деньги не на ремонт жилья, а на машину.
На улице то мы, и правда, друг друга не узнаем. Но, на мой взгляд, на форуме, как раз "вы" - подчеркивает дистанцирование, и как раз меньшее уважение, чем в случае обращения на "ты"... Для меня как раз форум - это место для вполне себе близких отношений в некотором смысле - я не стану непонятно кому демонстрировать свой код, а на форуме я так делаю, потому, что воспринимаю форумчан близкими людьми...
Вы же - не хотите... Предпочитаете дистанцироваться, и подчеркивать пренебрежение... ну... как знаете.