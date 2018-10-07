MarkerInfo function not defined

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Пытаюсь перебраться с Mql4 на Mql5. Компилятор выдаёт ошибку: 'MarkerInfo' - function not defined.

.....

int OnInit() {
 
  Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
  Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  Bars=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT);
  Point=Point();
 
   Spread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) * Point;
   return (0);
}

Какой ещё Include-файл забыл подключить?

 
SURANIKI:

Пытаюсь перебраться с Mql4 на Mql5. Компилятор выдаёт ошибку: 'MarkerInfo' - function not defined.

.....

int OnInit() {
 
  Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
  Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  Bars=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT);
  Point=Point();
 
   Spread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) * Point;
   return (0);
}

Какой ещё Include-файл забыл подключить?

В mql5 нет такой функции используйте SymbolInfoInteger

 
Andrey F. Zelinsky:

поможет https://www.mql5.com/ru/articles/81

Ну эта статейка очень полезная, давно в неё заглядываю.
Vitalii Ananev:

В mql5 нет такой функции используйте SymbolInfoInteger

Спасибо, понял. А что за зверь ENUM_SERIESMODE ? Нигде не найду описания.
 
SURANIKI:
Ну эта статейка очень полезная, давно в неё заглядываю.Спасибо, понял. А что за зверь ENUM_SERIESMODE ? Нигде не найду описания.

https://www.mql5.com/ru/docs/marketinformation/symbolinfointeger


https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_info_integer

Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoInteger
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoInteger
  • www.mql5.com
2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции.  В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром. Если функция используется для получения информации о последнем тике, то лучше использовать SymbolInfoTick(). Вполне возможно, что по данному символу с...
 
SURANIKI:
... А что за зверь ENUM_SERIESMODE ? Нигде не найду описания.

Поставьте в редакторе курсор на ENUM_SERIESMODE и нажмите F1 - сразу столько чудес для себя откроете...

И почаще при непонятных ситуациях так делайте.

 
SURANIKI:

Пытаюсь перебраться с Mql4 на Mql5. Компилятор выдаёт ошибку: 'MarkerInfo' - function not defined.

.....

int OnInit() {
 
  Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
  Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  Bars=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT);
  Point=Point();
 
   Spread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) * Point;
   return (0);
}

Какой ещё Include-файл забыл подключить?

MarketInfo в 5-рке работать не будет

Point = Point();

в 5-рке можно так:

Point = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);

-----

MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)

это в 5-рке

Spread = (int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD);

 
Artyom Trishkin:

Поставьте в редакторе курсор на ENUM_SERIESMODE и нажмите F1 - сразу столько чудес для себя откроете...

И почаще при непонятных ситуациях так делайте.

Ну а как жешь... Постоянно заглядываю. Но там нет такого зверя...
 
Renat Akhtyamov:

MarketInfo в 5-рке работать не будет

Point = Point();

в 5-рке можно так:

Point = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);

-----

MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)

это в 5-рке

Spread = (int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD);

Спасибо, разобрался.
 
SURANIKI:
Ну а как жешь... Постоянно заглядываю. Но там нет такого зверя...

Вот прям как сказал вам, так и сделал у себя, и ... вуаля:

Идентификаторы таймсерий

Идентификаторы таймсерий используются в функциях iHighest() и iLowest(). Mогут быть одним из значений перечисления

ENUM_SERIESMODE

Идентификатор

Описание

MODE_OPEN

Цена открытия

MODE_LOW

Минимальная цена

MODE_HIGH

Максимальная цена

MODE_CLOSE

Цена закрытия

MODE_VOLUME

Тиковый объем

MODE_REAL_VOLUME

Реальный объем

MODE_SPREAD

Спред

Смотри также

PeriodSeconds, Period, Дата и время, Видимость объектов

Да, и здесь - прямо на сайте - точно так же работает поиск: в правом верхнем углу есть значок увеличительного стекла - курсор туда - откроется поле ввода. Вводите строку поиска - откроется список. В левом меню выбирайте "Документация" - я вам будет выдан список всего, что есть по вашему запросу в документации на сайте.

 
Artyom Trishkin:

Вот прям как сказал вам, так и сделал у себя, и ... вуаля:

Идентификаторы таймсерий

Идентификаторы таймсерий используются в функциях iHighest() и iLowest(). Mогут быть одним из значений перечисления

ENUM_SERIESMODE

Идентификатор

Описание

MODE_OPEN

Цена открытия

MODE_LOW

Минимальная цена

MODE_HIGH

Максимальная цена

MODE_CLOSE

Цена закрытия

MODE_VOLUME

Тиковый объем

MODE_REAL_VOLUME

Реальный объем

MODE_SPREAD

Спред

Смотри также

PeriodSeconds, Period, Дата и время, Видимость объектов

Да, и здесь - прямо на сайте - точно так же работает поиск: в правом верхнем углу есть значок увеличительного стекла - курсор туда - откроется поле ввода. Вводите строку поиска - откроется список. В левом меню выбирайте "Документация" - я вам будет выдан список всего, что есть по вашему запросу в документации на сайте.

Этого я по F1 не нашёл, спасибо. Вроде бы получил EX5, но отсутствуют при запуске Советника ярлыки "Входные параметры" в окне параметров.


 
SURANIKI:

Этого я по F1 не нашёл, спасибо. Вроде бы получил EX5, но отсутствуют при запуске Советника ярлыки "Входные параметры" в окне параметров.

Ну если Input переменные добавите, то появятся.

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