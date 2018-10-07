MarkerInfo function not defined
Пытаюсь перебраться с Mql4 на Mql5. Компилятор выдаёт ошибку: 'MarkerInfo' - function not defined.
.....
int OnInit() {
Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
Bars=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT);
Point=Point();
Spread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) * Point;
return (0);
}
Какой ещё Include-файл забыл подключить?
В mql5 нет такой функции используйте SymbolInfoInteger
В mql5 нет такой функции используйте SymbolInfoInteger
Ну эта статейка очень полезная, давно в неё заглядываю.Спасибо, понял. А что за зверь ENUM_SERIESMODE ? Нигде не найду описания.
https://www.mql5.com/ru/docs/marketinformation/symbolinfointeger
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_info_integer
- www.mql5.com
Пытаюсь перебраться с Mql4 на Mql5. Компилятор выдаёт ошибку: 'MarkerInfo' - function not defined.
.....
int OnInit() {
Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
Bars=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT);
Point=Point();
Spread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) * Point;
return (0);
}
Какой ещё Include-файл забыл подключить?
MarketInfo в 5-рке работать не будет
Point = Point();
в 5-рке можно так:
Point = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);
-----
MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)
это в 5-рке
Spread = (int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD);
Поставьте в редакторе курсор на ENUM_SERIESMODE и нажмите F1 - сразу столько чудес для себя откроете...
И почаще при непонятных ситуациях так делайте.
MarketInfo в 5-рке работать не будет
Point = Point();
в 5-рке можно так:
Point = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);
-----
MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)
это в 5-рке
Spread = (int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD);
Ну а как жешь... Постоянно заглядываю. Но там нет такого зверя...
Вот прям как сказал вам, так и сделал у себя, и ... вуаля:
Идентификаторы таймсерий
Идентификаторы таймсерий используются в функциях iHighest() и iLowest(). Mогут быть одним из значений перечисления
ENUM_SERIESMODE
Идентификатор
Описание
MODE_OPEN
Цена открытия
MODE_LOW
Минимальная цена
MODE_HIGH
Максимальная цена
MODE_CLOSE
Цена закрытия
MODE_VOLUME
Тиковый объем
MODE_REAL_VOLUME
Реальный объем
MODE_SPREAD
Спред
Смотри также
PeriodSeconds, Period, Дата и время, Видимость объектов
Да, и здесь - прямо на сайте - точно так же работает поиск: в правом верхнем углу есть значок увеличительного стекла - курсор туда - откроется поле ввода. Вводите строку поиска - откроется список. В левом меню выбирайте "Документация" - я вам будет выдан список всего, что есть по вашему запросу в документации на сайте.
Вот прям как сказал вам, так и сделал у себя, и ... вуаля:
Идентификаторы таймсерий
Идентификаторы таймсерий используются в функциях iHighest() и iLowest(). Mогут быть одним из значений перечисления
ENUM_SERIESMODE
Идентификатор
Описание
MODE_OPEN
Цена открытия
MODE_LOW
Минимальная цена
MODE_HIGH
Максимальная цена
MODE_CLOSE
Цена закрытия
MODE_VOLUME
Тиковый объем
MODE_REAL_VOLUME
Реальный объем
MODE_SPREAD
Спред
Смотри также
PeriodSeconds, Period, Дата и время, Видимость объектов
Да, и здесь - прямо на сайте - точно так же работает поиск: в правом верхнем углу есть значок увеличительного стекла - курсор туда - откроется поле ввода. Вводите строку поиска - откроется список. В левом меню выбирайте "Документация" - я вам будет выдан список всего, что есть по вашему запросу в документации на сайте.
Этого я по F1 не нашёл, спасибо. Вроде бы получил EX5, но отсутствуют при запуске Советника ярлыки "Входные параметры" в окне параметров.
Этого я по F1 не нашёл, спасибо. Вроде бы получил EX5, но отсутствуют при запуске Советника ярлыки "Входные параметры" в окне параметров.
Ну если Input переменные добавите, то появятся.
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Пытаюсь перебраться с Mql4 на Mql5. Компилятор выдаёт ошибку: 'MarkerInfo' - function not defined.
.....
int OnInit() {
Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
Bars=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT);
Point=Point();
Spread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) * Point;
return (0);
}
Какой ещё Include-файл забыл подключить?